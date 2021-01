Top ôtô bán chạy nhất thị trường Mỹ, Toyota và Honda thăng hoa

Các nhà sản xuất ôtô Mỹ vừa công bố doanh số bán hàng trong cả năm. Kết quả kinh doanh khá tệ nếu so với năm 2019. Doanh số bán hàng bị đình trệ trong nửa cuối tháng 3. Đến khoảng thời gian từ tháng 4 - tháng 6 thì mọi thứ trở nên hỗn loạn. Mãi đến quý III và IV thì thị trường xe Mỹ mới dần cải thiện doanh số. Đáng chú ý trong top xe bán chạy tại Mỹ là sự mất tích của Nissan Rogue (top 6 năm 2019) khỏi top 10 và sự sụt giảm của Honda Accord (top 11 năm 2019 -> top 17 năm 2020). Sau đây là top ôtô bán chạy nhất tại Mỹ trong năm 2020 10. Toyota Tacoma (238.806 xe)

Mẫu xe bán tải nhỏ Tacoma đựa ưa chuộng hơn nhiều so với "đàn anh"Tundra của nó. Doanh số của xe Toyota Tacoma tại Mỹ cũng ấn tượng khi chỉ giảm 4% so với năm 2019. 9. GMC Sierra (253.016 xe)

Sierra đã có một năm tương đối mạnh mẽ. Dù thứ hạng không cao nhưng mẫu xe này là một trong số ít những điểm sáng trong ngành, với doanh số bán hàng tăng 9% so với năm 2019.



8. Honda Civic (261.225 xe)

Mẫu sedan đến từ Nhật đã có một năm khá tệ khi giảm doanh số đến 20% so với cùng kỳ. Dù vậy doanh số Honda Civic tại thị trường Mỹ vẫn còn nằm trong top 8 xe bán chạy trong khi Toyota Corolla chỉ đứng top 11 (Corolla đã giảm đến 22% doanh số).



7. Chevrolet Equinox (270.994 xe)

Doanh số của Equinox đã giảm 22% vào năm 2020. Với tình hình dịch bệnh và kinh tế không ổn định, GM cũng đã thông báo rằng bản nâng cấp Equinox 2021 sẽ được trì hoãn cho đến năm 2022.



6. Toyota Camry (294.348 xe)

Camry không chỉ được yêu thích tại Việt Nam mà còn ở thị trường Mỹ. Tuy nhiên, về doanh số thì Camry tại Việt Nam chỉ là số lẻ so với tại Mỹ. Trong năm 2020, mẫu xe này đã bán đến 294.348 xe, mặc dù đã giảm 13% so với năm 2019.



5. Honda CR-V (333.502 xe)

CR-V phiên bản mới đã giảm 13% doanh số bán hàng vào năm 2020. Tuy nhiên, tại thị trường Việt Nam, mẫu xe này lại có một năm bán hàng khá ấn tượng.



4. Toyota RAV4 (430.387 xe)

RAV4 tăng doanh số trong ba tháng đầu năm 2020. Tuy nhiên, những ảnh hưởng của đại dịch vẫn quá lớn nên mẫu xe này kết năm với doanh số giảm nhẹ 4%. Toyota RAV4 cũng chính thức trở thành mẫu xe con bán chạy nhất tại Mỹ trong năm 2020 (trừ bán tải).



3. Ram Pickup (563.676 xe)

Xe bán tải vẫn là dòng xe thống trị nước Mỹ. Ram pickup dù đã giảm 11% doanh số so với năm 2019 nhưng mẫu xe này vẫn ghi nhận hơn nửa triệu xe bán ra.



2. Chevrolet Silverado (586.675 xe)

Chevrolet là một điểm sáng của thị trường khi bán được nhiều xe Silverado hơn so với năm 2019.



1. Ford F-Series (787.422 xe)

Ford F-Series tiếp tục giữ vững là mẫu xe bán chạy nhất tại Mỹ dù đã giảm 12% doanh số so với năm 2019. F-Series là một "thế lực" tại Mỹ với doanh số khác biệt so với phần còn lại.

Vide: Top ôtô bán chạy nhất thị trường Mỹ 2020.





