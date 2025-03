10 điện thoại Samsung kì lạ nhất mọi thời đại, nhìn cực đã mắt

Thoạt nhìn, chiếc Samsung SGH-P300 có thể khiến bạn nhầm lẫn nó với một chiếc máy tính bỏ túi. Được ra mắt vào cuối năm 2005, Samsung SGH-P300 có thân máy chỉ dày 8,9 mm (khá mỏng so với điện thoại thời điểm đó). Máy được trang bị màn hình 1,8 inch độ phân giải 220 x 176 pixel, kết nối GPRS, camera sau 1,3 MP có đèn flash trợ sáng và viên pin 800 mAh. Một điểm thú vị nữa cũng nằm ở việc chiếc điện thoại này được bán kèm một bao da gắn sẵn pin dự phòng. Cũng được ra mắt vào cuối năm 2005, SGH-E910 (còn được biết đến với tên gọi Samsung Serene) là kết quả của sự hợp tác giữa Samsung và công ty Đan Mạch Bang & Olufsen. Đây là một chiếc điện thoại có tổng thể thân máy hình vuông, vỏ sò cùng bàn phím dạng xoay và màn hình 2,1 inch QVGA. Tin hay không tuỳ bạn, khi ra mắt, chiếc máy này có giá lên tới 1.000 USD, một con số khổng lồ ở thời điểm hơn một thập niên trước. Là thiết bị kế nhiệm của P300, P310 cũng có thân máy rất mỏng (8,5 mm) và được bán kèm bao da. Lúc này, thiết kế của chiếc P310 đã giống một chiếc điện thoại hơn là chiếc P300, dù vậy không thể phủ nhận rằng ngoại hình của nó vẫn khá kì lạ với phần góc trên cùng được thiết kế vát. Về mặt thông số cấu hình, SGH-P310 CardFon được Samsung trang bị màn hình 1,8 inch 320 x 240 pixel, camera sau 2 MP có đèn flash trợ sáng và có hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ microSD. Samsung UpStage SPH-M620 là một chiếc điện thoại “hai mặt” theo đúng nghĩa. Ở một mặt, máy trông khá giống một chiếc máy chơi nhạc MP3 cùng màn hình 2,1 inch độ phân giải 176 x 220 pixel và các phím chuyên dụng để phục vụ tác vụ nghe nhạc. Trong khi đó, ở mặt còn lại, người dùng có màn hình dạng số và màn hình 1,4 inch độ phân giải 176 x 65 pixel. Tại Mỹ, chiếc điện thoại này được lên kệ vào năm 2007 độc quyền bởi nhà mạng Sprint với tên gọi Samsung UpStage. Thực tế, Samsung SGH-F520 chưa từng được lên kệ bởi kế hoạch ra mắt nó đã bị Samsung huỷ bỏ vào phút chót. Chiếc điện thoại này có kích thước thân máy dày tới 17 mm do sở hữu tới hai bàn phím dạng trượt bên dưới màn hình 2,8 inch độ phân giải 272 x 480 pixel. Máy ngoài ra cũng có camera sau 3 MP, hỗ trợ thẻ nhớ và tính năng HSDPA (truy cập gói đường xuống tốc độ cao) - một tính năng khá hiếm trên di động thời điểm năm 2007. Samsung Juke là chiếc điện thoại Samsung thiết kế riêng cho những người dùng mê nhạc. Máy có kích thước khá nhỏ gọn (nhưng khá dày ở mức 21 mm) đồng thời sở hữu một màn hình 1,6 inch dạng xoay và các phím điều chỉnh nhạc chuyên dụng, bên cạnh bàn phím số/ chữa truyền thống. Chiếc máy này có bộ nhớ trong 2 GB và lên kệ tại Mỹ vào nửa sau năm 2007. Trước Windows Phone, Microsoft có Windows Mobile đóng vai trò là nền tảng hệ điều hành cho các thiết bị di động. Samsung không có nhiều smartphone sử