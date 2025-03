Ngọc Kem thừa nhận đã chia tay, ẩn ý ViruSs bắt cá hai tay

Câu chuyện tình cảm của nam streamer ViruSs (tên thật: Đặng Tiến Hoàng, SN 1988) và hot girl Ngọc Kem (Trần Nguyễn Hồng Ngọc, SN 1999) trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi Ngọc Kem tiết lộ đã "đường ai nấy đi" với bạn trai. Theo đó, bên dưới một clip đăng tải trên trang cá nhân, Ngọc Kem thừa nhận đã chia tay ViruSs được 3 tháng. Đặc biệt, khi một người hâm mộ bình luận: "Sau chia tay, anh không quen ai khác là tử tế rồi. Chị có người mới hãy dành thời gian cho họ...", Ngọc Kem đáp lại đầy ẩn ý: "Tại ảnh quen từ lúc còn chưa chia tay á". Không dừng lại ở đó, cô còn nhấn "like" một bình luận khác với nội dung: "Ổng cắm cho bả cái sừng dài 8m luôn mà", như ngầm khẳng định việc bị ViruSs phản bội trong thời gian yêu nhau. Ngọc Kem cũng like hàng loạt bình luận chê trách thái độ của người cũ như: "Bả xứng đáng với nhiều điều tốt hơn nữa. Cái gì không thành cũng là do ông trời đang cố tình bảo vệ bạn". Ngay sau đó, ViruSs cũng đã lên tiếng giải thích về chuyện tình cảm của mình trong livestream. Nam streamer thừa nhận đã chia tay với bạn gái được 3 tháng. ViruSs cho biết không sợ bị mọi người bàn tán hay đánh giá xấu. Thậm chí, mọi người đổ hết lỗi lên ViruSs, hay cho rằng anh chàng tệ cũng được: "Dù mọi người nói thế nào thì tớ cũng nhận. Dù mọi người nghĩ tớ tệ cũng được. Tớ quá tệ! Để có cái kết cho chuyện này. Rồi người nào hiểu tớ thì cũng sẽ hiểu tớ. Mọi người bảo tớ "cắm sừng", ok fine" Ngọc Kem và ViruSs bắt đầu vướng tin đồn yêu nhau vào khoảng tháng 4/2024, khi cặp đôi bị bắt gặp đi xem phim cùng nhau. Cặp đôi có khoảng gần 1 năm yêu đương. Trong quãng thời gian ngắn hẹn hò, bộ đôi cũng vướng không ít ồn ào. ViruSs bị cho là có hành động "bạo lực lạnh" với người yêu. Trong một talkshow, Ngọc Kem tiết lộ mỗi khi cả hai xảy ra tranh cãi, ViruSs giữ thái độ im lặng, không nói chuyện trong nhiều ngày.

