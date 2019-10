Top siêu xe đắt tiền của các tỷ phú và siêu sao thế giới

Tuy nổi tiếng về lối sống bình dị, CEO của Facebook lại bỏ đến 2,4 triệu USD cho chiếc siêu xe Pagani Huayra từ Italy này. Đây là phiên bản đặc biệt được hỗ trợ động cơ bởi Mercedes, chỉ có 100 chiếc được tung ra thị trường và đã được bán hết vào tháng 2/2015. Ảnh: SCMP. Với tổng tài sản trị giá 52 tỷ USD, tỷ phú Ambani là người giàu nhất châu Á. Phương tiện mà ông lựa chọn là chiếc xe thể thao 4 chỗ thanh lịch đến từ Aston Martin, lần đầu ra mắt công chúng tại Triễn lãm Xe hơi Quốc tế Bắc Mỹ năm 2006. Ảnh: SCMP. Conor McGregor - McLaren 650S (500.000 USD): "Gã điên" của làng thể thao thế giới có niềm đam mê đặc biệt với các siêu xe xa xỉ. Chiếc McLaren 650S màu cam được cho là chiếc nhanh nhất trong bộ sưu tập của tay đấm người Ireland này. Ảnh: The Sun. Manny Pacquiao – Ferrari 458 Italy (225.000 USD): Nhà vô địch quyền anh thế giới người Philippines này nổi tiếng với sự siêng năng tập luyện, hoạt động từ thiện tích cực. Chiếc Ferrari mà Pacquiao sở hữu được trang bị những công nghệ tiên tiến vốn được sử dụng trong các đường đua F1. Ảnh: When in Manila. Tom Cruise – Bugatti Veyron EB 16 (1,7 triệu USD): Nam tài tử nổi tiếng với niềm đam mê phân khối lớn, sở hữu bộ sưu tập xe máy, xe hơi đồ sộ. Siêu xe thể thao của Pháp này có thể đạt vận tốc tối đa khoảng 430 km/h. Ảnh: Getty. Kanye West – Mercedes SLR Stirling Moss (1,06 triệu USD): Nam rapper người Mỹ này đã bọc thép toàn bộ xe của mình và vợ để đảm bảo an toàn cho gia đình mỗi khi di chuyển. Ảnh: Zimbio. Kim Kardashian – Mercedes-Benz G 550 4 X 4 (150.000 USD): Đây là chiếc xe mà Kardashian được người chồng Kanye West tặng cho. Màu xanh chuối của chiếc xe cũng là màu mà nữ người mẫu này yêu thích. Ảnh: SCMP. Justin Bieber – Audi R8 (250.000 USD): Bên cạnh chiếc Audi được trang trí theo màu da báo này, nam ngôi sao nhạc pop còn sở hữu chiếc Cadillac CTS-V Coupe giá 100.000 USD. Ảnh: Auto Evolution. Nicki Minaj – Pink Lamborghini Aventador (400.000 USD): Chiếc Lamborghini màu hồng này rất phù hợp với cá tính của nữ ngôi sao nhạc hiphop. Nó có thể đạt vận tốc tối đa hơn 349 km/h. Ảnh: Yahoo. Ralph Lauren - Bugatti Type 57SC Atlantic (20 - 40 triệu USD): Tỷ phú thời trang Ralph Lauren được cho là người sở hữu siêu xe đắt nhất hành tinh. Giá chiếc Bugatti ra đời năm 1938 này có thể lên đến 40 triệu USD, và chỉ có 4 chiếc như vậy trên thế giới. Ngoài ra, ông còn sở hữu Bentley Blower cổ điển giá 5 triệu USD. Ảnh: Houston Chronicle. Video: Top những mẫu xe xa xỉ nhất thế giới 2019.