dụng hệ điều hành này, tuy nhiên Samsung SCH-i760 là một trong những chiếc máy nổi tiếng và phổ biến nhất. Mặc dù máy có ngoại hình khá kì quặc so với những chiếc smartphone hiện đại, những gì Samsung SCH-i760 mang đến là khá ấn tượng, bao gồm, bàn phím QWERTY đầy đủ dạng trượt, màn hình cảm ứng 2,8 inch QVGA và hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ microSD. Samsung Serenata là chiếc điện thoại thứ hai Samsung hợp tác cùng Bang & Olufsen. Ra mắt vào năm 2007, máy có ngoại hình khá hơn thiết bị tiền nhiệm, tuy nhiên vẫn trông khá kì quặc. Đây là một chiếc điện thoại dạng trượt và giấu bên dưới một chiếc loa Bang & Olufsen kích thước khá lớn, hứa hẹn chất lượng âm thanh tốt. Dù vậy, máy không có một bàn phím truyền thống trong khi màn hình 2,3 inch lại không hỗ trợ cảm ứng gây ra khá nhiều bất tiện. Mặc dù có ngoại hình khá… bất cân xứng, Samsung B3310 khá phổ biến vào năm 2009 nhờ mức giá rẻ. Máy mang đến cho người dùng một hàng phím bấm số bên cạnh trái mặt trước trong khi đó bàn phím QWERTY đầy đủ được thiết kế dưới dạng trượt bên dưới màn hình 2,0 inch QVGA. Thật khó có thể liệt kê những chiếc điện thoại kì lạ Samsung từng sản xuất mà thiết đi chiếc Samsung SPH-N270 Matrix. Trong trường hợp bạn chưa biết, chiếc máy này từng xuất hiện trong phần phim The Matrix Reloaded từng làm mưa làm gió vào năm 2003. Thực tế, một số lượng có hạn những chiếc điện thoại này cũng từng được bán ra ở Mỹ bởi nhà mạng Sprint. Mời độc giả xem thêm video "Màn ra mắt ấn tượng của Samsung SPH-N270 Matrix trong phim Ma trận"

Thoạt nhìn, chiếc Samsung SGH-P300 có thể khiến bạn nhầm lẫn nó với một chiếc máy tính bỏ túi. Được ra mắt vào cuối năm 2005, Samsung SGH-P300 có thân máy chỉ dày 8,9 mm (khá mỏng so với điện thoại thời điểm đó). Máy được trang bị màn hình 1,8 inch độ phân giải 220 x 176 pixel, kết nối GPRS, camera sau 1,3 MP có đèn flash trợ sáng và viên pin 800 mAh. Một điểm thú vị nữa cũng nằm ở việc chiếc điện thoại này được bán kèm một bao da gắn sẵn pin dự phòng. Cũng được ra mắt vào cuối năm 2005, SGH-E910 (còn được biết đến với tên gọi Samsung Serene) là kết quả của sự hợp tác giữa Samsung và công ty Đan Mạch Bang & Olufsen. Đây là một chiếc điện thoại có tổng thể thân máy hình vuông, vỏ sò cùng bàn phím dạng xoay và màn hình 2,1 inch QVGA. Tin hay không tuỳ bạn, khi ra mắt, chiếc máy này có giá lên tới 1.000 USD, một con số khổng lồ ở thời điểm hơn một thập niên trước. Là thiết bị kế nhiệm của P300, P310 cũng có thân máy rất mỏng (8,5 mm) và được bán kèm bao da. Lúc này, thiết kế của chiếc P310 đã giống một chiếc điện thoại hơn là chiếc P300, dù vậy không thể phủ nhận rằng ngoại hình của nó vẫn khá kì lạ với phần góc trên cùng được thiết kế vát. Về mặt thông số cấu hình, SGH-P310 CardFon được Samsung trang bị màn hình 1,8 inch 320 x 240 pixel, camera sau 2 MP có đèn flash trợ sáng và có hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ microSD. Samsung UpStage