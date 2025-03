Sáng ngày 16/3, kênh Military Chronicle của Nga đưa tin đáng chú ý: quân đội Nga (RFAF) không những không để mất Shevchenko, mà còn chiếm lại được một số tòa nhà ở phía tây của ngôi làng. Chiến thắng này chắc chắn đã tiếp thêm động lực cho RFAF, trong bối cảnh họ vừa đạt được chiến thắng vang dội ở mặt trận Kursk. Là một mắt xích quan trọng trên chiến trường, tầm quan trọng chiến lược của làng Shevchenko là điều hiển nhiên; vì đây là nơi có mỏ đất hiếm lớn nhất của châu Âu. RFAF đã có thể giữ vững vị trí và mở rộng chiến thắng tại đây, chứng tỏ hiệu quả chiến đấu mạnh mẽ và khả năng thực hiện chiến thuật. Trong trận chiến đấu này, Tiểu đoàn "Gấu Siberia" của RFAF, đã có hiệu suất chiến đấu rất cao, khi phá hủy thành công một xe bọc thép FV103 Spartan của quân Ukraine phản công. Là một phương tiện quan trọng của quân đội Ukraine (AFU), xe bọc thép Spartan có khả năng bảo vệ và hỏa lực tương đối tốt trong phân khúc. Tuy nhiên, trước hỏa lực vượt trội của tiểu đoàn "Gấu Siberia”, chiếc FV103 Spartan tỏ ra quá “mỏng manh cánh chuồn”. Điều này phản ánh ưu thế của RFAF trong chiến tranh chống thiết giáp. Đồng thời quân Nga cũng đã phát huy tốt khả năng của của UAV FPV trong chiến đấu. Trong trận Shevchenko, UAV FPV và UAV Lancet đã trở thành "át chủ bài" quan trọng của RFAF, khi họ sử dụng nó như một vũ khí chính xác trong tấn công các mục tiêu nhỏ lẻ. UAV FPV của Nga đã phá hủy thành công một xe bọc thép chở quân M113 của AFU; đồng thời khi kết hợp với hỏa lực pháo binh, khiến quân Ukraine khó có thể xung phong. Xe bọc thép chở quân M113 là phương tiện vận chuyển và chiến đấu, mà phương Tây đã “vét kho” để viện trợ cho Ukraine; nó thường được AFU sử dụng làm phương tiện chở quân trong chiến đấu. Nhưng với vỏ nhôm mỏng, M113 không thể chịu được các đòn tấn công từ UAV FPV của RFAF. Hiện RFAF sử dụng rất nhiều UAV FPV, khiến việc sử dụng xe bọc thép M113 của AFU không còn an toàn; mặc dù loại xe bọc thép này chỉ có nhiệm vụ chở quân tới khu vực chiến đấu, nhưng với bán kính hoạt động của UAV FPV, thì khả năng an toàn của phương tiện này không còn. Các video có định vị địa lý, cho thấy RFAF đã chiếm lại được những vùng đất rộng lớn ở ngoại ô phía nam Udachne. Ngoài ra, quân đội Nga cũng đã chiếm lại phần lớn khu vực Uspenivka. Việc giành lại những ngôi làng này, giúp mở rộng quyền kiểm soát của RFAF ở phía tây nam Pokrovsk, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động chiến đấu tiếp theo. Udachne và Uspenivka có giá trị chiến thuật quan trọng trong việc phòng thủ Pokrovsk. Việc quân Nga có thể chiếm lại những khu vực này, cho thấy họ có những lợi thế nhất định về hỏa lực, quân số, sử dụng chiến thuật và triển khai lực lượng. Như vậy, sau khi tập trung lực lượng phản công của AFU ở hướng nam Pokrovsk, RFAF đã phá vỡ các cuộc phản công quy mô lớn của Kiev và tạo ra áp lực chiến lược lớn hơn cho AFU tại Nam Donetsk. Đồng thời, giúp RFAF lấy lại thế trận, tiếp tục tạo thế tấn công Pokrovsk. Phóng viên chiến trường Nga Lisitsyn đưa tin từ nam Pokrovsk, RFAF đã chặn đứng cuộc phản công của Trung đoàn bộ binh độc lập 425 Skala của AFU trên hướng này. Trong trận đánh khốc liệt này, AFU đã phải trả giá đắt, khi một số xe bọc thép bị phá hủy hoặc phải bỏ lại; nhiều binh lính thiệt mạng. Vào ngày 14/3, các phóng viên chiến trường của Nga đưa tin rằng, ngôi làng Shevchenko không còn nằm trong sự kiểm soát của AFU, khi Trung đoàn bộ binh 425 và tiểu đoàn số 225 AFU tham gia phản công vào ngôi làng, đã bị hỏa lực pháo binh và UAV FPV của Nga đánh thiệt hại nặng, phải lui về vị trí xuất phát tiến công.Cuộc phản công của Ukraine ở nam Pokrovsk, cho thấy Kiev đang cố gắng đảo ngược tình hình trong khu vực. Tuy nhiên, sự kháng cự kiên cường của RFAF đã khiến kế hoạch của AFU thất bại. Các công sự phòng ngự lâm thời của RFAF trên hướng phía nam Pokrovsk rất vững chắc và chiến thuật của họ rất hợp lý, đã bẻ gẫy đợt phản công quy mô lớn của AFU tại đây. Khách quan đánh giá, trong thời gian qua, đà tiến công của Cụm quân Trung tâm RFAF tới Pokrovsk đã chậm lại, do các cuộc phản công dữ dội của cụm quân Khortitsa của AFU. Ở một số khu vực phía nam Pokrovsk, đã trở thành chiến địa ác liệt, đặc biệt là trận chiến ở ngôi làng Lysivka (dài hơn 4 km dọc theo con đường đến Novogrodovka). Với việc tập trung lực lượng vượt trội, cụm quân Khortitsa đã đột phá được vào trung tâm ngôi làng và tái chiếm được Nhà hội đồng của làng. Theo bản đồ Liveuamap của Lầu Năm góc, diện tích mà quân Ukraine tái chiếm có diện tích vào khoảng 1 km × 1 km. Hiện AFU đã chuyển vào phòng ngự với các điểm hỏa lực, ụ súng, lô cốt. Tuy nhiên, trước bối cảnh mặt trận Kursk vừa thất thủ, quân Nga có khả năng vượt biên giới tấn công Sumy, khiến tướng Syrsky phải rút một số đơn vị tinh nhuệ, trong đó có nhiều đơn vị UAV tới tăng cường cho mặt trận Sumy; khiến đà phản công của quân Ukraine ở phía nam Pokrovsk dừng lại. Chưa hết, một số đơn vị UAV của cụm quân Khortitsa lại còn phải tăng cường cho hướng mặt trận Toretsk, trong đó có Anton Pshenichny, chuyên gia điều khiển UAV FPV số 2 trong lực lượng không người lái AFU; nhưng đã bị hỏa lực pháo binh Nga tiêu diệt ở Toretsk. Trước đó, Pshenichny đã chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công vào “con đường sự sống”, cung cấp cho quân Nga ở làng Kotlino (tây nam Pokrovsk). (nguồn ảnh Military Review, TASS, RT, Ukrinform, Sohu).

