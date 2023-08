Toyota Alphard 2024 nhận cọc tại Việt Nam, giá hơn 4 tỷ đồng?

Theo đó, chiếc MPV hạng sang Toyota Alphard 2024 mới được các đại lý tư nhân chào bán với giá dao động khoảng 4 - 5 tỷ đồng. Khách hàng mua xe chỉ cần cọc trước từ 200 - 300 triệu đồng và được hứa hẹn giao xe vào cuối năm nay. Hiện tại, Toyota vẫn chưa công bố thông tin sẽ phân phối chính hãng Alphard 2024. Thế hệ cũ của Toyota Alphard tại Việt Nam vẫn đang được niêm yết chính hãng với giá 4,37 tỷ đồng. Toyota Alphard 2024 mới được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ TNGA-K, xe có số đo dài x rộng x cao lần lượt là 4.995 x 1.850 x 1.935 - 1.945 mm (tùy phiên bản) và chiều dài cơ sở 3.000 mm. Kích thước này được gia tăng đáng kể so với thế hệ cũ. Dự đoán, Toyota Alphard 2024 về Việt Nam sẽ không khác nhiều so với phiên bản quốc tế. Về ngoại hình, xe sở hữu cụm lưới tản nhiệt cỡ lớn, bao phủ gần hết diện tích khu vực phía đầu xe. Bên trong lưới tản nhiệt là những chi tiết mạ crôm, tạo cảm giác cao cấp cho xe. Xe được trang bị cụm LED định vị ban ngày bao gồm 8 đèn mỗi bên và được chia thành 2 tầng. Cụm đèn pha của xe có thiết kế khá hẹp, nằm phía trên đèn LED định vị ban ngày và được trang bị công nghệ đèn chiếu xa thích ứng AHS. Thân xe được thiết kế nhiều đường gân dập nổi đan xen tạo hình tia sét. Trong đó, có một đường gân kéo dài từ cột B đến đuôi xe, được thiết kế dốc dần xuống, đường chân kính cũng được làm nổi bật bằng nẹp mạ crom. Giống như thế hệ tiền nhiệm, ở thế hệ mới này, cửa bên cũng sẽ là dạng cửa lùa chỉnh điện. Xe được trang bị bộ mâm có kích thước từ 17 - 19 inch, tùy phiên bản. Đây cũng là lần đầu tiên, xe sẽ có vành hợp kim nhôm 19 inch. Phía đuôi xe Toyota Alphard 2024 nổi bật với cụm đèn hậu nằm ngang dùng công nghệ OLED mới. Phần đèn hậu 2 bên của xe được nối với nhau bằng nẹp màu đen bóng ở giữa tích hợp dòng chữ nổi "Alphard" và logo Toyota khổ lớn chạy giữa thay vì dòng chữ cỡ nhỏ đặt góc trái đuôi xe như trước. Thiết kế chữ kiểu mới này có phần giống với Lexus gần đây. Để giảm thiểu tiếng ồn trên xe, Toyota đã tối ưu hóa thiết kế của nắp ca-pô, gương ngoại thất và cột A, bên cạnh đó hãng còn trang bị lốp giảm tiếng ồn cho xe. Bên trong khoang cabin của Toyota Alphard 2024 được trang bị đầy đủ các tiện ích không khác gì xe sang Lexus. Bên trong Toyota Alphard 2024 thế hệ mới được thiết kế gọn gàng, tối giản với ít nút bấm bởi tất cả được tích hợp trên màn hình cảm ứng trung tâm. Xe cũng có cần số mới, cụm điều khiển trung tâm còn có phanh tay điện tử và tính năng tự động giữ phanh tạm thời. Xe sở hữu cấu hình 3 hàng ghế với 7 chỗ ngồi. Riêng hàng ghế giữa của xe sẽ đi kèm 2 ghế cơ trưởng. Mỗi hàng ghế có hai bảng điều khiển cảm ứng độc lập. Dự kiến từ nay đến năm 2024, xe sẽ có thêm phiên bản 8 chỗ với ghế liền ở giữa. Ở thế hệ mới, Alphard được trang bị bệ bước chân chỉnh điện Universal Steps. Universal Steps là trang bị hiện đại, lần đầu tiên được xuất hiện trên mẫu xe của Toyota. Trên cột C và trần xe có tay nắm cửa giúp hành khách lên xuống hay ngồi được thuận tiện hơn. Cửa sổ trời trên xe và cửa sổ bên sườn đi kèm thêm rèm che nắng trái/phải. Phiên bản cao cấp nhất được bố trí nội thất 3 hàng ghế với 7 chỗ ngồi. Các trang bị đáng chú ý bao gồm vô lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 14 inch dùng chung với xe Lexus, cần số nhỏ gọn, phanh tay điện tử, gương chiếu hậu kỹ thuật số, hệ thống âm thanh vòm JBL 15 loa, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, màn hình giải trí dành cho hành khách phía sau, cửa sổ trời toàn cảnh và hệ thống đèn viền nội thất... Tại thị trường Indonesia, xe 2 tùy chọn động cơ, đầu tiên là máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.5L, đi kèm hộp số biến thiên vô cấp Super CVT-i. Động cơ tạo ra công suất tối đa 182 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 235 Nm tại tua máy 4.100 vòng/phút. Thứ hai là hệ truyền động hybrid, bao gồm máy xăng Dynamic Force 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.5L, tạo ra công suất tối đa 188 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 236 Nm tại dải tua máy 4.300 - 4.500 vòng/phút. Động cơ đi kèm với mô-tơ điện 5NM mạnh 180 mã lực và 270 Nm nằm trên cầu trước cùng hộp số e-CVT. Tổng cộng, xe có công suất tối đa 247 mã lực. Cuối cùng là những tính năng an toàn chủ động ADAS nằm trong gói Toyota Safety Sense, bao gồm hệ thống cảnh báo lệch làn đường, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, đèn pha tự động thích ứng và hệ thống cảnh báo tiền va chạm. Dự đoán, Toyota Alphard 2024 sẽ bán ra chính hãng tại Việt Nam vào năm sau, chậm chân hơn xe nhập khẩu tư nhân. Video: Xem chi tiết MPV hạng sang Toyota Alphard 2024.

