TC MOTOR bán ra gần 6000 xe Hyundai trong tháng 1/2020

Cụ thể trong tháng 1/2020, Hyundai Accent tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất của TC MOTOR với 1,733 xe bán ra, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2019. Giữ vị trí thứ 2 là Grand i10 với 1,586 xe đến tay khách hàng. Đặc biệt, Tucson với 826 xe trong tháng 1, tăng trưởng 41.7% so với cùng kỳ năm 2019.

Hyundai Accent tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất của TC MOTOR.

So với tháng 1/2019, doanh số xe Hyundai tháng 1/2020 thấp hơn (5.944 chiếc so với 6.807 chiếc). Hầu hết các dòng xe như i10, Elantra, Kona, SantaFe đều giảm doanh số khá nhiều so với năm trước. Chỉ duy nhất ở Accent và Tucson nhận mức tăng trưởng đều đặn.

Doanh số bán hàng các mẫu xe Hyundai trong tháng 01/2020 (Đơn vị: Xe)