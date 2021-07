Hyundai Custo 2022 "nhá hàng", sẵn sàng cạnh tranh Honda Odyssey

Hyundai Custo 2022 mới là mẫu MPV cỡ trung đã lần đầu tiên lộ diện trên đường thử vào hồi tháng 4 năm ngoái. Sau hơn 1 năm, hãng Hyundai mới tung ra những hình ảnh "úp mở" chính thức đầu tiên của Custo. Mẫu xe MPV Hyundai Custo sẽ do liên doanh Beijing Hyundai tại Trung Quốc sản xuất. Đồng thời, đây cũng là mẫu MPV của liên doanh này. Hãng Hyundai khẳng định Custo sẽ mang đến trải nghiệm di chuyển thông minh mới cho các gia đình tại Trung Quốc. Thuộc phân khúc MPV cỡ trung, Hyundai Custo 2022 sở hữu chiều dài 4.950 mm, chiều rộng 1.850 mm, chiều cao 1.734 mm và chiều dài cơ sở 3.055 mm. So với Kia Sedona vốn có chiều dài chiều dài 5.155 mm, rộng 1.995 mm, cao 1.775 mm và chiều dài cơ sở 3.090 mm, mẫu MPV này nhỏ hơn một chút. Đúng như những hình ảnh rò rỉ, Hyundai Custo 2022 được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới của thương hiệu Hyundai, tương tự Elantra, Tucson và Santa Cruz. Điều này được thể hiện rõ qua thiết kế đầu xe của Hyundai Custo 2021. Cụ thể, trên đầu xe, mẫu MPV này được trang bị lưới tản nhiệt cỡ lớn và không có viền. Lưới tản nhiệt nối liền với cụm đèn pha thanh mảnh ở hai bên. Ngoài ra, ngay bên trên đèn pha và lưới tản nhiệt còn có nẹp mạ crôm dập dòng chữ "Custo". Tương tự Hyundai Tucson thế hệ mới, Custo 2022 cũng có dải đèn LED định vị ban ngày “Parametric Hidden Lights” nằm lẫn vào lưới tản nhiệt. Đúng như tên gọi, dải đèn LED này này sẽ chỉ xuất hiện khi được bật lên, những lúc khác thì bị ẩn đi. Trong khi đó, trên cản trước xuất hiện hốc đèn sương mù trước hình thang với viền mạ crôm. Thêm vào đó là hốc gió trung tâm hẹp nhưng kéo dài. Bên sườn, Hyundai Custo 2022 được thiết kế như xe SUV hơn là MPV nhờ gầm cao và nẹp thân xe màu đen. Tuy nhiên, xe vẫn được trang bị cửa trượt bên sườn như những chiếc MPV truyền thống. Đằng sau, Hyundai Custo 2022 đi kèm cụm đèn hậu hình chữ "C", nối với nhau bằng dải đèn LED ở giữa. Nằm giữa đèn hậu là tem chữ nổi "Hyundai" chứ không phải là logo của thương hiệu. Ngoài ra, theo hình ảnh chụp trên đường thử, mẫu MPV này còn có cửa sổ trời toàn cảnh Panorama chia làm 2 mảnh, gương chiếu hậu tích hợp camera cập lề và các loại vành la-zăng có thiết kế khác nhau. Đó là chưa kể đến tấm ốp gầm giả màu bạc bên dưới cản trước và cản sau. Bên trong Hyundai Custo 2022 là không gian nội thất 6 chỗ hoặc 7 chỗ, tùy theo lựa chọn của khách hàng. Trong đó, bản 6 chỗ có 2 ghế thương gia nằm tách riêng với nhau ở hàng ghế giữa. Bên cạnh đó, hàng ghế giữa còn đi kèm 2 cửa gió điều hòa và bảng chỉnh điều hòa riêng. Trong khoang lái, mẫu MPV này được trang bị vô lăng đáy phẳng thể thao giống Hyundai Elantra và Tucson mới. Trong khi đó, ở cụm điều khiển trung tâm xuất hiện màn hình thông tin giải trí nằm dọc và nút bấm chuyển số thay cho cần số truyền thống. Về vận hành, Hyundai Custo 2022 dự kiến dùng động cơ xăng tăng áp với dung tích 1.5L và 2.0L. Công suất tối đa tương ứng của 2 động cơ này là 170 mã lực và 236 mã lực. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 8 cấp. Hiện hãng xe Hàn Quốc chưa công bố thời điểm ra mắt cũng như giá xe Hyundai Custo 2022 mới. Tuy nhiên, việc hãng Hyundai tung ra những hình ảnh teaser của mẫu xe này chứng tỏ Custo sẽ sớm trình làng trong tương lai gần. Video: MPV cỡ trung Hyundai Custo 2022 mới lộ diện.

