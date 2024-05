Geely Panda Mini EV - ôtô điện rẻ ngang xe máy tại Việt Nam

Geely là 1 trong các ông lớn của ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc, họ nắm giữ hàng chục thương hiệu lớn bé, trong đó để cạnh tranh với Wuling của liên doanh GM-SAIC-Wuling, hãng xe này đã tạo ra Geome với điểm nhấn phát triển ra mẫu xe Geely Panda Mini EV chạy điện tí hon. Mới đây, Geely đã thông báo rằng Panda Mini EV với phiên bản Go Kart Edition sẽ chính thức ra mắt vào ngày 9/5 này. Nhưng trước đó, chiếc xe đã bắt đầu được bán trước với mức giá 48.900 nhân dân tệ (6.800 USD), khoảng 160 triệu đồng vào cuối tháng 4/2024. Là một phiên bản dân chơi hơn của Geely Panda Mini, Go Kart Edition đã điều chỉnh ngoại hình và có phạm vi di chuyển theo chu trình thử nghiệm CLTC của Trung Quốc là 200 km. Geely Panda Go Kart Edition 2024 mới là một “chiếc xe kart chạy điện siêu nhỏ đô thị”. Về ngoại hình chiếc xe mới không thay đổi nhiều, chủ yếu bổ sung thêm vẻ thể thao hơn với "đuôi bay âm thanh", giống như một chiếc xe go-kart. Ngoài ra, Geely Panda Mini phiên bản Go Kart Edition còn có kích thước với các số đo tổng thể bao gồm dài, rộng và cao lần lượt sẽ là 3.150 mm x 1.540 mm x 1.685 mm, chiều dài cơ sở 2015 mm. Như vậy so với Panda Knight, chiều dài của xe điện mini Geely Panda Mini Go Kart Edition tăng 15 mm, chiều cao tăng 20 mm và chiều rộng giảm 25 mm. So với Panda Mini, chiều dài của xe mới còn tăng 85 mm, chiều rộng tăng 18 mm và chiều cao tăng 85 mm. Đồng thời, khoang lái của mẫu xe Geely Panda Mini Go Kart Edition vẫn tiếp tục cách bố trí của mẫu xe hiện tại với bảng đồng hồ hình chữ nhật thanh mảnh 9,2 inch, bộ điều khiển trung tâm 8 inch và vô lăng hình chữ D. Chưa dừng lại đó, nếu khách hàng không có nhu cầu sử dụng hàng ghế thứ 2, sau khi gập hàng ghế sau xuống, dung tích cốp xe của chiếc xe điện cỡ nhỏ Geely Panda Mini phiên bản Go Kart Edition có thể tăng lên 800 lít, mang sức chứa vô cùng lý tưởng. Về mặt tiện ích, các cấu hình có trên Geely Panda Mini Go Kart Edition như trình chiếu màn hình không dây từ điện thoại di động, điều khiển từ xa (tức là điều hòa, truy cập cốp xe), truy vấn trạng thái xe từ xa, điều khiển bằng giọng nói và điều hướng được cung cấp. Hệ thống truyền động của Geely Panda Mini EV phiên bản Go Kart Edition bao gồm một động cơ điện tạo ra công suất tối đa 30 kW và mô-men xoắn cực đại 110 Nm, kết hợp với bộ pin lithium iron phosphate 17,03 kWh. Hai chế độ lái được hỗ trợ là chế độ bình thường và thể thao. Tốc độ tối đa là 100 km/h. Ngoài ra, còn có cả chức năng sạc nhanh DC 22 kW và sạc chậm AC 3,3 kW. Khi sạc nhanh, pin của xe Geely Panda Mini Go Kart Edition có thể bổ sung từ 30% đến 80% trong 30 phút. Thời gian sạc chậm tiêu chuẩn là 4,5 giờ. Hiện tại, mức giá xe Geely Panda Mini Go Kart Edition 2024 vẫn chưa được công bố chính thức, nhưng theo dự đoán nó sẽ bán dao động từ 29.900 - 56.900 nhân dân tệ (khoảng 103 - 196 triệu đồng) như công bố của hãng vào hồi tháng 4/2024 vừa qua. Video: Chi tiết Geely Panda Mini Go Kart Edition 2024 chạy điện.

