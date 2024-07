Video: Giới thiệu xe MPV đa dụng GAC M8 2024.

TC Services Việt Nam mới đây đã hé lộ những sản phẩm đầu tiên của thương hiệu GAC sắp ra mắt tại thị trường Việt Nam bao gồm các mẫu xe GAC M8 và GAC GS8.

GAC M8 2024 mới là mẫu xe đa dụng cao cấp được giới thiệu lần đầu tại Triển lãm ô tô Thành Đô 2022 với tư cách là thế hệ thứ hai của GAC GN8. Với thế hệ đầu tiên ra mắt vào năm 2017, GN8 đã dẫn đầu thị trường nội địa Trung Quốc về xe MPV hạng sang trong 34 tháng liên tiếp.

Tập đoàn ôtô Quảng Châu sắp ra mắt GAC M8 và GS8 tại Việt Nam.

Không chỉ gây ấn tượng mạnh mẽ, ngay từ ánh nhìn đầu tiên qua thiết kế lưới tản nhiệt cùng cụm đèn LED trước sau, M8 còn được trang bị hàng loạt những tính năng sang trọng và công nghệ tiên tiến như hệ thống treo điện tử SDC, hỗ trợ tự lái cấp 2,….

Trong khi đó, GAC GS8 là mẫu SUV mang phong cách mạnh mẽ, gây thu hút bởi những chi tiết được thiết kế một cách tỉ mỉ như cụm lưới tản nhiệt mạ crôm cỡ lớn hình chữ V, hệ thống đèn pha mạnh mẽ nhưng cũng vô cùng tinh tế, sự linh hoạt, yên tĩnh và rộng rãi của chiếc xe tiếp tục được thể thiện tới mọi chi tiết như hệ thống màn hình trung tâm, chất liệu ghế da, không gian cốp xe siêu lớn…

Ngoài ra, mẫu xe này còn được trang bị hàng loạt tính năng an toàn và hỗ trợ người lái tiên tiến giúp cho trải nghiệm lái xe dễ dàng và an toàn hơn. Có thể kể tới hàng loạt tính năng an toàn như: hệ thống tránh va chạm ở tốc độ thấp, hệ thống hỗ trợ người lái, hệ thống cảnh báo trước va chạm. Đồng thời, hệ thống khung gầm Megastar được phát triển riêng biệt cũng giúp tăng cường cảm giác lái, khả năng xử lý ổn định và an toàn.

GAC M8 là mẫu xe đa dụng cao cấp được giới thiệu lần đầu tại Triển lãm ô tô Thành Đô 2022 với tư cách là thế hệ thứ hai của GAC GN8.

Được biết, Tập đoàn ôtô Quảng Châu (Tập đoàn GAC - GAC GROUP) hiện đang là một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới, xếp hạng 165 trong danh sách Fortune Global 500. Trong đó GAC MOTOR là công ty con thuộc Tập đoàn GAC chuyên sản xuất các phương tiện, động cơ, phụ tùng đẳng cấp thế giới cũng như phát triển các hoạt động R&D về công nghệ kỹ thuật ôtô.

Với những sự đầu tư bài bản và chuyên nghiệp, Tập đoàn GAC liên tiếp gặt hái những thành công tại thị trường nội địa và quốc tế. Năm 2022, Tập đoàn GAC đã ghi nhận 2.400.000 chiếc xe được xuất xưởng và bán ra, mở rộng phạm vi tới 39 quốc gia/vùng lãnh thổ trên khắp thế giới.

Với thế hệ đầu tiên ra mắt vào năm 2017, GN8 đã dẫn đầu thị trường nội địa Trung Quốc về xe MPV hạng sang trong 34 tháng liên tiếp.

Hiện tại, Tập đoàn GAC sở hữu hơn 10.000 bằng sáng chế. Với những đột phá liên tục của “Tech GAC”, GAC đã tạo dựng được sức mạnh cạnh tranh mạnh mẽ và được xếp hạng trong Fortune Global 500 trong 11 năm liên tiếp.

Tại Việt Nam, thương hiệu GAC sẽ được Tan Chong phân phối thông qua công ty con TCSV (TC Services Việt Nam) và được uỷ quyền tham gia phân phối bán lẻ các loại xe ôtô máy xăng, cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa và phụ tùng thay thế.