Toyota Alphard 2024 xuất hiện tại Đông Nam Á, sắp bán ở Việt Nam

Toyota Alphard thế hệ mới vừa ra mắt ở thị trường Nhật Bản và Trung Quốc vào tháng 6 năm nay. Tuy nhiên, hãng Toyota có vẻ rất nóng lòng muốn nhanh chóng đưa mẫu MPV cỡ lớn này đến với thị trường Đông Nam Á. Ở Thái Lan, Toyota Alphard 2024 mới đã bị bắt gặp khi đang chay thử cùng người anh em Vellfire thế hệ mới. Tại Malaysia, Toyota đã bắt đầu nhận cọc cho mẫu MPV hạng sang này. Trong khi đó, ở Indonesia, Toyota Alphard 2024 mới đây đã được vận chuyển đến đại lý. Khi xuất hiện trên đường phố Indonesia, Alphard 2024 không hề được ngụy trang. Có vẻ như ngày ra mắt thị trường Đông Nam Á của mẫu MPV được mệnh danh "chuyên cơ mặt đất" không còn xa. Rất có thể mẫu xe này sẽ được trưng bày trong triển lãm GIIAS 2023 diễn ra tại Indonesia vào tháng sau. Qua những hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội, có thể thấy Toyota Alphard 2024 dành cho Indonesia sở hữu ngoại hình không khác biệt so với xe đã ra mắt ở Nhật Bản hay Trung Quốc. Tuy nhiên, xe ở Indonesia không thuộc phiên bản hybrid. Hiện chưa có thông tin về động cơ của Toyota Alphard 2024 ở thị trường Indonesia. Trong khi đó, tại Malaysia, mẫu MPV này sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.4L, kết hợp với hộp số tự động Direct Shift 8 cấp. Ở Nhật Bản, xe lại được trang bị động cơ xăng hút khí tự nhiên, dung tích 2.5L và hệ truyền động hybrid. Chiếc Toyota Alphard 2024 xuất hiện tại Indonesia có vẻ thuộc phiên bản cao cấp vì đi kèm vành hợp kim 19 inch phối 2 màu. Do đó, sẽ không ngạc nhiên khi mẫu xe này có những trang bị như đèn pha LED, đèn báo rẽ tuần, đèn sương mù trước, đèn hậu OLED và cửa lùa chỉnh điện bên sườn. Bên trong chiếc xe này dự kiến sẽ là không gian nội thất 7 chỗ với cấu hình 2+2+3 chỗ ngồi. Tương tự xe ở các thị trường khác, mẫu xe MPV Toyota Alphard 2024 tại Indonesia nhiều khả năng cũng có nội thất bọc da/ốp gỗ, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 14,6 inch, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, cửa sổ trời toàn cảnh cố định, hệ thống đèn viền 64 màu, đèn đọc sách có thể tùy chỉnh, sạc điện thoại không dây, phanh tay điện tử và tự động giữ phanh tạm thời. Điểm nhấn còn lại của mẫu MPV cỡ lớn này là gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense tiêu chuẩn. Gói này bao gồm hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng tích hợp radar, cảnh báo lệch làn đường, nhận biết biển báo giao thông và hệ thống đèn pha thích ứng. Ở thế hệ mới, mẫu MPV hạng sang này chỉ có 3 màu sắc là trắng, đen và nâu vàng. Hiện giá bán của Toyota Alphard 2024 tại Indonesia vẫn chưa được hé lộ. Việc Toyota Alphard 2024 liên tục xuất hiện tại Đông Nam Á cũng chứng tỏ mẫu xe này có thể sẽ sớm bán ở Việt Nam. Trong tháng 6/2023 vừa qua, hãng Toyota đã bán được 15 chiếc Alphard cho khách hàng Việt Nam. Cộng dồn nửa đầu năm nay, "chuyên cơ mặt đất" này đã đạt doanh số 64 xe. Con số này tuy không cao nhưng vẫn khá ấn tượng với một mẫu xe có giá lên đến 4,37 tỷ đồng như Toyota Alphard. Video: Giới thiệu mẫu xe MPV Toyota Alphard 2024 thế hệ mới.

