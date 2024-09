Soi hai bộ xương cá voi ở Lý Sơn vừa xác lập kỷ lục

Mới đây, hai bộ xương cá voi hơn 200 năm tuổi ở đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, vừa được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận là lớn nhất Việt Nam. Đây là một sự kiện quan trọng, không chỉ đối với người dân địa phương mà còn thu hút sự quan tâm của du khách và các nhà nghiên cứu. (Ảnh: Báo pháp luật Việt Nam) Hai bộ xương cá Ông, hay còn gọi là cá voi, được trưng bày tại Di tích Lăng Tân, huyện Lý Sơn. Bộ xương lớn hơn, được người dân gọi là “Đồng Đình Đại Vương”, có chiều dài trên 22 mét. (Ảnh: Tạp chí du lịch) Bộ xương nhỏ hơn, mang tên “Đức Ngư Nhị Vị Tôn Thần”, dài khoảng 18 mét. (Ảnh:Tạp chí du lịch) Cả hai bộ xương đều có niên đại trên 200 năm và được người dân địa phương lưu giữ cẩn mật qua nhiều thế hệ. (Ảnh: Tiền phong) Do thời gian và điều kiện tự nhiên, các bộ xương đã bị hư hỏng nhiều chỗ. Năm 2020, UBND huyện Lý Sơn quyết định phục dựng hai bộ xương này để bảo tồn và trưng bày phục vụ du khách. Quá trình phục dựng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là phần đầu cá bị hư hỏng nặng. Các chuyên gia đã sử dụng phương pháp nhựa hóa và tôn tạo bằng nhựa composite để hoàn thiện. (Ảnh: Báo Điện tử Chính phủ) Đối với người dân Lý Sơn, cá Ông không chỉ là một loài vật biển khổng lồ mà còn là biểu tượng tâm linh. Họ tin rằng cá Ông là vị thần bảo vệ ngư dân trên biển. Mỗi năm, người dân tổ chức lễ cúng cá Ông để cầu mong bình an và may mắn trong những chuyến ra khơi. (Ảnh: TTXVN) Từ khi được phục dựng và trưng bày, hai bộ xương cá Ông đã thu hút hàng ngàn lượt khách tham quan. Du khách không chỉ được chiêm ngưỡng kích thước khổng lồ của các bộ xương mà còn được nghe những câu chuyện kỳ bí và tìm hiểu về tín ngưỡng thờ cá Ông của cư dân đất đảo. (Ảnh: Pháp luật Việt Nam) Hai bộ xương cá Ông ở đảo Lý Sơn không chỉ là di sản văn hóa quý báu mà còn là minh chứng cho sự gắn kết giữa con người và biển cả. Việc xác lập kỷ lục Việt Nam cho hai bộ xương này là một bước tiến quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của huyện đảo Lý Sơn. (Ảnh: Tạp chí du lịch) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài động vật mù giúp nghiên cứu chống ung thư.

