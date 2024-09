Top xe SUV cỡ C bán chạy nhất Việt Nam tháng 8/2024

Khác với các phân khúc ôtô còn lại, phân khúc SUV cỡ C tại Việt Nam lại chứng kiến khá nhiều mẫu xe tăng trưởng doanh số trong tháng 8/2024 vừa qua. Trong đó, tăng mạnh nhất là Mitsubishi Outlander trong khi Honda CR-V giảm đến một nửa. Mazda CX-5: 1.070 xe

Tuy tháng 8/2024 trùng với tháng 7 Âm lịch nhưng khách Việt vẫn không ngừng mua Mazda CX-5. Nhờ đó, doanh số của mẫu xe này tăng trưởng 2,4% lên 1.070 xe. Với kết quả này, Mazda CX-5 dẫn đầu phân khúc SUV cỡ C và lọt vào top 10 ôtô bán chạy nhất thị trường Việt Nam. Mazda CX-5 hiện là một trong những mẫu SUV cỡ C rẻ nhất tại Việt Nam với giá dao động từ 749 - 959 triệu đồng cho 7 phiên bản. Đây cũng chính là một trong những lợi thế lớn khiến mẫu xe nhà Mazda liên tục dẫn đầu phân khúc về mặt doanh số. Ngoài giá bán hợp túi tiền, Mazda CX-5 còn được hưởng chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ của Chính phủ vì là xe sản xuất, lắp ráp trong nước. Ford Territory: 576 xe Trái ngược với đối thủ Mazda CX-5, Ford Territory sụt giảm mạnh về mặt doanh số trong tháng 8 vừa qua. Doanh số của mẫu xe này đạt 576 xe, giảm 21,8%. Tuy nhiên, xe vẫn giữ được vị trí thứ 2 trong phân khúc SUV cỡ C. Trong tháng 9 này, Ford Territory được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, bao gồm cả hỗ trợ từ hãng và Nhà nước. Giá trị ưu đãi của mẫu SUV cỡ C này dao động từ 80 - 92 triệu đồng. Khuyến mãi này hứa hẹn sẽ giúp mẫu xe nhà Ford cải thiện doanh số. Mới đây, Ford Territory đã được bổ sung phiên bản Sport mới với giá 909 triệu đồng. Hyundai Tucson: 425 xe Tháng 8/2024 không phải là tháng kinh doanh thuận lợi của Hyundai Tucson khi doanh số giảm 19% xuống còn 425 xe. Dù vậy, mẫu xe Hàn Quốc này vẫn vươn lên vị trí thứ 3 trong phân khúc SUV cỡ C, vượt mặt Honda CR-V. Tương tự nhiều đối thủ trong phân khúc, Hyundai Tucson cũng được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ vì là xe sản xuất, lắp ráp trong nước. Nhờ đó, khách hàng có thể tiết kiệm số tiền từ 38 - 55 triệu đồng, tùy phiên bản và tỉnh, thành đăng ký. Honda CR-V: 291 xe Honda CR-V là mẫu xe có tỷ lệ giảm doanh số cao nhất trong phân khúc SUV cỡ C trong tháng 8 vừa qua. Theo đó, doanh số của xe giảm đến 49,3% xuống còn 291 xe. Kết quả này khiến CR-V tụt xuống vị trí thứ 4 trong phân khúc SUV cỡ C. Từ ngày 1/9/2024, Honda CR-V đã được hãng điều chỉnh giá niêm yết ở 3 phiên bản, bao gồm G, L 2WD và L AWD. Giá niêm yết mới của 3 phiên bản này lần lượt là 1,029 tỷ, 1,099 tỷ và 1,25 tỷ đồng. So với mức cũ, giá xe đã giảm từ 60 - 80 triệu đồng. Ngoài ra, 3 phiên bản G, L 2WD và L AWD của Honda CR-V còn được hưởng chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ của Nhà nước dành cho xe sản xuất, lắp ráp trong nước. Kia Sportage: 291 xe

Tương tự Honda CR-V, Kia Sportage cũng có doanh số 291 xe trong tháng 8/2024. Tuy nhiên, khác với Honda CR-V, doanh số của Kia Sportage lại tăng trưởng 28,7%. Cả hai mẫu xe này cùng chia sẻ vị trí thứ 4 trong phân khúc SUV cỡ C. Kia Sportage được phân phối với 8 phiên bản ở thị trường Việt Nam và giá bán từ 779 - 999 triệu đồng. Tuy có giá bán không quá chênh lệch với các đối thủ cùng phân khúc nhưng mẫu xe này vẫn chưa thực sự hút khách. Bên cạnh thiết kế bị đánh giá là khá rối mắt, Kia Sportage còn bị định giá cao vào thời điểm ra mắt Việt Nam khiến khách hàng e ngại. Mitsubishi Outlander: 217 xe

Mẫu xe có tỷ lệ tăng trưởng cao nhất trong phân khúc SUV cỡ C chính là Mitsubishi Outlander. Theo đó, mẫu xe này tăng trưởng đến 152,3% lên 217 xe. Đáng tiếc là doanh số của Mitsubishi Outlander vẫn thua kém các đối thủ nên xếp cuối cùng trong phân khúc. Trong tháng 9/2024 này, Mitsubishi Outlander được hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ dành cho xe sản xuất, lắp ráp trong nước với giá trị từ 41 - 47 triệu đồng. Bên cạnh đó, khách hàng mua xe còn được hãng tặng 1 phiếu nhiên liệu và camera 360 độ cùng trị giá 20 triệu đồng. Video: So sánh Hyundai Tucson và Toyota Corolla Cross tại Việt Nam.

