Cường Đô la cưỡi McLaren 720S hơn 20 tỷ "phượt" Vũng Tàu

Vừa qua, Dàn siêu xe đắt tiền của các đại gia Sài Gòn bất ngờ xuất hiện tại Vũng Tàu. Điều đáng chú ý ở đây chính là lần đầu tiên tại Việt Nam xuất hiện hình ảnh về ba chiếc siêu xe McLaren 720S tung cánh cạnh nhau. Trong đó, cặp đôi McLaren 720S màu cam và tím Latana đã rất quen mặt với giới mê xe do thuộc sở hữu của Cường Đô la và chủ resort ở Long Hải này. Riêng chiếc siêu xe McLaren 720S còn lại mang màu xanh mới. Thực tế, chiếc siêu xe McLaren 720S màu xanh này mới được chủ nhân cho dán đổi màu bằng đề-can. Nguyên bản xe có màu sơn đỏ Memphis và từng đi tiền trạm Asean Rally 2020 hơn 4.000 km về trong cuối tháng 9 vừa qua. Sau khi chạy xuyên qua ba nước Đông Nam Á khác là Lào, Thái Lan và Campuchia, chiếc siêu xe McLaren 720S này được chủ nhân bán lại cho một thành viên còn khá trẻ tuổi trong nhóm Car Passion. Hiện tại thị trường Việt Nam đã có 6 chiếc McLaren 720S được đưa về nước. Người sáng lập ra hành trình Car Passion, đại gia siêu xe Cường Đô la còn có ý định thuyết phục các thành viên trong đoàn chuyển qua sử dụng dòng xe mình đang chạy để nhằm quy tụ một hội nhóm toàn siêu xe McLaren 720S. Động cơ V8 của những chiếc siêu xe McLaren 720S mạnh mẽ không thua kém gì so với những chiếc xe sử dụng động cơ V12 như Lamborghini Aventador S hay Ferrari 812 Superfast. Trong những cuộc đua drag , siêu xe McLaren 720S luôn khiến các "đàn anh" phải muối mặt trước tốc độ của mình. Mclaren 720S sử dụng khối động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít nhưng tạo ra công suất tối đa lên đến 720 mã lực tại vòng tua máy 7.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 770 Nm tại vòng tua máy 5.500 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số SSG ly hợp kép 7 cấp giúp McLaren 720S có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 2,9 giây và giảm tốc từ 100-0 km/h trong 2,8 giây. Tốc độ tối đa của siêu xe McLaren 720S là 341 km/h. Giá bán của Mclaren 720S tại Việt Nam ở thời điểm này ở mức trên 22 tỷ đồng tùy vào phiên bản cấu hình xe. Ngoài bộ ba siêu xe McLaren 720S, dàn siêu xe xuống Vũng Tàu còn có Audi R8 V10 Plus từng của Cường Đô la nay đã được thay áo sang màu xám xi măng, Aston Martin DB11 V8 và còn có cả mẫu xe thể thao mui trần Chevrolet Corvette C7 Stingray. Video: Dàn siêu xe McLaren 720S tung cánh tại resort ở Long Hải.

Vừa qua, Dàn siêu xe đắt tiền của các đại gia Sài Gòn bất ngờ xuất hiện tại Vũng Tàu. Điều đáng chú ý ở đây chính là lần đầu tiên tại Việt Nam xuất hiện hình ảnh về ba chiếc siêu xe McLaren 720S tung cánh cạnh nhau. Trong đó, cặp đôi McLaren 720S màu cam và tím Latana đã rất quen mặt với giới mê xe do thuộc sở hữu của Cường Đô la và chủ resort ở Long Hải này. Riêng chiếc siêu xe McLaren 720S còn lại mang màu xanh mới. Thực tế, chiếc siêu xe McLaren 720S màu xanh này mới được chủ nhân cho dán đổi màu bằng đề-can. Nguyên bản xe có màu sơn đỏ Memphis và từng đi tiền trạm Asean Rally 2020 hơn 4.000 km về trong cuối tháng 9 vừa qua. Sau khi chạy xuyên qua ba nước Đông Nam Á khác là Lào, Thái Lan và Campuchia, chiếc siêu xe McLaren 720S này được chủ nhân bán lại cho một thành viên còn khá trẻ tuổi trong nhóm Car Passion. Hiện tại thị trường Việt Nam đã có 6 chiếc McLaren 720S được đưa về nước. Người sáng lập ra hành trình Car Passion, đại gia siêu xe Cường Đô la còn có ý định thuyết phục các thành viên trong đoàn chuyển qua sử dụng dòng xe mình đang chạy để nhằm quy tụ một hội nhóm toàn siêu xe McLaren 720S. Động cơ V8 của những chiếc siêu xe McLaren 720S mạnh mẽ không thua kém gì so với những chiếc xe sử dụng động cơ V12 như Lamborghini Aventador S hay Ferrari 812 Superfast. Trong những cuộc đua drag , siêu xe McLaren 720S luôn khiến các "đàn anh" phải muối mặt trước tốc độ của mình. Mclaren 720S sử dụng khối động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít nhưng tạo ra công suất tối đa lên đến 720 mã lực tại vòng tua máy 7.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 770 Nm tại vòng tua máy 5.500 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số SSG ly hợp kép 7 cấp giúp McLaren 720S có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 2,9 giây và giảm tốc từ 100-0 km/h trong 2,8 giây. Tốc độ tối đa của siêu xe McLaren 720S là 341 km/h. Giá bán của Mclaren 720S tại Việt Nam ở thời điểm này ở mức trên 22 tỷ đồng tùy vào phiên bản cấu hình xe. Ngoài bộ ba siêu xe McLaren 720S, dàn siêu xe xuống Vũng Tàu còn có Audi R8 V10 Plus từng của Cường Đô la nay đã được thay áo sang màu xám xi măng, Aston Martin DB11 V8 và còn có cả mẫu xe thể thao mui trần Chevrolet Corvette C7 Stingray. Video: Dàn siêu xe McLaren 720S tung cánh tại resort ở Long Hải.