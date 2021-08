Top xe MPV đắt đỏ, không dưới 1 tỷ đồng tại Việt Nam

1. Lexus LM (Giá từ 6,8 tỷ đồng)

Lexus LM chính hãng được ra mắt thị trường Việt Nam vào hồi giữa tháng 5 vừa qua với duy nhất 1 biến thể là LM 350 và 2 phiên bản, bao gồm bản 7 chỗ và bản 4 chỗ. Đi kèm với đó còn là mức giá dao động từ 6,8 - 8,2 tỷ đồng, đây cũng là mức giá cao nhất trong nhóm xe MPV hạng sang tại Việt Nam hiện nay. LM là mẫu MPV đầu tiên trong gia đình Lexus và được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm và kết cấu của "người anh em" Toyota Alphard. Về ngoại hình, Lexus LM sở hữu diện mạo bề thế và hiện đại với ngôn ngữ thiết kế mang đặc trưng của hãng xe sang Nhật Bản. Đối với không gian cabin, Lexus LM phiên bản 7 chỗ ngồi hướng tới tập khách hàng có thiên hướng thực dụng còn phiên bản 4 chỗ chủ yếu tập trung vào đối tượng khách hàng là doanh nhân hay các VIP. Nội thất đầy đủ các trang bị tiện nghi cao cấp như ghế bọc da thượng hạng, ốp gỗ trang trí, ghế có massage/sưởi/làm mát, màn hình giải trí, cửa sổ trời, hệ thống loa hàng hiệu Mark Levinson. Trên phiên bản 4 chỗ, hàng ghế thứ 2 được bố trí theo dạng thương gia với nhiều tiện ích cao cấp hơn. Về an toàn, mẫu xe MPV hạng sang Lexus LM 350 sở hữu khá nhiều trang bị an toàn nổi bật, trong đó bao gồm cả gói Lexus Safety System+ với hàng loạt công nghệ như cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, phanh tự động, hỗ trợ chuyển làn cùng màn hình hiển thị điểm mù, ga tự động thông minh, cảnh báo va chạm phía trước, hệ thống đèn pha thích ứng và 7 túi khí. Về truyền động, biến thể Lexus LM 350 được trang bị động cơ xăng V6 3.5L, mã hiệu 2GR-FKS, sản sinh công suất tối đa 296 mã lực và 360 Nm mô-men xoắn. Sức mạnh này được truyền xuống hai bánh trước thông qua hộp số tự động 8 cấp, tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 8,3 giây trước khi chạm ngưỡng 180 km/h. 2. Toyota Alphard (Giá 4,240 tỷ đồng)



Được đặt biệt danh "Chuyên cơ mặt đất", Alphard là mẫu MPV hạng sang Toyota được rất nhiều doanh nhân, đại gia tại Việt Nam ưa chuộng nhờ không gian rộng lớn, tiện ích đầy đủ và khả năng vận hành bền bỉ. Toyota Alphard hiện đang được bán ra tới người dùng trong nước thuộc phiên bản mới nhất 2021 với nhiều bổ sung về mặt trang bị, trong đó tiêu biểu là gói an toàn Toyota Safety Sense. Toyota Alphard ra mắt lần đầu tại Việt Nam từ hồi năm 2017 với định hướng nhắm tới phân khúc khách hàng cấp cao như các CEO, chủ doanh nghiệp, lãnh đạo tập đoàn lớn... Trên phiên bản nâng cấp 2021, Toyota Alphard được bổ sung các tính năng nổi bật như Hệ thống an toàn Toyota Safety Sense (TSS) với các chức năng Cảnh báo tiền va chạm (PCS); Cảnh báo chệch làn đường (LDA), Hỗ trợ giữ làn đường (LTA), Điều khiển hành trình chủ động (DRCC), Điều chỉnh đèn chiếu xa tự động (AHB)... Ngoài hệ thống TSS, Toyota Alphard 2021 cũng sở hữu thêm loạt nâng cấp như Camera 360, Hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC) và Hệ thống theo dõi áp suất lốp (TPWS). Bên cạnh đó, xe vẫn duy trì các trang bị an toàn bị động và chủ động khác gồm 7 túi khí, Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD),... Hệ thống cân bằng điện tử (VSC), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), Hệ thống kiểm soát điểm mù (BSM), Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA). Các trang bị tiện nghi mới trên Toyota Alphard 2021 bao gồm sấy gương chiếu hậu ngoài, Kính chống ồn (trang bị ở hàng ghế trước và hàng ghế thứ 2), Màn hình giải trí phía trước mở rộng từ 8 inch đến 10.5 inch, Màn hình giải trí hàng ghế sau tăng từ 9 inch lên 13.3 inch. Về truyền động, Toyota Alphard 2021 tại Việt Nam duy trì sử dụng khối động cơ xăng V6 3.5L quen thuộc với công suất 296 mã lực và 361 Nm mô-men xoắn cực đại. Đi kèm với đó là trang bị hộp số tự động 8 cấp. 3. Toyota Sienna (Giá dao động trên 4 tỷ đồng)

