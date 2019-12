Có tới 7,592 xe Hyundai đến tay khách Việt tháng 11/2019

Trong số các mẫu xe Hyundai tại Việt Nam, Accent tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất của TC MOTOR với 1.987 xe, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Kể từ đầu năm đến nay, Hyundai Accent với doanh số cộng dồn đạt 17.551 xe, đã tăng 64% so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả này, Hyundai Accent không chỉ là mẫu xe Hyundai bán chạy nhất mà còn là 1 trong 2 mẫu xe có tổng doanh số cao nhất thị trường kể từ đầu năm đến nay.

Sở hữu thiết kế trẻ trung, nội thất hiện đại, tiện nghi cùng mức giá hấp dẫn là những thế mạnh giúp mẫu xe hạng B này ngày càng được nhiều khách hàng tại Việt Nam ưa chuộng. Hyundai Accent hiện đang được phân phối với 4 phiên bản cùng mức giá niêm yết lần lượt là: 425 triệu đồng với phiên bản tiêu chuẩn; 470 triệu đồng với phiên bản 1.4 MT; 499 triệu đồng với phiên bản 1.4 AT và 540 triệu đồng với phiên bản 1.4 AT Đặc biệt.

Tổng doanh số trong tháng 11 vừa qua Hyundai đạt 7,592 xe, cộng dồn 11 tháng năm 2019 đạt 70,802 xe ôtô Hyundai đến tay khách hàng Việt.

Đứng ở vị trí thứ 2, Hyundai Grand i10 với doanh số đạt 1.739 xe, cũng đã tăng nhẹ so với tháng trước và tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên 11 tháng qua, doanh số Hyundai Grand i10 cộng dồn đạt 16.126 xe, đã giảm 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Rõ ràng sự xuất hiện của đối thủ mới trong phân khúc như Toyota Wigo, Honda Brio, VinFast Fadil…đã và đang ảnh hưởng không nhỏ tới thị phần của ông vua xe hạng A này.

Và để tăng sức cạnh tranh cho Hyundai Grand i10, tháng 12, TC MOTOR đã khuyến mãi cho mẫu xe hạng A này tới 15 triệu đồng. Hyundai Grand i10 hiện đang được phân phối với 6 phiên bản cùng mức giá đề xuất từ 330- 415 triệu đồng.

Ở vị trí thứ 3, Hyundai SantaFe với 825 xe bán ra trong tháng 11, đã giảm nhẹ 7% so với tháng trước. Tuy nhiên so với cùng kỳ năm ngoái SantaFe lại là mẫu xe có tốc độ tăng trưởng ấn tượng nhất trong danh sách các mẫu xe Hyundai khi có mức tăng tới 425%. Cộng dồn 11 tháng qua, với doanh số 8.304 xe, cũng đã tăng 80% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hyundai SantaFe đang được phân phối với 6 phiên bản cùng mức giá từ 995 triệu đồng đến 1,245 tỷ đồng. Tại Việt Nam Hyundai SantaFe cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Toyota Fortuner, Ford Everest, Mazda CX-8, Mitsubishi PajeroSport…

Tháng 11, doanh số Hyundai Tucson đạt được là 819 xe, đã tăng nhẹ 6% so với tháng trước, tuy nhiên so với cùng kỳ năm 2018, Tucson lại giảm tới 12%. Cộng dồn 11 tháng qua, với doanh số đạt 7.272 xe, Hyundai Tucson đã tăng 15% so với cùng kỳ năm 2018.

Hyundai Tucson được phân phối với 4 phiên bản cùng mức giá từ 799- 940 triệu đồng. Tại Việt Nam Hyundai Tucson cạnh tranh trực tếp với các các đối thủ như Mazda CX-5, Honda CR-V…Với kết quả đạt được vừa qua, doanh số Hyundai Tucson đang bám rất sát vị trí số 1 phân khúc của Honda CR-V và hoàn toàn có thể vượt qua đối thủ này nếu nỗ lực hơn trong tháng tới.

Tương tự như người anh em Tucson của mình, mẫu SUV đô thị Hyundai Kona với doanh số tháng 11 đạt 637 xe, đã tăng nhẹ so với tháng trước và giảm 20% so với cùng kỳ năm 2018. Kể từ đầu năm tới nay, với doanh số cộng dồn đạt 6.147 xe, Hyundai Kona tiếp tục gặt hái được những thành công nhất định khi tăng tới 231% so với cùng kỳ năm 2018.

Với thiết kế trẻ trung, hiện đại, Hyundai Kona tiếp tục là mẫu xe dẫn đầu phân khúc SUV đô thị tại Việt Nam đồng thời bỏ xa các đối thủ khác như Honda HR-V, Ford EcoSport… Hyundai Kona được phân phối với 3 phiên bản cùng mức giá từ 636- 750 triệu đồng.

Cuối cùng là mẫu xe hạng C Hyundai Elantra, tháng 11 vừa qua, Elantra đã không đạt được những kết quả như kỳ vọng. Cụ thể với doanh số 512 xe, Elantra đã sụt giảm 14% so với tháng trước và giảm 17% so với cùng kỳ năm 2018. Tuy nhiên cộng dồn 11 tháng qua, Hyundai Elantra vẫn đạt được doanh số 6.706 xe, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2018.

Hyundai Elantra đang cạnh tranh trực tiếp với hàng loạt các đối thủ như Mazda3, Kia Cerato, Honda Civic, Toyota Altis…Tại Việt Nam Hyundai Elantra được phân phối với 4 phiên bản cùng mức giá từ 580- 769 triệu đồng.