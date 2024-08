"STAR-Venture Rừng và Biển" đủ cung bậc cảm xúc cùng Mercedes-Benz

Video: “STAR-Venture Rừng và Biển – Dẫn lối hành trình độc bản” “STAR-Venture Rừng và Biển – Dẫn lối hành trình độc bản” là hành trình do Mercedes-Benz Việt Nam tổ chức, vừa diễn ra trong những ngày giữa tháng 8 vừa qua quả thật là tuyệt vời. Nếu như “hành trình dẫn lối bởi Rừng” - nơi những chiếc SUV phô diễn sức mạnh và công nghệ, mang lại cảm giác “control” thú vị trong khung cảnh xanh mát núi rừng đến với Măng Đen… thì “hành trình dẫn lối bởi Biển” - nơi cảm xúc và trải nghiệm sang trọng được đẩy lên cao nhất trên những con đường cao tốc, những cung đường biển ràn rạt nắng gió miền Trung. Trải qua nhiều ngày rong ruổi, lên rừng, xuống biển. Vượt hơn 600 km cả đi lẫn về với đủ những cung đường. Đặt chân đến những địa điểm đẹp nhất của Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, STAR-Venture Rừng và Biển là một trải nghiệm khó quên đối với tất cả mọi người khi tham gia. Nếu như “hành trình dẫn lối bởi Rừng” - nơi những chiếc SUV phô diễn sức mạnh và công nghệ, mang lại cảm giác “control” thú vị trong khung cảnh xanh mát núi rừng đến với Măng Đen… thì “hành trình dẫn lối bởi Biển” - nơi cảm xúc và trải nghiệm sang trọng được đẩy lên cao nhất trên những con đường cao tốc, những cung đường biển ràn rạt nắng gió miền Trung. Trải qua nhiều ngày rong ruổi, lên rừng, xuống biển. Vượt hơn 600 km cả đi lẫn về với đủ những cung đường. Đặt chân đến những địa điểm đẹp nhất của Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, STAR-Venture Rừng và Biển là một trải nghiệm khó quên đối với tất cả mọi người khi tham gia.

Bắt đầu cuộc hành trình, chúng tôi được đón tiếp tại Mercedes-Benz An Du Đà Nẵng - nơi 13 chiếc xe mang thương hiệu ngôi sao ba cánh gồm GLC 200 4MATIC, GLC 300 4MATIC, GLA 45 S 4MATIC+, GLB 35 4MATIC, GLB 200 AMG, C200 Avantgarde, C200 Avantgarde Plus, C300 AMG, E 300 AMG và “người bạn đặc biệt” Mercedes-AMG C 43 4Matic đã chờ sẵn.

Đoàn gồm 32 người chia thành 2 nhóm: Nhóm 1 đi theo cung đường biển, ra cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, qua QL1A, rẽ lên Ba Tơ, vượt đèo Violak. Nhóm 2 đi theo cung đường Trường Sơn Đông, từ Thạch Mỹ, lên cầu Đăk Lô. Đích đến là thị trấn Măng Đen (thuộc huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum). Tôi được bố trí cầm lái GLC 200 4MATIC – nghĩa là thuộc Group SUV.

GLC 200 4MATIC, GLC 300 4MATIC, GLA 45 S 4MATIC+, GLB 35 4MATIC, GLB 200 AMG, C200 Avantgarde, C200 Avantgarde Plus, C300 AMG, E 300 AMG và Mercedes-AMG C 43 4Matic đều có mặt trong hành trình.

Ở những cây số đầu tiên lăn bánh trên con đường ven biển nối Đà Nẵng với Hội An, Tam Kỳ, đường khá đông xe du lịch và thường xuyên bị hạn chế tốc độ, cảm nhận ban đầu là mẫu xe này có phần vô lăng cực kỳ dễ điều khiển. Điều này có được là do Mercedes GLC 200 trang bị hệ thống lái Direct-Steer với khả năng trợ lực và tỉ số truyền lái biến thiên theo tốc độ mang đến cảm giác lái tối ưu. Ở dải tốc thấp, vô lăng nhẹ nhàng, thoải mái. Đến đoạn đường vắng và hết hạn chế tốc độ, chuyển sang chế độ Sport, vô lăng xe đằm, chắc tay hơn, mang đến nhiều cảm xúc.

STAR-Venture Rừng và Biển" là một trải nghiệm tuyệt vời mà hiếm hành trình nào về xe ở Việt Nam có được.

Cung đường Quảng Ngãi đến Măng Đen theo QL24 rồi bắt vào đường Trường Sơn Đông có quá nhiều điều thú vị. Tuyến đường này khá khiêm tốn về chiều rộng, uốn khúc, quanh co, đèo dốc liên tục. Gần như cả đoạn dài gần 100km không có quán xá, trạm dừng hay cây xăng và không có cả sóng điện thoại. Trên những cung đường đèo dốc, leo mải miết lên tới đỉnh rồi lại đổ cua liên tục, hệ thống treo Mercedes GLC 200 loại AGILITY CONTROL có khả năng tự động điều chỉnh giảm xóc tuỳ theo chế độ lái hay tốc độ lái.

