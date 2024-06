Cận cảnh SUV chạy hoàn toàn bằng điện GAC Aion V 2024

Vào ngày 20/6/2024, Aion, thương hiệu con của GAC, đã chính thức cho trưng bày chiếc SUV nhỏ gọn của mình, mẫu xe GAC Aion V thế hệ mới. Đây cũng là mẫu toàn cầu đầu tiên của GAC Aion sử dụng mẫu logo Aion để hướng tới thị trường quốc tế. Chiếc xe GAC Aion V 2024 chạy điện được xây dựng trên nền tảng điện thuần AEP, áp dụng ý tưởng thiết kế mới và tập trung vào việc lái xe thông minh. Điều đáng nói là mẫu xe Aion V 2024 được trưng bày sớm hơn 1 tháng, so với dự kiến sẽ ra mắt vào cuối tháng 7. Thiết kế kiểu dáng của AION V thế hệ thứ hai được hãng xe Trung Quốc tiết lộ lấy cảm hứng từ loài vật khủng long bạo chúa Tyrannosaurus rex, với những đường nét cứng cáp và đặc điểm hình chữ nhật, đồng thời tô điểm cho toàn bộ thiết kế xe bằng các yếu tố vuốt để tạo ra một bản sắc tổng thể cao hơn. Đồng thời, AION V thế hệ thứ hai còn sử dụng khe hút gió dạng dải hẹp tương tự hình chữ nhật bo tròn nhằm tăng tính thể thao cho xe. Nhìn từ bên hông thân xe, AION V thế hệ mới sử dụng các đường gân bánh xe hơi nhô cao ở phía trước và phía sau, kết hợp với tấm ốp bảo vệ chống trầy tối màu và tạo hình vành xe kiểu mới nhằm tôn lên vẻ cơ bắp cho xe. Chưa dừng lại ở đó, xe còn sử dụng tay nắm cửa ẩn và thiết kế mui xe hai màu giúp tăng thêm vẻ thời trang cho xe. Ở phía sau, xe mới sử dụng bộ đèn hậu nằm dọc, kết hợp với cánh lướt gió cỡ lớn phía trên và logo chữ Aion ở chính giữa, giúp tăng đáng kể khả năng nhận diện cho xe. Được định vị là một chiếc SUV nhỏ gọn, Aion V thế hệ thứ hai có kích thước lần lượt bao gồm là chiều dài, chiều rộng và chiều cao là 4.605 mm x 1.854 (1876) mm x 1.660 (1686) mm, và chiều dài cơ sở của xe đạt mức 2.775 mm. Xe có ba thông số lốp là 215/55 đi kèm bánh 18 inch, 225/45 và 225/45 cùng bánh 19 inch. Về nội thất, AION V thế hệ thứ hai sử dụng vô lăng đa chức năng 2 chấu kép, đồng hồ LCD sọc hẹp và màn hình điều khiển trung tâm treo kích thước lớn đầy đủ công nghệ. Đồng thời, ghế chính và ghế phụ được trang bị chức năng massage 8 điểm, bao phủ toàn bộ phần lưng dưới cũng có 3 cường độ và 5 chế độ nhằm nâng cao sự thoải mái khi lái xe. Ghế phụ có thể ngã thẳng ra như 1 chiếc giường. Ngoài ra, GAC Aion V thế hệ thứ hai còn được trang bị tủ lạnh trên xe (máy nén độc lập, đạt -15° đến 50°), xả ngoài 7kW, 9 loa, rèm che nắng chỉnh điện, cửa sổ trời toàn cản, và sau cùng là trợ lý AI đánh thức bằng giọng nói, 5 radar sóng milimet, 11 camera độ phân giải cao, nắp đậy trạng thái rắn và chip NVIDIA Orin-X. Về công suất, tùy theo cấu hình, xe mới cung cấp hai loại động cơ dẫn động công suất cao và thấp lần lượt là 150 kW và 165 kW, đồng thời còn được trang bị pin lithium iron phosphate. Theo tiết lộ chính thức, xe có phạm vi lái xe lên tới 750 km và được trang bị hệ thống kiểm soát nhiệt độ thông minh ITS2.0 thế hệ thứ hai do chính hãng tự phát triển, có thể sạc 370 km trong 15 phút. Video: Giới thiệu mẫu xe SUV điện GAC Aion V Plus 2024.

