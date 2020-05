Doanh số lao dốc, Honda Việt Nam tính đường nhập khẩu ôtô?

Theo Honda Việt Nam (HVN), tháng 4/2020 vừa qua, trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid – 19, HVN đã tạm dừng sản xuất kéo dài từ ngày 1/4/2020 đến hết ngày 22/4/2020. Chịu ảnh hưởng của dịch bệnh nên doanh số bán hàng của HVN trong tháng 4/2020 cũng sụt giảm mạnh.

Ở mảng kinh doanh xe máy, HVN chỉ bán ra 61.752 xe, giảm 61% so với tháng trước và giảm 72% so với cùng kỳ năm 2019. Dù chiếm 22% doanh số của HVN song Honda Vision chỉ bán ra 13.883 chiếc, giảm khoảng 55% so với tháng trước. Tương tự, Honda Wave Alpha bán ra 11.504 xe, chiếm 19% doanh số tháng, giảm hơn 60% so với tháng 3/2020.

Tổng giám đốc Honda Việt Nam (HVN), ông Keisuke Tsuruzono cho biết “có khả năng sẽ chuyển đổi mô hình kinh doanh từ sản xuất sang nhập khẩu” đối với mảng ôtô.

Ở mảng kinh doanh ôtô Honda, cả tháng 4, HVN chỉ bán ra 843 xe, giảm 57% so với tháng trước và giảm 52% so với cùng kỳ năm ngoái. Phần lớn ô tô Honda bán ra tháng 4/2020 là CR-V, đạt doanh số 411 chiếc, chiếm 49% tổng doanh số. Xếp sau là Honda City đạt doanh số 161 xe, chiếm 19% tổng doanh số tháng 4/2020.

Trước tình hình khó khăn, sụt giảm doanh số cả ôtô và xe máy Honda , trong văn bản vừa gửi Bộ Kế hoạch - Đầu tư về việc “phối hợp nắm bắt khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19”, Tổng giám đốc Honda Việt Nam, ông Keisuke Tsuruzono cho biết “có khả năng sẽ chuyển đổi mô hình kinh doanh từ sản xuất sang nhập khẩu” đối với ôtô.

Bên cạnh đó, để kích cầu mua sắm, Honda Việt Nam kiến nghị giảm 50% lệ phí trước bạ và giảm 50% thuế giá trị gia tăng cho khách hàng khi mua ôtô, xe máy.