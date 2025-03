Tận thấy Suzuki Swift 2025 tại Việt Nam, giá dưới 600 triệu đồng?

Hiện những chiếc xe Suzuki Swift 2025 tại Việt Nam hiện đang được làm thủ tục kiểm định để chuẩn bị cho sự kiện ra mắt có thể diễn ra vào khoảng quý II năm nay. Tuy nhiên, đây mới chỉ là thông tin từ tư vấn bán hàng, phía Suzuki Việt Nam vẫn chưa xác nhận. Mức giá xe Suzuki Swift 2025 tại Việt Nam đang được nhiều đại lý nhận đặt cọc với giá dự kiến dưới 600 triệu đồng. Mức giá cao hơn thế hệ cũ từng bán tại Việt Nam là do xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ thị trường khác, thay vì Thái Lan như trước đây. Cũng theo từ phía tư vấn bán hàng cho biết, trường này không được miễn thuế nhập khẩu vào Việt Nam như các quốc gia thuộc khối ASEAN, như vậy nhiều chuyên gia dự đoán rất có thể là xe Suzuki Swift 2025 nhập khẩu nguyên chiếc từ "quê nhà" Nhật Bản. Giới tư vấn bán hàng tiết lộ, Suzuki Swift 2025 về Việt Nam sẽ thuộc thế hệ thứ 4. Tuy nhiên, thiết kế ngoại thất của xe gần như không thay đổi nhiều so với bản tiền nhiệm. Xe chỉ có lưới tản nhiệt được thiết kế lại, cụm đèn LED trước/sau mới cùng bộ mâm hợp kim khỏe khoắn hơn. Về nội thất, khoang cabin của Suzuki Swift 2025 thế hệ mới có táp-lô mới, vô lăng với phím bấm đa chức năng... Tuy nhiên xe vẫn sử dụng cụm đồng hồ dạng analog kết hợp với màn hình đa thông tin nhỏ như bản cũ. Ở khu vực chỉnh điều hòa đã được loại bỏ núm xoay để chuyển sang dạng phím bấm. Xe có màn hình giải trí được đặt nổi và có kích cỡ 9,7 inch, tuy bé hơn trang bị của đời cũ tại Việt Nam (10 inch) nhưng đã có tính năng kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây. Các trang bị khác của Suzuki Swift 2025 bao gồm; ghế bọc nỉ, điều hòa tự động 1 vùng, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời và cổng USB C... Tại thị trường quốc tế, xe có gói tính năng an toàn chủ động Suzuki Safety Support với hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, kiểm soát chân ga khi tiến/lùi và đèn pha tự động thích ứng. Bên cạnh đó là tính năng cảnh báo người lái mất tập trung, hệ thống hỗ trợ phanh Dual Sensor Brake Support thế hệ thứ 2 và hỗ trợ phanh ở tốc độ thấp (cả tiến lẫn lùi) để ngăn va chạm cũng được trang bị. Nằm bên dưới nắp ca-pô của mẫu xe này ở thị trường Nhật Bản là 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 3 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.2L, tạo ra công suất tối đa 82 mã lực và mô-men xoắn cực đại 108 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp CVT. Thứ hai là hệ truyền động mild hybrid với động cơ xăng như trên, đi kèm mô-tơ điện mạnh 3,1 mã lực/60 Nm và pin lithium-ion 3Ah. Động cơ đồng hành cùng hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số biến thiên vô cấp CVT. Cả hai phiên bản máy xăng và mild hybrid của xe đều có hệ dẫn động 1 cầu hoặc 2 cầu. Phiên bản máy xăng của xe tiêu thụ lượng nhiên liệu trung bình từ 4,27 - 4,54 lít/100 km. Con số tương ứng của phiên bản mild hybrid là từ 3,93 - 4,4 lít/100 km. Được biết, những chiếc Suzuki Swift thế hệ mới đã cập cảng Việt Nam để làm thủ tục thông quan và đăng kiểm, sau đó chính thức ra mắt thị trường Việt vào cuối quý II năm nay. Video: Xem chi tiết Suzuki Swift 2025 thế hệ mới.

