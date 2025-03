Suzuki Swift 2025 "chốt cọc" tại Việt Nam, dự kiến hơn 550 triệu?

Trong năm 2024, mẫu xe Swift đã lặng lẽ biến mất khỏi danh mục sản phẩm của thương hiệu Suzuki tại Việt Nam. Vào hồi tháng 2/2025, hãng Suzuki cũng đã chính thức công bố "khai tử" Swift cùng với người anh em Ertiga. Tuy nhiên, đến nay, các đại lý chính hãng tại Việt Nam bất ngờ nhận cọc cho Suzuki Swift 2025 mới. Theo thông tin từ đại lý, Suzuki Swift 2025 về Việt Nam sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản thay vì Thái Lan như trước. Nguyên nhân là bởi hãng Suzuki sẽ đóng cửa nhà máy lắp ráp ôtô ở Thái Lan từ cuối năm nay. Như vậy, sau Jimny, Swift là mẫu xe Suzuki thứ hai được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản về Việt Nam. Việc nhập khẩu từ Nhật Bản thay vì Thái Lan có thể sẽ khiến giá bán của mẫu xe này tăng mạnh vì thuế cao hơn. Hiện hãng Suzuki chưa công bố bất kỳ thông tin nào liên quan đến Swift mới ở Việt Nam, nhưng khả năng giá xe sẽ cao hơn mức 550 triệu trước đây. Việc Swift quay trở lại sẽ làm dày thêm danh mục xe con của Suzuki vốn hiện chỉ có 2 sản phẩm là Jimny và XL7.Suzuki Swift thế hệ thứ 4 đã chính thức ra mắt thị trường Nhật Bản vào tháng 12/2023. Ở thế hệ mới, xe chỉ thay đổi nhẹ về mặt kích thước với chiều dài x rộng x cao lần lượt là 3.860 x 1.695 x 1.500 mm và chiều dài cơ sở 2.450 mm. So với thế hệ cũ, mẫu xe hatchback hạng B này dài hơn 15 mm, hẹp hơn 40 mm và cao hơn 30 mm trong khi chiều dài cơ sở giữ nguyên. Tương tự kích thước, thiết kế ngoại thất của xe cũng chỉ được điều chỉnh nhẹ. Hãng Suzuki đã bổ sung lưới tản nhiệt, cụm đèn pha LED tích dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L", cản trước/sau, vành 16 inch và đèn hậu mới cho xe. Ngoài ra, tay nắm cửa sau cũng đã được chuyển từ cột C xuống cửa. Bên trong xe, Suzuki Swift được trang bị ghế bọc nỉ, vô lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng, bảng đồng hồ analog với màn hình đa thông tin 4,2 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, điều hòa tự động 1 vùng, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời và cổng USB. Tại thị trường Nhật Bản, xe có gói tính năng an toàn chủ động Suzuki Safety Support với hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, kiểm soát chân ga khi tiến/lùi và đèn pha tự động thích ứng. Bên cạnh đó là tính năng cảnh báo người lái mất tập trung, hệ thống hỗ trợ phanh Dual Sensor Brake Support thế hệ thứ 2 và hỗ trợ phanh ở tốc độ thấp (cả tiến lẫn lùi) để ngăn va chạm cũng được trang bị. Nằm bên dưới nắp ca-pô của mẫu xe này ở thị trường Nhật Bản là 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 3 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.2L, tạo ra công suất tối đa 82 mã lực và mô-men xoắn cực đại 108 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp CVT. Thứ hai là hệ truyền động mild hybrid với động cơ xăng như trên, đi kèm mô-tơ điện mạnh 3,1 mã lực/60 Nm và pin lithium-ion 3Ah. Động cơ đồng hành cùng hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số biến thiên vô cấp CVT. Cả hai phiên bản máy xăng và mild hybrid của xe đều có hệ dẫn động 1 cầu hoặc 2 cầu. Phiên bản máy xăng của xe tiêu thụ lượng nhiên liệu trung bình từ 4,27 - 4,54 lít/100 km. Con số tương ứng của phiên bản mild hybrid là từ 3,93 - 4,4 lít/100 km. Được biết, những chiếc Suzuki Swift thế hệ mới đã cập cảng Việt Nam để làm thủ tục thông quan và chính thức ra mắt thị trường Việt vào cuối quý II năm nay. Video: Ra mắt Suzuki Swift thế hệ mới tại Nhật Bản.

