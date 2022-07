Nội thất VinFast VF9 từ hơn 1,5 tỷ đồng lộ diện ngoài đời thực

Tại chuỗi sự kiện khai trương 6 cửa hàng VinFast Store diễn ra trên đất nước Mỹ vào trung tuần tháng 7 vừa qua, mẫu xe ôtô điện VinFast VF9 hoàn toàn mới cũng góp mặt và lần đầu hé lộ một phần nội thất, tạo sức hút lớn đối với quan khách. Từ những hình ảnh lộ diện đầu tiên có thể thấy, khoang nội thất VinFast VF9 phát triển theo triết lý tối giản nhưng vô cùng tiện nghi và cao cấp. Điều này thể hiện rõ ở ngay phần táp-lô với việc hạn chế tối đa các phím bấm vật lý, tạo khoảng không gian thoáng đãng cho xe, đồng thời mở rộng tầm quan sát cho tài xế. Cụm đồng hồ thông số truyền thống phía sau vô-lăng cũng được lược giản, tích hợp vào màn hình giải trí trung tâm. Xu hướng thiết kế này ngày càng phổ biến trên các dòng xe mới, gia tăng vẻ sang chảnh cho xế cưng. Vô-lăng của Vinfast VF9 tạo hình chữ nhật bo tròn bốn góc cá tính, tích hợp các phím chức năng hỗ trợ lái tiện lợi. Thiết kế này khá sát với bản concept trước đó. Cần số dạng nút bấm thời thượng. Hàng ghế đầu của xe có thiết kế thể thao, ôm người với các đường chỉ khâu màu trắng tương phản, tạo hiệu ứng thể thao, bắt mắt. Giữa hai ghế bố trí bệ tỳ tay lớn. Rất tiếc ở lần lộ diện này, hình ảnh hàng ghế thứ 2 chưa được cập nhật rõ ràng. Song, chắc chắn xe sẽ có hàng ghế thương gia với nhiều tiện nghi cao cấp như bảng điều khiển tính năng đặt ở giữa, điều hòa riêng biệt, màn hình riêng... Cả hai hàng ghế đều có tính năng chỉnh điện. Vốn là chiếc SUV full size nên VinFast VF9 sở hữu ngoại hình vô cùng to lớn với các thông số dài x rộng x cao lần lượt là 5.120 x 2.000 x 1.721 (mm), tương đương các mẫu xe sang như Lexus LX 600, BMW X7, Mercedes-Benz GLS... So với bản concept, thiết kế bên ngoài VinFast VF9 nhận một số tinh chỉnh ở khu vực đầu xe. Cụ thể, các đường chia cắt đã được tinh giảm để nhấn mạnh hơn vẻ đẹp hầm hố của một mẫu SUV đầu bảng. Các hốc hút gió nhỏ hơn, mang đến cái nhìn tinh tế và sang trọng cho xe. Tuy nhiên, chiếc xe điện VF9 được trưng bày tại triển lãm vẫn chỉ là bản thử nghiệm, chưa phải bản thương mại chính thức. Do đó, những thiết kế cũng như tính năng trang bị trên xe sẽ còn nhiều thay đổi để phù hợp và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dùng. Tại Việt Nam, giá xe VinFast VF9 đang được mở bán với 2 phiên bản, gồm Eco và Plus cùng giá niêm yết lần lượt là 1,508 tỷ đồng và 1,636 tỷ đồng. Khách đặt mua VinFast VF9 giai đoạn đầu sẽ được nhận ngay ngay cuối năm 2022. Theo công bố của hãng, VinFast VF9 sử dụng hai động cơ điện, sinh công suất 402 mã lực và mô-men xoắn 640 Nm. Kết nối với đó là hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, giúp xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong vòng 6,5 giây. Quãng đường di chuyển tối đa cho mỗi lần sạc đầy là 485 km đối với bản tiêu chuẩn và là 680 km cho bản Plus. Video: Bóc tách những điểm thú vị trên VinFast VF9.