Khác với 2 người anh em kể trên, Toyota Sienna tại Việt Nam không được phân phối theo diện chính hãng mà tất cả đều là xe nhập khẩu tư nhân. Chính vì vậy, giá bán của Toyota Sienna cũng không hề dễ chịu chút nào khi dao động trong khoảng trên 4 tỷ đồng. Thực tế, phiên bản mới nhất của Toyota Sienna, tức phiên bản 2021 đã bắt đầu có mặt tại Việt Nam với số lượng khá hạn chế. Trong đó, 2 phiên bản phổ biến nhất là bản Limited và bản Platinum. Về ngoại hình, Toyota Sienna 2021 sở hữu diện đầy mạo táo bạo với thiết kế bứt phá theo ý tưởng từ những con tàu cao tốc Shinkansen của Nhật. Bên cạnh đó, mẫu xe này còn được phát triển dựa trên nền tảng TNGA-K mới của hãng Toyota toàn cầu. Đối với không gian cabin, Toyota Sienna 2021 mang phong cách hiện đại và cao cấp hơn nhiều so với phiên bản tiền nhiệm. Xe được thiết kế bảng điều khiển dạng 2 tầng với bố trí một màn hình cảm ứng trung tâm nổi 9 inch, màn hình màu hiển thị đa thông tin 7 inch trong buồng lái và bảng điều khiển Bridge Console sáng tạo. Bên cạnh đó, xe còn có các cửa trượt, điều hòa tự động 4 vùng, máy hút bụi, tủ lạnh, vô lăng ống lồng chỉnh điện có sưởi, gương chiếu hậu kỹ thuật số, màn hình kính chắn gió 10 inch, 7 cổng USB, kết nối WiFi, hệ thống âm thanh JBL Premium 12 loa và hệ thống giải trí phía sau 1080p HD, tương thích Android Auto, Apple CarPlay và Amazon Alexa, hệ thống định vị... 4. c (Giá từ 2,662 tỷ đồng)

Là mẫu xe MPV duy nhất trong gia đình Mercedes-Benz Việt Nam, dòng V-Class cũng là cái tên sáng giá trong phân khúc MPV hạng sang tại thị trường trong nước. Mẫu xe này hiện đang được bán ra với duy nhất một biến thể V 250 và 2 phiên bản Luxury và AMG. Đi kèm với đó là mức giá niêm yết lần lượt 2,662 và 3,232 tỷ đồng. Mercedes-Benz V 250 Luxury và V 250 AMG có kích thước DxRxC tương ứng 5.140 x 1.928 x 1.901 mm và chiều dài cơ sở lên đến 3.200 mm, riêng phiên bản V 250 AMG, xe được kéo dài trục cơ sở thêm 230 mm. Mẫu xe này hướng tới tập khách hàng khá trải dài, từ tầng lớp doanh nhân, thương gia cho tới tập khách hàng gia đình. Mercedes-Benz V-Class có 2 tuỳ chọn về chỗ ngồi, bao gồm bản 7 chỗ và bản 6 chỗ, tương ứng cho 2 phiên bản V 250 Luxury và V 250 AMG. Khoang nội thất của V-Class nói chung được bao phủ bởi các vật liệu cao cấp như da, gỗ, hợp kim nhôm hay trang trí vân carbon với mức độ hoàn thiện cao. Các trang bị tiện nghi nổi bật của V-Class (V 250 AMG) bao gồm 2 ghế thương gia (có chức năng massage, đệm đỡ chân, chỉnh điện... hệ thống âm thanh Burmester 15 loa công suất 640 watt, Camera 360, tủ lạnh thể tích 3,2 lít và khay để cốc có chức năng điều chỉnh 2 mức nhiệt độ nóng/lạnh, toàn bộ kính xe là loại cách nhiệt cao cấp, đèn viền nội thất... 5. Peugeot Traveller (Giá từ 1,699 tỷ đồng)

