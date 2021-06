Honda công bố kết quả hoạt động 2021, kế hoạch phát triển 2022

Trong báo cáo của mình, Honda Việt Nam xác nhận sản lượng bán hãng của tập đoàn giảm cả 3 lĩnh vực gồm: Ô tô, xe máy và sản phẩm máy động lực.

Ở lĩnh vực kinh doanh ôtô, Honda Việt Nam giao đến tay khách hàng gần 26.000 xe. Cũng trong thời gian qua, hãng giới thiệu với khách hàng Việt mẫu Honda CR-V phiên bản mới, trang bị Honda SENSING – Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến. Đồng thời trình làng mẫu Honda City thế hệ thứ 5 hoàn toàn mới, bổ sung thêm phiên bản thể thao RS (Road Sailing). Honda công bố kết quả hoạt động 2021 và kế hoạch phát triển năm tài chính 2022.

Honda Việt Nam khai trương thêm 4 nhà phân phối ôtô mới, nâng tổng số nhà phân phối trên toàn quốc lên con số 42. Tiếp tục chiến dịch quảng bá thương hiệu Honda ô tô “Feel The Performance” nhằm mang đến cơ hội trải nghiệm thực tế cho khách hàng, giúp họ tự đánh giá khả năng vận hành vượt trội của các dòng xe ôtô Honda.

Mọi hoạt động của Honda Việt Nam đều hướng đến việc củng cố giá trị cốt lõi: Thiết kế thể thao – Vận hành mạnh mẽ – Công nghệ tiên tiến – Thân thiện với môi trường – An toàn vượt trội. Bên cạnh đó, hãng cũng đề ra mục tiêu cho năm tài chính 2022, cụ thể:

Nỗ lực đạt sản lượng bán hàng cao hơn so với ở cả ba lĩnh vực xe máy, ôtô và sản phẩm máy động lực.

Tăng trưởng sản lượng bán hàng với các hoạt động đa dạng, bao gồm: Giới thiệu sản phẩm mới, mở rộng hệ thống nhà phân phối, tổ chức các sự kiện lái thử, tăng cường chất lượng dịch vụ, đi cùng các giá trị: Bền bỉ - Chất lượng - Tin cậy.

Cung cấp các sản phẩm Honda với các giá trị cốt lõi Thiết kế thể thao – Vận hành mạnh mẽ - Công nghệ tiên tiến – Thân thiện với môi trường – An toàn vượt trội.

Ngoài ra, Honda còn muốn duy trì và thúc đẩy hoạt động bảo vệ môi trường theo định hướng "Ba không":

Honda từng bước cải tiến đội hình sản phẩm trong vòng 1 năm qua.

Tiếp tục thực hiện tầm nhìn 2030 là dẫn đầu trong nỗ lực hiện thực hóa một “xã hội không có tai nạn giao thông”, tích cực mở rộng phạm vi các hoạt động đào tạo nâng cao nhận thức về an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn với mục tiêu tăng số lượng người được tham gia các chương trình đào tạo lên hơn 18,8 triệu người.

Tiếp tục phát sóng chương trình “Tôi yêu Việt Nam” trên truyền hình dành cho đối tượng mầm non từ 3-5 tuổi; đồng thời mở rộng triển khai chương trình giáo dục ATGT cấp mầm non cùng tên cho 100% trường mầm non tại 23 tỉnh/thành trên cả nước với mục tiêu nâng cao hơn nữa tỷ lệ nhận thức về ATGT cho các em.

Tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ giáo dục như trao tặng Giải thưởng Honda, sân chơi Ý tưởng trẻ thơ, tài trợ học bổng, hỗ trợ trang thiết bị thư viện, trao tặng xe ô tô và máy móc cho trường nghề tại Vĩnh Phúc nhằm hỗ trợ công cụ giảng dạy.

Tùy vào tình hình thực tế của dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam, HVN sẽ cân nhắc triển khai các hoạt động phù hợp, tuân thủ theo chí đạo của Chính Phủ để đảm bảo an toàn cho xã hội.

Cam kết đồng hành cùng Chính phủ và người dân Việt Nam trong các hoạt động hỗ trợ cộng đồng.

Tiếp tục hợp đồng tài trợ 3 năm cho các Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam với hy vọng chung tay đóng góp vì sự phát triển của nền bóng đá nước nhà ngày một lớn mạnh, sẵn sàng đương đầu với những thử thách mới.