Doanh số ôtô Honda Việt Nam giảm mạnh trong năm 2020

Doanh số Honda Việt Nam

Honda Việt Nam tổng kết hoạt động kinh doanh năm tài chính 2020 với sản lượng 2,6 triệu xe tiêu thụ trên cả nước, chỉ tăng nhẹ 0,5% so với năm 2019. Mặt khác, tổng dung lượng thị trường Việt Nam năm tài chính 2020 đạt khoảng hơn 3,2 triệu xe, giảm khoảng 3,1% so với kỳ trước.

Trong năm vừa qua, hãng xe giới thiệu đến khách hàng Việt ba mẫu xe hoàn toàn mới là WINNER X, SH125i/150i và Air Blade 150cc/125cc.

Đối với mảng kinh doanh ôtô Honda, sản lượng bán hàng đạt 29.700 xe, giảm 7,8% so với năm tài chính 2019. Hoạt động nổi bật trong năm qua là việc cho ra mắt mẫu xe Brio cỡ nhỏ và Accord thế hệ thứ 10 mới tại Việt Nam. Nhưng doanh số của hai mẫu xe đều không đạt được như kỳ vọng.

Tổng dung lượng thị trường đạt gần 392.000 xe, trong đó mảng xe du lịch đạt hơn 303.000 xe, tăng 14% so với kỳ trước. Hãng xe tự nhận định, mức tăng trưởng này chưa thực sự ấn tượng so với các kỳ trước do tác động của một số yếu tố khách quan, đặc biệt là đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng tương đối lớn đến tình hình kinh doanh của ngành ôtô trong những tháng cuối cùng của kỳ tài chính.

Hoạt động xuất khẩu đạt con số 386,7 triệu USD, bao gồm cả xuất khẩu xe nguyên chiếc và phụ tùng. tăng gần 5,1 % so với năm tài chính 2019, sản lượng xuất khẩu xe nguyên chiếc (CBU) đạt gần 181.600 nghìn xe.

Sản lượng xe bán ra

Trong năm tài chính 2020, sản lượng bán hàng của tập đoàn Honda bao gồm xe máy, ôtô và sản phẩm máy động lực trên toàn cầu đạt khoảng 29,8 triệu sản phẩm. Trong lĩnh vực kinh doanh xe máy, sản lượng bán hàng xe máy đạt hơn 19,3 triệu xe, giảm 4,4% so với năm tài chính 2019, nguyên nhân chủ yếu đến từ ảnh hưởng việc suy thoái thị trường tại Ấn Độ.

Trong lĩnh vực kinh doanh ôtô, sản lượng bán hàng ôtô toàn cầu của tập đoàn Honda đạt gần 4,8 triệu xe, giảm 10% so với năm 2019 do những tác động tới từ thuế tiêu thụ cũng như ảnh hưởng của việc nguồn cung cấp phụ tùng bị hạn chế trong giai đoạn đại dịch.

Trong lĩnh vực kinh doanh sản phẩm máy động lực, sản lượng của tập đoàn Honda đạt hơn 5,7 triệu sản phẩm, giảm 9,5% so với năm tài chính 2019.

Kế hoạch mới cho năm kế tiếp

Đại diện Honda cho biết, hãng xe hiện chưa thể đưa ra con số mục tiêu cho năm tài chính 2021 do ảnh hưởng lây lan của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, hãng xe Nhật Bản dự định giảm xuất khẩu xe nguyên chiếc do ảnh hưởng của đại dịch và bày tỏ mong muốn giữ vững doanh số và thị phần.

Vì thế, Honda dự đoán dung lượng Thị trường xe máy thời gian tới sẽ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Trong năm nay, Honda hứa hẹn tiếp tục cho ra mắt nhiều mẫu xe mới và tiếp tục đầu tư phát triển hoạt động đua xe thể thao. Hãng xe tập trung nâng cấp việc bán hàng với các hoạt động như: Giới thiệu sản phẩm mới, mở rộng hệ thống đại lý, tăng cường chất lượng dịch vụ.

Về hoạt động xuất khẩu, hãng xe dự báo sẽ xuất khẩu hơn 177.500 nghìn chiếc trong năm 2021, giảm khoảng 2,2% so với năm tài chính 2020.

Honda Việt Nam hiện đang vận hàng 3 nhà máy xe máy, 1 nhà máy ôtô cùng 1 Trung tâm đào tạo Lái xe an toàn.