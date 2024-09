Tận thấy Ford Ranger Stormtrak 2025 bản "uống xăng như ngửi"

Vào hồi tháng 9/2023, Ford đã chính thức vén màn phiên bản plug-in hybrid (PHEV) của dòng xe bán tải Ranger. Mới đây, tại triển lãm IAA Transportation 2024 diễn ra ở Hannover, Đức - Ford Ranger Stormtrak PHEV 2025 mới trưng bày và giới thiệu với công chúng. So với các phiên bản còn lại của dòng Ford Ranger, mẫu xe bán tải này sở hữu sức kéo, tải trọng và khả năng off-road không thay đổi. Tuy nhiên, xe sở hữu động cơ tiết kiệm nhiên liệu hơn. Hệ truyền động PHEV trên Ford Ranger Stormtrak bao gồm máy xăng EcoBoost 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.3L và mô-tơ điện có công suất tối đa 101 mã lực, tích hợp vào hộp số. Xe có công suất kết hợp 275 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 690 Nm, vượt trội so với các phiên bản máy xăng và máy dầu của dòng Ford Ranger, trừ Ranger Raptor. Ngoài ra, Ford Ranger PHEV 2025 còn được trang bị pin 11,8 kWh, cho phép xe chạy 45 km mà không tốn một giọt xăng. Theo hãng Ford, thời gian sạc đầy pin của xe chưa đến 4 tiếng đồng hồ. Bên cạnh đó, xe còn có hệ thống phanh tái sinh năng lượng. Điểm nhấn tiếp theo của Ford Ranger PHEV 2025 là hệ thống Pro Power Onboard, cho phép biến xe thành trạm sạc di động. Người dùng có thể sạc các dụng cụ, thiết bị điện tử hoặc thiết bị cắm trại bằng nguồn điện 2,3 kW tiêu chuẩn hoặc 6,9 kW tùy chọn của xe. Sức mạnh động cơ được truyền tới cả 4 bánh thông qua hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động e-4WD. Hệ dẫn động này đi kèm hộp số phụ và khóa vi sai cầu sau. Chưa hết, hãng Ford còn nâng cấp cả hệ thống treo để phù hợp với trọng lượng tăng lên của xe. Bên ngoài, Ford Ranger PHEV 2025 sở hữu ngoại hình không khác gì các phiên bản máy xăng và máy dầu thông thường, trừ cổng sạc nằm bên trái, gần với nắp bình xăng. Chiếc xe được trưng bày trong triển lãm IAA Transportation 2024 thuộc phiên bản Stormtrak với số lượng sản xuất giới hạn. Do đó, xe sở hữu một số chi tiết ngoại thất riêng như bộ vành hợp kim 18 inch mới, lưới tản nhiệt tổ ong, bộ tem bên sườn và logo "PHEV" ở khe gió trên chắn bùn trước. Tiếp đến là màu sơn xám Chill Grey chỉ dành cho bản Stormtrak hoặc đen Agate Black. Bên cạnh đó là hệ thống đèn pha LED Matrix và hệ thống giá đỡ đa năng thông minh. Hệ thống giá nóc cũng như thanh thể thao linh hoạt trên phiên bản này có thể chịu tải trọng động 80 kg và tải trọng tĩnh 250 kg. Thanh thể thao cho phép người lái dễ dàng điều chỉnh 5 vị trí chỉ bằng một tay. Trang bị này đáp ứng mọi nhu cầu chuyên chở, kể cả vật dụng có kích thước lớn thậm chí tương đương chiều dài của xe. Bên trong xe, Ford Ranger PHEV 2025 được trang bị các chất liệu cao cấp, hệ thống âm thanh Bang & Olufsen 10 loa, màn hình cảm ứng trung tâm 12 inch và camera 360 độ. Xe sẽ được sản xuất ở nhà máy Silverton tại Nam Phi. Giá xe Ford Ranger Stormtrak PHEV 2025 vẫn chưa được công bố. Video: Ford Ranger Stormtrak PHEV 2025 bản "uống xăng như ngửi".

