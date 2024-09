Ferrari F355 Spider - “ly cà phê đen” bạc tỷ của Đặng Lê Nguyên Vũ

Tại Gumball 3000 2024 vừa diễn ra ở Việt Nam trong 2 ngày 14 và 15/9/2024, ngoài hơn 100 siêu xe của các thành viên tham dự còn có 18 siêu xe bao gồm 15 xe Ferrari và Bugatti Veyron, cùng 2 chiếc xe Ford GT. Đáng chú ý, dàn xe Ferrari của Đặng Lê Nguyên Vũ mang ra trưng bày được xe là độc đáo nhất. Đáng chú ý, chiếc siêu xe Ferrari duy nhất mang màu đen, ám chỉ 1 ly cà phê đen đá đầy sảng khoái cho ngày mới của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, người dẫn đầu món đồ uống được yêu thích nhất Việt Nam, chiếc Ferrari F355 Spider mui trần. Không rõ vì sao đội xe Trung Nguyên lại rút chiếc xe này về và thay thế bằng Ferrari 458 Spider, nhưng phải nói ai may mắn lắm mới được nhìn thấy Ferrari F355 Spider tại Gumball 3000 2024 giữa dàn siêu ngựa khoác bộ áo 2 màu trắng hoặc bạc. Tại Việt Nam chỉ có đúng 2 chiếc siêu xe Ferrari F355 được nhập về nước và chúng đều thuộc sở hữu của ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Nếu như chiếc F355 Berlinetta dành phần lớn thời gian ở trong garage xe, thì chiếc xe mui trần Ferrari F355 Spider lại may mắn hơn, khi chủ nhân 1 vài lần đã lái xe xuống phố, nguyên bản nó có màu đỏ nhưng nay đã chuyển sang màu đen, 1 tông màu mới xuất hiện trong đội xe của "Qua" Vũ khoảng 2 năm trở lại đây. Nhưng bản thân người viết không thích 1 ly cà phê đen đậm đặc, thay vào đó phải có chút ngọt ngào của sữa đặc, và chiếc siêu xe mui trần Ferrari F355 Spider này cũng vậy khi có thêm sọc kép màu trắng, và thêm cả viền đỏ ngoài cùng, chạy dài từ nắp capô, đến ra phía sau xe. Phần mui mềm của chiếc xe này có màu đen, tông xuyệt tông ngoại thất. Chiếc siêu xe mui trần Ferrari F355 Spider này chỉ mới trải qua đúng 3 đời chủ và cả 3, đều là những nhà sưu tập, đều đam mê thu gom các sản phẩm của Ferrari, nhưng chỉ ông Đặng Lê Nguyên Vũ là còn đủ sáng rực với thú vui này, khi đã chi vài trăm tỷ đồng trong mấy năm qua để mang về garage gần 40 chú ngựa chồm chỉ trong 3 năm qua, 1 số tiền gây ngạc nhiên với ai chơi xe. Ferrari F355 Spider ra mắt vào năm 1995 với sự chắp bút thiết kế do Pininfarina đảm nhận. Ban đầu, mẫu siêu xe mui trần F355 Spider được cung cấp hộp số tay 6 cấp. Năm 1997, hãng Ferrari cung cấp cho mẫu siêu xe này hộp số F1. Trong suốt vòng đời sản xuất của mình, siêu xe mui trần Ferrari F355 Spider có tổng cộng 3.717 chiếc được cho ra đời, trong đó, có 2.664 chiếc được sản xuất với hộp số tay 6 cấp và 1.053 chiếc còn lại được trang bị với hộp số F1 hiện đại. Ferrari F355 Spider được trang bị động cơ V8, dung tích 3.5 lít, sản sinh công suất tối đa 375 mã lực tại vòng tua máy 8.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 363 Nm tại vòng tua 6.000 vòng/phút. Siêu xe mui trần F355 Spider chỉ mất khoảng 4,7 giây là có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trước khi đạt vận tốc tối đa 295 km/h. Video: Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ cầm lái Ferrari 355 F1 Spider.