SPH-M620 là một chiếc điện thoại “hai mặt” theo đúng nghĩa. Ở một mặt, máy trông khá giống một chiếc máy chơi nhạc MP3 cùng màn hình 2,1 inch độ phân giải 176 x 220 pixel và các phím chuyên dụng để phục vụ tác vụ nghe nhạc. Trong khi đó, ở mặt còn lại, người dùng có màn hình dạng số và màn hình 1,4 inch độ phân giải 176 x 65 pixel. Tại Mỹ, chiếc điện thoại này được lên kệ vào năm 2007 độc quyền bởi nhà mạng Sprint với tên gọi Samsung UpStage. Thực tế, Samsung SGH-F520 chưa từng được lên kệ bởi kế hoạch ra mắt nó đã bị Samsung huỷ bỏ vào phút chót. Chiếc điện thoại này có kích thước thân máy dày tới 17 mm do sở hữu tới hai bàn phím dạng trượt bên dưới màn hình 2,8 inch độ phân giải 272 x 480 pixel. Máy ngoài ra cũng có camera sau 3 MP, hỗ trợ thẻ nhớ và tính năng HSDPA (truy cập gói đường xuống tốc độ cao) - một tính năng khá hiếm trên di động thời điểm năm 2007. Samsung Juke là chiếc điện thoại Samsung thiết kế riêng cho những người dùng mê nhạc. Máy có kích thước khá nhỏ gọn (nhưng khá dày ở mức 21 mm) đồng thời sở hữu một màn hình 1,6 inch dạng xoay và các phím điều chỉnh nhạc chuyên dụng, bên cạnh bàn phím số/ chữa truyền thống. Chiếc máy này có bộ nhớ trong 2 GB và lên kệ tại Mỹ vào nửa sau năm 2007. Trước Windows Phone, Microsoft có Windows Mobile đóng vai trò là nền tảng hệ điều hành cho các thiết bị di động. Samsung không có nhiều smartphone sử dụng hệ điều hành này, tuy nhiên Samsung SCH-i760 là một trong những chiếc máy nổi tiếng và phổ biến nhất. Mặc dù máy có ngoại hình khá kì quặc so với những chiếc smartphone hiện đại, những gì Samsung SCH-i760 mang đến là khá ấn tượng, bao gồm, bàn phím QWERTY đầy đủ dạng trượt, màn hình cảm ứng 2,8 inch QVGA và hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ microSD. Samsung Serenata là chiếc điện thoại thứ hai Samsung hợp tác cùng Bang & Olufsen. Ra mắt vào năm 2007, máy có ngoại hình khá hơn thiết bị tiền nhiệm, tuy nhiên vẫn trông khá kì quặc. Đây là một chiếc điện thoại dạng trượt và giấu bên dưới một chiếc loa Bang & Olufsen kích thước khá lớn, hứa hẹn chất lượng âm thanh tốt. Dù vậy, máy không có một bàn phím truyền thống trong khi màn hình 2,3 inch lại không hỗ trợ cảm ứng gây ra khá nhiều bất tiện. Mặc dù có ngoại hình khá… bất cân xứng, Samsung B3310 khá phổ biến vào năm 2009 nhờ mức giá rẻ. Máy mang đến cho người dùng một hàng phím bấm số bên cạnh trái mặt trước trong khi đó bàn phím QWERTY đầy đủ được thiết kế dưới dạng trượt bên dưới màn hình 2,0 inch QVGA. Thật khó có thể liệt kê những chiếc điện thoại kì lạ Samsung từng sản xuất mà thiết đi chiếc Samsung SPH-N270 Matrix. Trong trường hợp bạn chưa biết, chiếc máy này từng xuất hiện trong phần phim The Matrix Reloaded từng làm mưa làm gió vào năm 2003. Thực tế, một số lượng có hạn những chiếc điện thoại này cũng từng được bán ra ở Mỹ bởi nhà mạng Sprint. Mời độc giả xem thêm video "Màn ra mắt ấn tượng của Samsung SPH-N270 Matrix trong phim Ma trận"