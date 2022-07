Honda Việt Nam (HVN) vừa công bố doanh số bán hàng tháng 6/2022. Kết quả được tổng hợp bởi Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm/Nhà Phân phối ô tô Honda giao cho khách hàng và theo ước tính của HVN.

Cụ thể, đối với mảng kinh doanh ôtô Honda, tháng 6/2022, có 1.702 xe ôtô Honda bán ra, giảm 46,5% so với tháng trước đạt 3.184 xe. Mặc dù vậy, so với cùng kỳ năm 2021, doanh số bán xe Honda lại tăng tăng 9,8%. Cộng dồn năm tài chính 2022, có 10.986 xe ôtô Honda bán ra tại Việt Nam, ghi nhận mức tăng tới 124,1 % so với cùng kỳ năm ngoái.

Thiếu nguồn cung, doanh số ôtô Honda giảm mạnh trong tháng 6/2022.

Trong đó, City vẫn là xe bán chạy nhất của Honda Việt Nam trong tháng qua. Cụ thể, doanh số bán Honda City trong tháng 6 đạt 502 xe, chiếm 29,5% tổng doanh số bán ôtô của HVN trong tháng 6/2022. So với tháng 5 đạt 1.664 xe, doanh số Honda City tháng 6 đã giảm trầm trọng.

Ở thế hệ mới, Honda City đã khắc phục được các vấn đề về tính thẩm mỹ, xe trông thể thao và trẻ trung hơn hẳn. Cùng với đó, nội thất thế hệ mới cũng được thiết kế rộng rãi hơn và bổ sung thêm nhiều công nghệ cũng như trang bị hơn. Đặc biệt là sự xuất hiện của phiên bản thể thao RS, đã giúp Honda City khẳng định vị thế trên thị trường ôtô Việt Nam trong thời gian qua.

City vẫn là xe bán chạy nhất của Honda Việt Nam.

Xếp sau City là Honda CR-V với 484 xe bán ra, chiếm 28,4% tổng sản lượng bán ôtô của HVN trong tháng 06/2022. So với tháng 5 đạt 745 xe, doanh số bán Honda CR-V tháng 5 ghi nhận mức giảm đáng kể.

Trong tháng 6/2022, HVN cũng đã ra mắt mẫu xe HR-V thế hệ thứ 2 hoàn toàn mới với nhiều cải tiến tích cực và nhận được đánh giá cao từ phía khách hàng. HR-V hoàn toàn mới gây ấn tượng với thiết kế đậm chất thể thao cùng phiên bản RS, vận hành vượt trội với động cơ tăng áp 1.5L VTEC TURBO, thoải mái với không gian nội thất tiện nghi rộng rãi.

Trong tháng 6/2022, HVN cũng đã ra mắt mẫu xe HR-V thế hệ thứ 2 hoàn toàn mới với nhiều cải tiến tích cực và nhận được đánh giá cao.

Đặc biệt, xe còn trang bị hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING cùng hệ thống kết nối viễn thông ưu việt Honda CONNECT.

Được biết, sự thiếu hụt nguồn cung chip bán dẫn toàn cầu đã ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất ở nhiều lĩnh vực, nhiều quốc gia nói chung và gây ra sụt giảm sản lượng sản xuất của một số mẫu xe của HVN nói riêng. Theo đó, tổng doanh số xe ở cả mảng ôtô và xe máy của HVN tại thị trường ôtô Việt trong tháng 6 giảm đáng kể so với tháng trước đó.