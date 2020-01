The Rock mua "khủng long" Cadillac Escalade tặng chị dâu

(Kiến Thức) - Nhân dịp Giáng sinh, ngôi sao phim hành động với biệt danh "The Rock" - Dwayne Johnson đã mua tặng chiếc SUV hạng sang Cadillac Escalade cho người chị dâu của mình.

Trong những năm qua, ngôi sao phim hành động Dwayne Johnson có biệt danh "The Rock" đã không ít lần mua ôtô để tặng người thân và bạn bè. Mới đây, The Rock lại tiếp tục thu hút sự chú ý khi mua chiếc SUV hạng sang Cadillac Escalade để tặng người chị dâu Aja Hashian nhân dịp Giáng sinh.

Trên trang Instagram cá nhân có 166 triệu người theo dõi, ngôi sao Fast and Furious đã đăng đoạn video giao chiếc Cadillac Escalade màu trắng muốt cho người chị dâu của mình. "Những bất ngờ trong ngày Giáng sinh mang lại cảm giác thật tuyệt. Xin gửi lời chúc mừng Giáng sinh tới người chị dâu @aja_elan vì chị đơn giản là người luôn yêu thương, khuyến khích và ngầu nhất đối với chúng em từ những ngày đầu tiên. Hãy tận hưởng chiếc xe mới của chị nhé. Chúc mừng Giáng sinh! Chúng em rất biết ơn chị", Dwayne Johnson viết khi đăng đoạn video lên Instagram.

Có vẻ như The Rock rất thích dòng xe Cadillac Escalade. Đây không phải là lần đầu tiên ngôi sao hành động này tặng Cadillac Escalade cho người thân. Trước đó, vào tháng 3 năm ngoái, The Rock từng mua một chiếc Cadillac Escalade màu đen để tặng cho bố ruột. Ngoài ra, The Rock còn từng tặng chiếc xe bán tải cỡ lớn Ford F-150 cho em họ kiêm diễn viên đóng thế của mình, mua Ford Explorer cho bố, Ford F-150 cho chú và Ford Edge cho người giúp việc.

Hiện chưa rõ chiếc Cadillac Escalade mà The Rock tặng cho chị dâu thuộc bản trang bị nào. Tại thị trường Mỹ, mẫu SUV hạng sang này có 4 bản trang bị là tiêu chuẩn, Luxury, Premium Luxury và Platinum với giá dao động từ 75.195 - 92.295 USD (khoảng 1,74 - 2,13 tỷ đồng).

Ngay cả ở bản tiêu chuẩn, Cadillac Escalade cũng có không ít trang bị sang trọng như nội thất bọc da, sưởi hàng ghế thứ nhất và thứ hai, hệ thống âm thanh Bose, các chi tiết ngoại thất mạ crôm sáng bóng, cửa cốp sau chỉnh điện rảnh tay, động cơ xăng V8, dung tích 6,2 lít cùng hộp số tự động 10 cấp.

Hiện hãng Cadillac cũng đang phát triển thế hệ mới của dòng SUV hạng sang cỡ lớn được mệnh danh là "khủng long" này. Cách đây không lâu, những hình ảnh đầu tiên của Cadillac Escalade 2021 mới cũng đã bỉ rò rỉ trên mạng.

Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ chung với Chevrolet Tahoe, Suburban và Yukon 2021, Cadillac Escalade thế hệ mới sở hữu thiết kế ngoại thất hiện đại hơn. Bên trong xe có màn hình cong với kích thước lên đến 38 inch và nhiều vật liệu cao cấp khác.