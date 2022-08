Tận thấy cả dàn VinFast VF9 chạy điện nằm chờ đến tay khách hàng

Mới đây, VinFast đã tổ chức chuyến trải nghiệm xưởng lắp ráp cho 30 khách hàng tiên phong đầu tiên đặt mua 2 mẫu ôtô điện mới của hãng xe Việt. Theo đó, những người tham quan đã bất ngờ phát hiện lượng lớn xe VinFast VF9 2023 mới với ngoại thất tương đối hoàn chỉnh. Tuy nhiên, lô xe VinFast VF9 chạy điện này có khả năng không phải dành cho thị trường Việt Nam mà là cho thị trường Mỹ, do khu vực bánh trước có dải đèn phản quang. Hốc bánh trước của những chiếc VinFast VF9 đều có dải đèn phản quang cho thấy rất có thể lô xe này là dành cho thị trường Mỹ hoặc Canada. Về ngoại hình, xe có kích thước dài x rộng x cao là Eco (7 chỗ) 5.119 x 2.004 x 1.696 mm, Plus (7 chỗ) 5.119 x 2.070 x 1.696 mm, Plus (6 chỗ) 5.119 x 2.070 x 1.696 mm. Hai bản Plus sẽ có chiều rộng lớn hơn một chút so với Eco. Ngoài ra, bản Eco sẽ có trọng lượng 2.830 kg, 2 bản Plus sẽ nặng hơn với 2.866 kg.

Cả 2 mẫu xe điện mới của VinFast đều sử dụng chung động cơ điện có công suất tối đa 402 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 640 Nm, đi kèm hệ dẫn động 4 bánh. Tuy nhiên, VinFast VF9 lại có phạm vi hoạt động lớn hơn, cụ thể là 485 km ở bản Eco và 680 km ở bản Plus. Nội thất của VinFast VF9 đậm chất hiện đại với màn hình giải trí cỡ lớn, nút bấm chuyển số tuy nhiên phần vô lăng vẫn đang để chờ, chưa lắp đặt túi khí và bảng điều khiển. Cửa sổ trời toàn cảnh bằng kính cũng là 1 trong những điểm ấn tượng của VinFast VF9.VinFast VF9 được bán ra tại Việt Nam theo hình thức cho thuê pin giống với các sản phẩm ô tô điện khác của hãng. Điều này giúp người dùng dễ dàng tiếp cận với các mẫu xe này hơn và đồng thời gạt bỏ nỗi lo về độ bền của pin do hãng sẽ thay thế miễn phí pin cho khách hàng khi dung lượng sạc xả xuống dưới 70%. Có 2 gói thuê pin cho người dùng lựa chọn, cố định hoặc linh hoạt, trong đó gói linh hoạt có giá 1.100.000 đồng/tháng cho 500 km/tháng, khi đi quá cần trả thêm 2.200 đồng/km. Nếu có nhu cầu di chuyển nhiều, người dùng sử dụng VF9 có thể lựa chọn gói thuê pin cố định có giá 3.091.000 đồng/tháng, không giới hạn số km. Với những ôtô điện được bán ra trong năm 2022 và 2023, VinFast sẽ cố định giá thuê pin mà không điều chỉnh tăng/giảm tương ứng theo giá xăng dầu và giá điện và ngày 1/12 hàng năm. Chính sách này sẽ áp dụng kể cả khi xe được chuyển nhượng.VinFast VF9 tại Việt Nam được phân phối với 2 phiên bản gồm Eco và Plus với giá bán lẻ đề xuất tương ứng là 1,443 tỷ và 1,572 tỷ đồng. Hiện tại, mẫu SUV điện cỡ E này cũng đàn em VF8 vẫn đang trong quá trình đặt cọc, dự kiến bắt đầu bàn giao cho khách Việt từ tháng 11 tới đây. Video: Ngắm lô xe VinFast VF9 2023 chạy điện sắp đến tay khách hàng.