Hiện những chiếc xe Suzuki Swift 2025 tại Việt Nam hiện đang được làm thủ tục kiểm định để chuẩn bị cho sự kiện ra mắt có thể diễn ra vào khoảng quý II năm nay. Tuy nhiên, đây mới chỉ là thông tin từ tư vấn bán hàng, phía Suzuki Việt Nam vẫn chưa xác nhận. Mức giá xe Suzuki Swift 2025 tại Việt Nam đang được nhiều đại lý nhận đặt cọc với giá dự kiến dưới 600 triệu đồng. Mức giá cao hơn thế hệ cũ từng bán tại Việt Nam là do xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ thị trường khác, thay vì Thái Lan như trước đây. Cũng theo từ phía tư vấn bán hàng cho biết, trường này không được miễn thuế nhập khẩu vào Việt Nam như các quốc gia thuộc khối ASEAN, như vậy nhiều chuyên gia dự đoán rất có thể là xe Suzuki Swift 2025 nhập khẩu nguyên chiếc từ "quê nhà" Nhật Bản. Giới tư vấn bán hàng tiết lộ, Suzuki Swift 2025 về Việt Nam sẽ thuộc thế hệ thứ 4. Tuy nhiên, thiết kế ngoại thất của xe gần như không thay đổi nhiều so với bản tiền nhiệm. Xe chỉ có lưới tản nhiệt được thiết kế lại, cụm đèn LED trước/sau mới cùng bộ mâm hợp kim khỏe khoắn hơn. Về nội thất, khoang cabin của Suzuki Swift 2025 thế hệ mới có táp-lô mới, vô lăng với phím bấm đa chức năng... Tuy nhiên xe vẫn sử dụng cụm đồng hồ dạng analog kết hợp với màn hình đa thông tin nhỏ như bản cũ. Ở khu vực chỉnh điều hòa đã được loại bỏ núm xoay để chuyển sang dạng phím bấm. Xe có màn hình giải trí được đặt nổi và có kích cỡ 9,7 inch, tuy bé hơn trang bị của đời cũ tại Việt Nam (10 inch) nhưng đã có tính năng kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây. Các trang bị khác của Suzuki Swift 2025 bao gồm; ghế bọc nỉ, điều hòa tự động 1 vùng, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời và cổng USB C... Tại thị trường quốc tế, xe có gói tính năng an toàn chủ động Suzuki Safety Support với hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, kiểm soát chân ga khi tiến/lùi và đèn pha tự động thích ứng. Bên cạnh đó là tính năng cảnh báo người lái mất tập trung, hệ thống hỗ trợ phanh Dual Sensor Brake Support thế hệ thứ 2 và hỗ trợ phanh ở tốc độ thấp (cả tiến lẫn lùi) để ngăn va chạm cũng được trang bị. Nằm bên dưới nắp ca-pô của mẫu xe này ở thị trường Nhật Bản là 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 3 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.2L, tạo ra công suất tối đa 82 mã lực và mô-men xoắn cực đại 108 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp CVT. Thứ hai là hệ truyền động mild hybrid với động cơ xăng như trên, đi kèm mô-tơ điện mạnh 3,1 mã lực/60 Nm và pin lithium-ion 3Ah. Động cơ đồng hành cùng hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số biến thiên vô cấp CVT. Cả hai phiên bản máy xăng và mild hybrid của xe đều có hệ dẫn động 1 cầu hoặc 2 cầu. Phiên bản máy xăng của xe tiêu thụ lượng nhiên liệu trung bình từ 4,27 - 4,54 lít/100 km. Con số tương ứng của phiên bản mild hybrid là từ 3,93 - 4,4 lít/100 km. Được biết, những chiếc Suzuki Swift thế hệ mới đã cập cảng Việt Nam để làm thủ tục thông quan và đăng kiểm, sau đó chính thức ra mắt thị trường Việt vào cuối quý II năm nay. Video: Xem chi tiết Suzuki Swift 2025 thế hệ mới.