Peugeot Traveller được lắp ráp và phân phối tới tay người tiêu dùng tại Việt Nam bởi Thaco Auto. Mẫu xe này có tổng cộng 2 phiên bản, bao gồm bản Luxury với giá 1,699 tỷ đồng và bản Premium với giá 2,249 tỷ đồng. Trên phiên bản Luxury, Peugeot Traveller có cấu hình 7 chỗ ngồi và trên phiên bản Premium, xe có cấu hình 4+2 chỗ ngồi. Trong đó, Peugeot Traveller Luxury là phiên bản 7 chỗ và được hướng tới dành cho đối tượng khách hàng gia đình, dịch vụ và thương mại... Còn đối với phiên bản Peugeot Traveller Premium, đây sẽ là phiên bản mang tính cá nhân hoá và cao cấp nhất của dòng xe này tại thị trường Việt Nam. Đối với bản Premium, khách hàng có thể lựa chọn màu sơn xe, màu nội thất da theo sở thích, cũng như lựa chọn thêm các trang bị (options) phù hợp với mục đích sử dụng của mỗi cá nhân. Peugeot Traveller có số đo tổng thể (DxRxC) lần lượt là 5315 x 1935 x 1915 mm đối với phiên bản Luxury và 5315 x 1935 x 2030 mm (chiều cao sau khi gắn mui, nguyên bản chỉ 1915mm) đối với phiên bản Traveller Premium. Xe có chiều dài cơ sở 3275 mm, khoảng sáng gầm xe đạt 170 mm. Các trang bị nổi bật của xe bao gồm khoang thương gia phía sau vách ngăn với 2 ghế thương gia chỉnh điện 8 hướng tích hợp, tựa chân, tựa tay, bàn làm việc, tính năng massage, thổi gió... Hệ thống giải trí tách biệt với khoang lái với 6 loa, 1 sub và màn hình giải trí 32 inch tích hợp hệ điều hành Android cùng ổ cứng dung lượng 500GB, 2 ghế phụ có thể gập/mở linh hoạt vào vách ngăn theo điều kiện sử dụng. Các chi tiết khác được trau chuốt hơn so với Luxury như đèn LED hắt sáng, sàn gỗ, ốp điều hòa giả gỗ. Trang bị an toàn của Peugeot Traveller Luxury và Premium bao gồm các hệ thống công nghệ an toàn hiện đại như: Hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD, hệ thống cảnh báo điểm mù, hệ thống cảnh báo chệch làn đường, cảm biến trước sau, Camera lùi 180 độ, hệ thống 6 túi khí bố trí xung quanh xe, cảnh báo áp suất lốp... Về khả năng vận hành, Peugeot trang bị trên mẫu Traveller khối động cơ Diesel HDi dung tích 2.0 lít tăng áp, công suất cực đại 150 mã lực tại vòng tua 4000 vòng/phút, mô men xoắn cực đại đạt 370 Nm tại 2000 vòng/phút, đi cùng hộp số 6 cấp thế hệ mới EAT6 tích hợp công nghệ QuickShift Video: Chi tiết MPV hạng sang Lexus LM tại Việt Nam.

