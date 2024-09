Toyota bZ3C 2025 lộ diện - lăn bánh khoảng 600 km/lần sạc

Toyota bZ3C 2025 mới là mẫu CUV thuần điện do Toyota và hai nhà sản xuất ôtô Trung Quốc là FAW và BYD hợp tác phát triển. Mẫu xe này được giới thiệu lần đầu vào tháng 4 năm nay dưới dạng phiên bản tiền sản xuất tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2024. Sau gần nửa năm, bZ3C đã được thương hiệu chủ quản đăng ký bản quyền tại Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT) trước khi chính thức công bố tới người tiêu dùng. Được định vị ở phân khúc CUV cỡ trung, Toyota bZ3C chạy điện sở hữu số đo dài x rộng x cao lần lượt là 4.780 x 1.866 x 1.510 (mm), đi kèm chiều dài cơ sở 2.880mm. Mẫu xe CUV điện Toyota bZ3C này có trọng lượng khá lớn, lên tới 1.920 kg. Ngoại hình của Toyota bZ3C khá giống với Prius với điểm nhấn là đầu xe theo phong cách "cá mập đầu búa" cùng hệ thống đèn pha và đèn hậu hình chữ "C" đặc trưng. Toyota bZ3C được trang bị hệ thống truyền động điện do BYD sản xuất, bao gồm một mô tơ điện mạnh 268 mã lực và hệ dẫn động cầu trước. Đi kèm với đó là cụm pin LFP mang lại tầm vận hành 500 - 600km sau mỗi lần sạc đầy, theo tiêu chuẩn CTLC của Trung Quốc. Mặc dù những hình ảnh này không cho thấy nội thất của xe, nhưng những bức ảnh từ tháng 4 cho thấy xe sẽ có cụm đồng hồ kỹ thuật số, màn hình thông tin giải trí trung tâm lớn, bảng điều khiển trung tâm nổi và hệ thống đèn viền nội thất. Toyota bZ3C dự kiến chính thức ra mắt vào cuối năm nay. Mẫu xe này sẽ được lắp ráp tại nhà máy liên doanh FAW-Toyota đặt tại Thiên Tân, Trung Quốc. Video: Xem chi tiết xe CUV điện Toyota bZ3C 2025.

Toyota bZ3C 2025 mới là mẫu CUV thuần điện do Toyota và hai nhà sản xuất ôtô Trung Quốc là FAW và BYD hợp tác phát triển. Mẫu xe này được giới thiệu lần đầu vào tháng 4 năm nay dưới dạng phiên bản tiền sản xuất tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2024. Sau gần nửa năm, bZ3C đã được thương hiệu chủ quản đăng ký bản quyền tại Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT) trước khi chính thức công bố tới người tiêu dùng. Được định vị ở phân khúc CUV cỡ trung, Toyota bZ3C chạy điện sở hữu số đo dài x rộng x cao lần lượt là 4.780 x 1.866 x 1.510 (mm), đi kèm chiều dài cơ sở 2.880mm. Mẫu xe CUV điện Toyota bZ3C này có trọng lượng khá lớn, lên tới 1.920 kg. Ngoại hình của Toyota bZ3C khá giống với Prius với điểm nhấn là đầu xe theo phong cách "cá mập đầu búa" cùng hệ thống đèn pha và đèn hậu hình chữ "C" đặc trưng. Toyota bZ3C được trang bị hệ thống truyền động điện do BYD sản xuất, bao gồm một mô tơ điện mạnh 268 mã lực và hệ dẫn động cầu trước. Đi kèm với đó là cụm pin LFP mang lại tầm vận hành 500 - 600km sau mỗi lần sạc đầy, theo tiêu chuẩn CTLC của Trung Quốc. Mặc dù những hình ảnh này không cho thấy nội thất của xe, nhưng những bức ảnh từ tháng 4 cho thấy xe sẽ có cụm đồng hồ kỹ thuật số, màn hình thông tin giải trí trung tâm lớn, bảng điều khiển trung tâm nổi và hệ thống đèn viền nội thất. Toyota bZ3C dự kiến chính thức ra mắt vào cuối năm nay. Mẫu xe này sẽ được lắp ráp tại nhà máy liên doanh FAW-Toyota đặt tại Thiên Tân, Trung Quốc. Video: Xem chi tiết xe CUV điện Toyota bZ3C 2025.