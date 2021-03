Top ôtô bán chạy nhất Hàn Quốc tháng 2/2021: Hyundai dẫn đầu

Trong tháng 2/2021 vừa qua, gần 90% lượng xe bán ra tại thị trường Hàn Quốc đều có nguồn gốc từ các thương hiệu xe nội địa. Trong đó, thương hiệu Hyundai Motors chiếm thị phần tới 44,2%; KIA Motors chiếm 37,1%; Genesis chiếm 7,2%; Renault Samsung chiếm 3,8% và Ssangyong Motors chiếm 2,6%. Tính riêng "Ông lớn" Hyundai với 3 thương hiệu trực thuộc là Hyundai, KIA và Genesis đã chiếm tới 88,5% thị phần toàn ngành xe tại Hàn Quốc. 1. Hyundai Grandeur (8.563 chiếc)

Mẫu xe bán chạy nhất Hàn Quốc tháng 2/2021 tiếp tục là cái tên Hyundai Grandeur, mẫu sedan cỡ trung với doanh số tới 8.563 xe. 2. Hyundai Porter 2 (7.626 chiếc)

Đứng ở vị trí số 2 trong danh sách xe bán chạy tháng 2/2021 tại Hàn Quốc là mẫu xe tải cỡ nhỏ Hyundai Porter 2 với 7.626 xe bán ra, giảm 4,1% so với cùng kỳ tháng trước. 3. Kia Sedona / Kia Carnival (6.153 chiếc)

Không chỉ đứng đầu phân khúc MPV tại quê nhà, Kia Sedona còn có thứ hạng rất cao trong danh sách top 10 xe bán chạy nhất tháng với doanh số 6.153 xe. 4. Hyundai Tucson (5.869 chiếc)

Kể từ khi ra mắt phiên bản mới, Hyundai Tucson đã nhanh chóng trở thành "thỏi nam châm" thu hút sự chú ý của giới truyền thông và người tiêu dùng khắp toàn cầu. Tại Hàn Quốc, mẫu xe này cũng ghi nhận mức doanh số ấn tượng với 5.869 xe trong tháng 2/2021 và trở thành mẫu xe bán chạy thứ 4 trong tháng tại đây. 5. Kia Optima / Kia K5 (5.547 chiếc)

Kia Optima là mẫu sedan cỡ trung được định vị nằm cùng phân khúc với Toyota Camry, Mazda6 hay Hyundai Sonata. Dù tại nhiều thị trường quốc tế, mẫu xe này chưa thực sự tạo được tiếng vang cũng như ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng nhưng tính riêng ở Hàn Quốc, Kia Optima lại chiếm vị trí số 1 trong phân khúc. 6. Hyundai Elantra / Hyundai Avante (5.124 chiếc)

Là mẫu sedan cỡ C đình đám của người Hàn, Hyundai Elantra có doanh số tới 5.124 xe trong tháng 2/2021, xếp ở vị trí số 6 trong bảng xếp hạng. 7. Kia Sorento (4.945 chiếc)

Tương tự trường hợp của Hyundai Tucson, Kia Sorento thế hệ mới cũng được xem là "Bom tấn" ngay từ thời điểm ra mắt với hàng loạt giải thưởng danh giá từ thiết kế tới an toàn. Trong tháng 2/2021, mẫu SUV 7 chỗ này bán ra tổng cộng 4.945 xe tại Hàn Quốc và xếp ở vị trí số 7 trong bảng xếp hạng. 8. Kia Bongo 3 (4.918 chiếc)

Đứng ở vị trí số 8 trong danh sách 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 2/2021 tại Hàn Quốc là mẫu xe tải hạng nhẹ Kia Bongo 3 với 4.918 xe bán ra. 9. Hyundai Sonata (4.186 chiếc)

Xếp sau Kia Optima, Hyundai Sonata là mẫu xe đứng thứ 2 trong phân khúc sedan cỡ trung tại Hàn Quốc. Trong tháng 2/2021, mẫu xe này có doanh số tổng hợp đạt 4.186 xe, đứng ở vị trí số 9 trong bảng xếp hạng. 10. Hyundai Palisade (4.045 chiếc)

Trong tháng 2/2021, "Anh cả" dòng SUV nhà Hyundai có doanh số 4.045 xe và xếp ở vị trí cuối cùng trong danh sách lần này. So với cùng kỳ tháng trước, Hyundai Palisade đã ghi nhận mức tăng trưởng 5,9%. VIdeo: top xe sang chảnh tại thị trường Hàn Quốc.

