Theo kế hoạch, Zeekr sẽ kiểm soát Lynk & Co bằng cách mua 30% cổ phần của Volvo và 20% cổ phần của Geely. Sau đó, Zeekr sẽ tăng cổ phần của mình lên 51% tại Lynk & Co bằng cách bơm thêm 1% vốn điều lệ, 49% vốn còn lại sẽ do Geely nắm giữ.

Tập đoàn ôtô Geely tuyên bố sáp nhập Lynk & Co và Zeekr. Như vậy, Volvo sẽ không còn là cổ đông của Lynk & Co. Tuy nhiên, hãng xe Thụy Điển cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ Lynk & Co nhằm mục đích đem lại lợi ích chiến lược cho cả hai. Chủ tịch Geely Li Shufu cho biết: "Sự tích hợp này là một biện pháp quan trọng để Geely thực hiện các kế hoạch chiến lược dài hạn của mình. Việc phối hợp và tích hợp các thương hiệu tạo ra sự hiệp lực lớn hơn, có lợi cho doanh số, dịch vụ và khả năng cạnh tranh của sản phẩm". Hiện tại, doanh số của cả Zeekr và Lynk & Co đều tăng trưởng mạnh.

Hiện tại, doanh số của Zeekr và Lynk & Co đều đang tăng trưởng mạnh. Trong tháng 10/2024, lượng xe bán ra của Zeekr đạt 25.049 chiếc, tăng 92% so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng tháng, Lynk & Co cũng ghi nhận mức tăng 26%, bán được 31.074 xe. Tính từ đầu năm, Geely đã bán được 1,32 triệu xe, tăng 26% so với 2023, trong đó có 408.000 xe thuần điện, tăng 66%.

Lynk & Co bắt đầu gia nhập thị trường Việt Nam từ tháng 8/2023, mở bán hai mẫu xe là Lynk & Co 01 và Lynk & Co 03. Ngoài ra, Zeekr hiện cũng có kế hoạch mở bán xe tại nước ta thông qua đơn vị phân phối là Tasco.