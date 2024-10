The Avantgarde 2024 đem dàn Mercedes-Benz hơn 150 tỷ đến Hà Nội

Trong lần trở lại Hà Nội lần này, Triển lãm xe Mercedes-Benz The Avantgarde 2024 có sự đổi mới về chủ đề, phối cảnh, cùng với sự đầu tư cho việc phô diễn những công nghệ ôtô và giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật từ nhiếp ảnh gia David LaChapelle kết hợp cùng Mercedes-Maybach. Theo ông Gerd Bitterlich – TGĐ Mercedes-Benz Việt Nam - chia sẻ: “Trong suốt 3 ngày mở cửa Triển lãm, Mercedes-Benz mong muốn tạo nên một trải nghiệm đầy thú vị cho những vị khách hàng của chúng tôi, không chỉ thưởng lãm những tuyệt tác công nghệ ôtô từ hàng loạt mẫu xe tiêu biểu nhất mà còn được đắm chìm trong thế giới xa xỉ đa màu sắc mà chỉ có Mercedes-Benz có thể mang đến.” Tại The Avantgarde 2024, gần 30 mẫu xe Mercedes-Benz mới nhất được trưng bày thể hiện những màu sắc riêng biệt với tổng giá trị lên đến hơn 150 tỷ đồng, Dàn xe bao gồm những mẫu xe cao cấp nhất, quy tụ đầy đủ những cái tên thu hút từ Mercedes-Benz như C-Class, E-Class, S-Class, các mẫu xe hiệu năng cao Mercedes-AMG như G63, GT53, SL43, và các dòng xe được chế tác xa hoa như Mercedes-Maybach. Triển lãm The Avantgarde 2024 tại Hà Nội lần này cũng tái hiện lịch sử 138 năm hình thành và phát triển của thương hiệu xe sang Mercedes-Benz. Từ chiếc xe Benz Patent-Motorwagen – chiếc ôtô đầu tiên trên thế giới, cho đến các mẫu xe sang trọng hiện đại, Mercedes-Benz đã không ngừng đổi mới và phát triển. Với quy mô hoành tráng, Mercedes-Benz: The Avantgarde 2024 đã quy tụ hầu như đầy đủ các dòng xe ở từng phân khúc nổi bật của các thương hiệu, cho thấy sự đa dạng trong danh mục sản phẩm của hãng. Từ đẳng cấp Maybach với những tuyệt tác trăm năm mang tính biểu tượng; cho đến bản lĩnh AMG chinh phục mọi giới hạn tốc độ; hay hiện đại, cá tính như Mercedes-Benz. Ở vị trí nổi bật nhất, phải kể đến mẫu SUV thuần điện vừa được ra mắt. Kết hợp giữa sự xa xỉ trong chế tác thủ công tinh xảo từ triết lý thẩm mỹ lâu đời của Mercedes-Maybach, cùng công nghệ cấp tiến đầy mê hoặc của kỷ nguyên thuần điện, Mercedes-Maybach EQS 680 SUV là chuẩn mực cao nhất về một chiếc xe thuần điện SUV siêu sang. Ngoài dàn xe hùng hậu, Mercedes-Benz còn ghi dấu với sự chăm chút trong từng chi tiết ở mỗi khu vực khác nhau. Không gian trưng bày mẫu xe Mercedes-Maybach kết hợp phòng khách VIP mang tên Maybach Lounge cũng là một điểm nhấn đặc biệt khi được trang bị hoàn toàn bằng nội thất cao thấp và các màn hình sang trọng, mang đến những trải nghiệm đẳng cấp xứng tầm. Khu vực riêng này sẽ dành cho khách hàng để thưởng lãm những tác phẩm nghệ thuật kết hợp giữa Mercedes-Maybach và David LaChapelle – nhà nhiếp ảnh gia huyền thoại của thế giới. Đây sẽ là khu vực xa xỉ có giới hạn số lượt khách tham quan, chỉ có khoảng 150 vé mời đặc biệt có ký hiệu Exclusive for Maybach Lounge từ Mercedes-Benz Việt Nam được gửi đến 150 khách hàng. Tại sự kiện này, Mercedes-Benz Việt Nam cũng đã chính thức trình làng mẫu xe thuần điện Mercedes-Maybach EQS 680 SUV mới - một tuyệt tác kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ hiện đại và sự xa xỉ trong thiết kế. Ngoại hình đặc biệt của Mercedes-Maybach EQS SUV còn thể hiện ở lớp sơn hai tông màu cùng nhiều chi tiết mang đậm chất tương lai. Sự xa hoa của nội thất trên Maybach đã được nâng cấp thêm 1 tầm cao mới. Thiết kế nội thất vẫn luôn song hành với ý niệm lâu đời của thương hiệu Maybach “Chất lượng cũng cần đi đôi với cái đẹp”. Bên cạnh đó, còn có nhiều tính năng độc quyền bao gồm màn hình hiển thị với hiệu ứng đồ hoạ khi ở chế độ “Maybach” cho các khách hàng sử dụng. Với kích thước bề thế khi chiều dài & chiều rộng tổng thể lần lượt ở mức 5126 & 2034 mm, nhưng Mercedes-Maybach EQS SUV vẫn thuận tiện di chuyển trong khu vực đông đúc hoặc quay đầu xe nhờ có tính năng hỗ trợ đánh lái bánh sau, với góc đánh lái tối đa lên đến 10o. Công nghệ này giúp bán kính quay vòng của xe được cải thiện rõ rệt khi giảm từ 5,95 m xuống chỉ còn 5,5 m. Ngoài ra, hệ thống pin Lithium-ion với nền tảng 400V trên xe cũng đã được cải tiến, khi tăng dung lượng khả dụng lên đến 118 kWh, mang lại quãng đường di chuyển trung bình dao động ở mức 559 – 611 km sau 1 lần sạc đầy, theo tiêu chuẩn WLTP. Bên cạnh công suất sạc DC tối đa ở mức 200 kW, giúp sạc hệ thống pin từ 10-80% chỉ trong khoảng 31 phút, tiêu chuẩn công suất sạc AC lên đến 22 kW, giúp rút ngắn việc sạc hệ thống pin từ 0-100% chỉ trong khoảng 6.25 giờ. Tại Việt Nam, giá xe Mercedes-Maybach EQS 680 SUV mới có mức bán ra niêm yết là 7,61 tỷ đồng và được xem là chuẩn mực cao nhất về một chiếc xe thuần điện SUV siêu sang... Triển lãm xe Mercedes-Benz: The Avantgarde 2024 được diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc tế I.C.E Hà Nội từ ngày 11 đến 13/10/2024, mở cửa từ 8h00 đến 20h00 mỗi ngày. Video: Triển lãm xe Mercedes-Benz The Avantgarde 2024 tại Hà Nội.