Trên những cung đường đèo dốc, hệ thống treo Mercedes GLC 200 loại AGILITY CONTROL có khả năng tự động điều chỉnh giảm xóc tuỳ theo chế độ lái hay tốc độ lái.

Càng đi lên, hạ cửa kính xe, chúng tôi cảm nhận được cái se lạnh, sự hùng vĩ, không gian xanh mát của Đại Ngàn. Một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, thấp thoáng giữa những tầng mây, sương mù thoắt ẩn, thoắt hiện và tan dần khi nắng lên. Đến trưa thì cả đoàn dừng lại tại một khoảng đất trống giữa núi đồi trùng điệp với bạt ngàn rừng xanh tươi tốt để “hít” không khí trong lành và ăn trưa. Mercedes-Benz Việt Nam đã thiết kế một điểm dừng chân mà chúng tôi gọi vui là “nhà hàng 2 tiếng” – nghĩa là nó dựng lên giữa thiên nhiên chỉ để phục vụ cho thành viên của STAR-Venture với đầy đủ các món ăn địa phương thịnh soạn như cơm lam, thịt nướng, cá nướng, rau rừng. Ăn xong thì ngồi “hưởng gió” với cà phê và nước hoa quả.

Mercedes-Benz Việt Nam đã thiết kế những điểm dừng chân tuyệt đẹp.

Ăn trưa xong chúng tôi vượt thêm dăm chục cây đường hỗn hợp nữa nhưng ai nấy đều thấy rất thoải mái và yên tâm khi GLC 200 4MATIC sở hữu đầy đủ công nghệ an toàn và hỗ trợ lái bao gồm: hệ thống chống bó cứng phanh, cân bằng điện tử, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, hệ thống ổn định thân xe, hỗ trợ chống trượt khi tăng tốc, hỗ trợ khởi hành ngang dốc… Lưng chiều, chúng tôi ghé chân quán cà phê có cái tên rất lạ: “View siêu chill”. Từ đây, phóng tầm mắt ra xa cả thị trấn Măng Đen hiện lên tuyệt đẹp.

Nhóm trải nghiệm SUV ngày hôm qua đổi sang cầm lái những chiếc sedan và đi cung đường khác để trở lại Hội An. Còn nhóm sedan sẽ đổi qua cầm lái những GLC 200 4MATIC, GLC 300 4MATIC, GLB 35 4MATIC đi ngược lại cung đường hôm qua chúng tôi đã đi. Ban tổ chức đã bố trí cách thức đi hợp lý nhất để các thành viên trong đoàn trải nghiệm đủ dàn sản phẩm của “Mẹc”, đủ những cung đường được dẫn lối bởi cả Rừng và Biển.

Ban tổ chức đã bố trí cách thức đi hợp lý nhất để các thành viên trong đoàn trải nghiệm đủ dàn sản phẩm của Mercedes-Benz Việt Nam.

Sáng nay tôi được cầm lái chiếc E 300 AMG. Ngày thứ 2 của hành trình hẳn sẽ thú vị không kém ngày đầu vì trước mắt tôi là mẫu sedan hạng sang “nhà Mẹc”, là cung đường đổ đèo Violak đẹp mê hồn để xuống với biển. Chúng tôi đi khoảng 30 cây số bên dưới những rặng thông già nằm cheo leo trên vách núi có lúc phủ tán dày đặc hai bên lối đi.

Con đường đèo Violak có lúc thẳng băng, có lúc ngoằn ngoèo, tốc độ di chuyển cũng chậm nên đủ để “cảm” cái không gian nội thất bên trong E 300 AMG. Gây ấn tượng mạnh nhất chính là cụm màn hình trung tâm cấu thành từ 2 tấm nền 12,3 inch, hiển thị thông tin ở khu vực giữa táp-lô, vừa thay thế cho bảng đồng hồ analog truyền thống phía trước mặt tài xế. Cùng với đó là những dải LED chiếu sáng viền đầy tinh tế, có thể đổi 64 màu khác nhau. Trên vô-lăng tích hợp 2 nút điều khiển cảm ứng thuận tiện, cho phép tôi thao tác mà không gây mất tập trung. Nội thất xe vốn đã thoáng, còn được bổ trợ thêm bởi cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, mang lại không gian thoải mái cho người ngồi trên xe.

Kkết thúc “hành trình dẫn lối bởi Biển” tại bãi biển Nam Hội An.

Đi khoảng 20km nữa, trước mắt chúng tôi là khung cảnh hùng vĩ của núi rừng, xa xa có thể nhìn thấy những con đường uốn lượn từ chân lên đỉnh núi. Đấy là đèo Violak. Đèo Violak - một điểm đến huyền bí trên tuyến quốc lộ 24 nối liền Kon Tum (trái tim của Tây Nguyên) với bờ biển tỉnh Quảng Ngãi. Đèo này bắt đầu từ ngã tư Thạch Trụ, xã Đức Lân, Quảng Ngãi và kết thúc tại thành phố Kon Tum với tổng chiều dài khoảng 50km. Đỉnh đèo cao 1.300m so với mực nước biển, không chỉ được xem là biểu tượng của ranh giới giữa Quảng Ngãi và Kon Tum mà còn là điểm phân chia thời tiết giữa Đông Trường Sơn và Tây Trường Sơn.