Tại chuỗi sự kiện khai trương 6 cửa hàng VinFast Store diễn ra trên đất nước Mỹ vào trung tuần tháng 7 vừa qua, mẫu xe ôtô điện VinFast VF9 hoàn toàn mới cũng góp mặt và lần đầu hé lộ một phần nội thất, tạo sức hút lớn đối với quan khách. Từ những hình ảnh lộ diện đầu tiên có thể thấy, khoang nội thất VinFast VF9 phát triển theo triết lý tối giản nhưng vô cùng tiện nghi và cao cấp. Điều này thể hiện rõ ở ngay phần táp-lô với việc hạn chế tối đa các phím bấm vật lý, tạo khoảng không gian thoáng đãng cho xe, đồng thời mở rộng tầm quan sát cho tài xế. Cụm đồng hồ thông số truyền thống phía sau vô-lăng cũng được lược giản, tích hợp vào màn hình giải trí trung tâm. Xu hướng thiết kế này ngày càng phổ biến trên các dòng xe mới, gia tăng vẻ sang chảnh cho xế cưng. Vô-lăng của Vinfast VF9 tạo hình chữ nhật bo tròn bốn góc cá tính, tích hợp các phím chức năng hỗ trợ lái tiện lợi. Thiết kế này khá sát với bản concept trước đó. Cần số dạng nút bấm thời thượng. Hàng ghế đầu của xe có thiết kế thể thao, ôm người với các đường chỉ khâu màu trắng tương phản, tạo hiệu ứng thể thao, bắt mắt. Giữa hai ghế bố trí bệ tỳ tay lớn. Rất tiếc ở lần lộ diện này, hình ảnh hàng ghế thứ 2 chưa được cập nhật rõ ràng. Song, chắc chắn xe sẽ có hàng ghế thương gia với nhiều tiện nghi cao cấp như bảng điều khiển tính năng đặt ở giữa, điều hòa riêng biệt, màn hình riêng... Cả hai hàng ghế đều có tính năng chỉnh điện. Vốn là chiếc SUV full size nên VinFast VF9 sở hữu ngoại hình vô cùng to lớn với các thông số dài x rộng x cao lần lượt là 5.120 x 2.000 x 1.721 (mm), tương đương các mẫu xe sang như Lexus LX 600, BMW X7, Mercedes-Benz GLS... So với bản concept, thiết kế bên ngoài VinFast VF9 nhận một số tinh chỉnh ở khu vực đầu xe. Cụ thể, các đường chia cắt đã được tinh giảm để nhấn mạnh hơn vẻ đẹp hầm hố của một mẫu SUV đầu bảng. Các hốc hút gió nhỏ hơn, mang đến cái nhìn tinh tế và sang trọng cho xe. Tuy nhiên, chiếc xe điện VF9 được trưng bày tại triển lãm vẫn chỉ là bản thử nghiệm, chưa phải bản thương mại chính thức. Do đó, những thiết kế cũng như tính năng trang bị trên xe sẽ còn nhiều thay đổi để phù hợp và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dùng. Tại Việt Nam, giá xe VinFast VF9 đang được mở bán với 2 phiên bản, gồm Eco và Plus cùng giá niêm yết lần lượt là 1,508 tỷ đồng và 1,636 tỷ đồng. Khách đặt mua VinFast VF9 giai đoạn đầu sẽ được nhận ngay ngay cuối năm 2022. Theo công bố của hãng, VinFast VF9 sử dụng hai động cơ điện, sinh công suất 402 mã lực và mô-men xoắn 640 Nm. Kết nối với đó là hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, giúp xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong vòng 6,5 giây. Quãng đường di chuyển tối đa cho mỗi lần sạc đầy là 485 km đối với bản tiêu chuẩn và là 680 km cho bản Plus. Video: Bóc tách những điểm thú vị trên VinFast VF9.