Khối tài sản của Donald Trump sau nghi án bị ám sát lần 2

Chiều 15/9, trong khi chơi golf, ông Donald Trump dường như trở thành mục tiêu của một kẻ ám sát. Theo Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), nghi phạm đã bị bắt giữ. Ảnh: AP Sau khi bị ám sát hụt lần 2, khối tài sản của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp đà giảm mạnh. Theo ước tính của Forbes (ngày 18/9/2024), khối tài sản của cựu Tổng thống Donald Trump đạt 3,7 tỷ USD, giảm 131 triệu USD (3,39%) so với cuối tuần trước. Ảnh: The Washington Post Với khối tài sản này, ông Donald Trump đứng thứ 918 trong danh sách tỷ phú giàu nhất thế giới. Ảnh: Los Angeles Daily Trước đó, tài sản của ông Donald Trump ghi nhận mức sụt giảm mạnh ngay sau cuộc tranh luận với bà Kamala Harris vào ngày 10/9. Ảnh: Al Jazeera Giữa tháng 8, tài sản của ông Donald Trump giảm xuống còn 4,9 tỷ USD, khiến ông tuột khỏi danh sách 500 người giàu nhất thế giới. Ảnh: BBC Tài sản của ông Trump sụt giảm là do Công ty Trump Media tiếp tục thua lỗ và cổ phiếu sụt giảm đáng kể, làm suy yếu đáng kể tình hình tài chính của ông. Ảnh; ABC News Trước đó, vào giữa tháng 7, ông Trump sở hữu khối tài sản trị giá 6,5 tỷ USD và đứng thứ 450 trong danh sách tỷ phú toàn cầu theo Forbes. Ảnh: CNBC Sự lao dốc của cổ phiếu Trump Media khiến tài sản của ông sụt giảm đáng kể, ảnh hưởng đến vị trí của ông trên bảng xếp hạng tỷ phú. Ảnh: CNBC Tuy nhiên, Trump Media chỉ là một phần trong hệ sinh thái kinh doanh của ông Donald Trump. Ảnh: CNBC Cựu Tổng thống Mỹ còn sở hữu nhiều bất động sản, bao gồm Trump Tower - tòa nhà 58 tầng tại Midtown Manhattan, New York, nơi đặt trụ sở của The Trump Organization. Ảnh: CNBC

Chiều 15/9, trong khi chơi golf, ông Donald Trump dường như trở thành mục tiêu của một kẻ ám sát. Theo Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), nghi phạm đã bị bắt giữ. Ảnh: AP Sau khi bị ám sát hụt lần 2, khối tài sản của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp đà giảm mạnh. Theo ước tính của Forbes (ngày 18/9/2024), khối tài sản của cựu Tổng thống Donald Trump đạt 3,7 tỷ USD, giảm 131 triệu USD (3,39%) so với cuối tuần trước. Ảnh: The Washington Post Với khối tài sản này, ông Donald Trump đứng thứ 918 trong danh sách tỷ phú giàu nhất thế giới. Ảnh: Los Angeles Daily Trước đó, tài sản của ông Donald Trump ghi nhận mức sụt giảm mạnh ngay sau cuộc tranh luận với bà Kamala Harris vào ngày 10/9. Ảnh: Al Jazeera Giữa tháng 8, tài sản của ông Donald Trump giảm xuống còn 4,9 tỷ USD, khiến ông tuột khỏi danh sách 500 người giàu nhất thế giới. Ảnh: BBC Tài sản của ông Trump sụt giảm là do Công ty Trump Media tiếp tục thua lỗ và cổ phiếu sụt giảm đáng kể, làm suy yếu đáng kể tình hình tài chính của ông. Ảnh; ABC News Trước đó, vào giữa tháng 7, ông Trump sở hữu khối tài sản trị giá 6,5 tỷ USD và đứng thứ 450 trong danh sách tỷ phú toàn cầu theo Forbes. Ảnh: CNBC Sự lao dốc của cổ phiếu Trump Media khiến tài sản của ông sụt giảm đáng kể, ảnh hưởng đến vị trí của ông trên bảng xếp hạng tỷ phú. Ảnh: CNBC Tuy nhiên, Trump Media chỉ là một phần trong hệ sinh thái kinh doanh của ông Donald Trump. Ảnh: CNBC Cựu Tổng thống Mỹ còn sở hữu nhiều bất động sản, bao gồm Trump Tower - tòa nhà 58 tầng tại Midtown Manhattan, New York, nơi đặt trụ sở của The Trump Organization. Ảnh: CNBC