Vào hồi tháng 9/2023, Ford đã chính thức vén màn phiên bản plug-in hybrid (PHEV) của dòng xe bán tải Ranger. Mới đây, tại triển lãm IAA Transportation 2024 diễn ra ở Hannover, Đức - Ford Ranger Stormtrak PHEV 2025 mới trưng bày và giới thiệu với công chúng. So với các phiên bản còn lại của dòng Ford Ranger, mẫu xe bán tải này sở hữu sức kéo, tải trọng và khả năng off-road không thay đổi. Tuy nhiên, xe sở hữu động cơ tiết kiệm nhiên liệu hơn. Hệ truyền động PHEV trên Ford Ranger Stormtrak bao gồm máy xăng EcoBoost 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.3L và mô-tơ điện có công suất tối đa 101 mã lực, tích hợp vào hộp số. Xe có công suất kết hợp 275 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 690 Nm, vượt trội so với các phiên bản máy xăng và máy dầu của dòng Ford Ranger, trừ Ranger Raptor. Ngoài ra, Ford Ranger PHEV 2025 còn được trang bị pin 11,8 kWh, cho phép xe chạy 45 km mà không tốn một giọt xăng. Theo hãng Ford, thời gian sạc đầy pin của xe chưa đến 4 tiếng đồng hồ. Bên cạnh đó, xe còn có hệ thống phanh tái sinh năng lượng. Điểm nhấn tiếp theo của Ford Ranger PHEV 2025 là hệ thống Pro Power Onboard, cho phép biến xe thành trạm sạc di động. Người dùng có thể sạc các dụng cụ, thiết bị điện tử hoặc thiết bị cắm trại bằng nguồn điện 2,3 kW tiêu chuẩn hoặc 6,9 kW tùy chọn của xe. Sức mạnh động cơ được truyền tới cả 4 bánh thông qua hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động e-4WD. Hệ dẫn động này đi kèm hộp số phụ và khóa vi sai cầu sau. Chưa hết, hãng Ford còn nâng cấp cả hệ thống treo để phù hợp với trọng lượng tăng lên của xe. Bên ngoài, Ford Ranger PHEV 2025 sở hữu ngoại hình không khác gì các phiên bản máy xăng và máy dầu thông thường, trừ cổng sạc nằm bên trái, gần với nắp bình xăng. Chiếc xe được trưng bày trong triển lãm IAA Transportation 2024 thuộc phiên bản Stormtrak với số lượng sản xuất giới hạn. Do đó, xe sở hữu một số chi tiết ngoại thất riêng như bộ vành hợp kim 18 inch mới, lưới tản nhiệt tổ ong, bộ tem bên sườn và logo "PHEV" ở khe gió trên chắn bùn trước. Tiếp đến là màu sơn xám Chill Grey chỉ dành cho bản Stormtrak hoặc đen Agate Black. Bên cạnh đó là hệ thống đèn pha LED Matrix và hệ thống giá đỡ đa năng thông minh. Hệ thống giá nóc cũng như thanh thể thao linh hoạt trên phiên bản này có thể chịu tải trọng động 80 kg và tải trọng tĩnh 250 kg. Thanh thể thao cho phép người lái dễ dàng điều chỉnh 5 vị trí chỉ bằng một tay. Trang bị này đáp ứng mọi nhu cầu chuyên chở, kể cả vật dụng có kích thước lớn thậm chí tương đương chiều dài của xe. Bên trong xe, Ford Ranger PHEV 2025 được trang bị các chất liệu cao cấp, hệ thống âm thanh Bang & Olufsen 10 loa, màn hình cảm ứng trung tâm 12 inch và camera 360 độ. Xe sẽ được sản xuất ở nhà máy Silverton tại Nam Phi. Giá xe Ford Ranger Stormtrak PHEV 2025 vẫn chưa được công bố. Video: Ford Ranger Stormtrak PHEV 2025 bản "uống xăng như ngửi".