Các thành viên sẽ vượt qua thử thách thú vị: Lái những chiếc GLC trên địa hình cát làm sao để ít đổ nước nhất trong chiếc chai để trong ca-bin.

Đèo Violak nằm giữa trái tim của những dãy núi hùng vĩ là một điểm đến mê hoặc lòng người bởi vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ và độc đáo. Dù nằm giữa lưng chừng núi nhưng bên cạnh con đường mòn quanh co là những hàng cây cổ thụ xanh mướt và cao vun vút. Để vượt qua đèo, với những chiếc xe thông thường thì đó là một hành trình dài khá vất vả. Nhưng với E 300 AMG thì khác. Sức kéo mạnh mẽ và độ nhạy ga tăng cao sau khi chuyển qua chế độ Sport, E300 AMG khiến cho quãng đường này trở nên đơn giản.

Chúng tôi cùng C200 Avantgarde, C200 Avantgarde Plus, C300 AMG, E 300 AMG dừng nghỉ tại một điểm an toàn giữa lưng đèo ở độ cao 900m so với mực nước biển. Chỉ cần một ánh nhìn xa xăm, ai nấy nhanh chóng bị cuốn hút bởi một bức tranh thiên nhiên rộng lớn: những dãy núi xanh ngút ngàn, dòng sông Re hiền hòa uốn lượn giữa những thảm lúa xanh nằm san sát bên những ngôi nhà sàn. Tất cả những cảnh quan tươi đẹp ấy đã tạo nên một khung cảnh đèo Violak thơ mộng, dễ thương đến lạ lùng.

Chiếc xe không quá khó để có thể vượt qua các bài thử đã được ban tổ chức sắp xếp và thậm chí còn chinh phục các bài thử này khá dễ dàng.

Gần trưa thì chúng tôi “bắt” được vào tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Vì trưa nên đường cao tốc khá vắng xe, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn di chuyển tương đối nhanh, đồng thời cho phép E300 AMG thể hiện khả năng. Với chiếc xe này, cảm giác lái trên đường Việt Nam thực sự là rất... nhàn.

Chiếc xe E300 AMG lướt êm và nhẹ nhàng chỉ với tác động ga ở mức vừa phải. Hộp số 9 cấp thiết kế thông minh, chuyển qua lại giữa các cấp số mau lẹ đến mức nếu không để ý nhìn màn hình đồng hồ digital sẽ khó nhận ra. Những lúc chuyển làn vượt xe phía trước, cũng chỉ cần nhích chân ga thêm đôi chút là E300 AMG tự "hiểu", xuống số, bứt tốc... rồi lên số trở lại khi đã giảm ga, duy trì sự êm ái.

Các thành viên vượt qua bài thi cùng với những chiếc SUV nhà Mẹc.

Càng đến cuối hành trình thì càng gần với biển. Ra khỏi cao tốc, chúng tôi lăn bánh trên con đường ven biển nối Chu Lai với Hội An. Tuyến đường ven biển uốn lượn theo những bờ biển hoang sơ hình vòng cung, men theo các bãi biển như Tam Thanh, An Bàng, Cửa Đại. Nhiều đoạn dọc con đường ven biển đi qua có khung cảnh thay đổi ngoạn mục, vừa có cảm giác như lạc giữa những hàng cọ, hàng dừa, giữa “rừng” hoa giấy rồi qua những “miền” cát trắng hoang sơ.

Chúng tôi kết thúc “hành trình dẫn lối bởi Biển” khi đoàn SUV và đoàn sedan gặp nhau tại bãi biển của khu resort sang trọng Hoiana cuối buổi chiều hôm ấy. Các thành viên sẽ vượt qua thử thách thú vị: Lái những chiếc GLC trên địa hình cát làm sao để ít đổ nước nhất trong chiếc chai để trong ca-bin. Chiếc xe không quá khó để có thể vượt qua các bài thử đã được ban tổ chức sắp xếp từ trước và thậm chí còn chinh phục các bài thử này khá dễ dàng.

Các thành viên đều chia sẻ cảm nhận về hệ thống treo và các hệ thống hỗ trợ vận hành trên xe Mercedes-Benz quá “xịn”.

Với chế độ off-road, lực kéo và công suất được phân bổ tới các bánh xe một cách thông minh. Chỉ cần người lái giữ đều ga và vô-lăng, hệ thống điện tử sẽ can thiệp để tối ưu chiếc xe giúp vượt qua các thử thách này dễ dàng nhất. Rất nhiều thành viên vượt qua bài thi mà không để rớt bất cứ giọt nào từ chai nước đã mở nắp. Chúng tôi nói vui với nhau, một phần do sự khéo léo của người lái, nhưng phần nhiều do hệ thống treo và các hệ thống hỗ trợ vận hành trên xe Mercedes-Benz quá “xịn”.