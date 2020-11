Suzuki S-Presso từ 114 triệu đồng tại Ấn Độ, an toàn ra sao?

Suzuki S-Presso thế hệ mới là mẫu SUV đô thị cỡ nhỏ đã lần đầu tiên trình làng tại thị trường Ấn Độ vào hồi tháng 10/2019. Do liên doanh Maruti Suzuki sản xuất tại Ấn Độ, mẫu SUV cỡ nhỏ này có giá dao động từ 369.000 - 491.000 Rupee (khoảng 114 - 152 triệu đồng). Sở hữu giá bán hấp dẫn là thế nhưng mẫu xe cỡ nhỏ Suzuki S-Presso lại gây thất vọng về độ an toàn. Mới đây, Chương trình đánh giá xe mới toàn cầu (Global NCAP) đã tiến hành thử nghiệm an toàn với Suzuki S-Presso và tung ra kết quả đáng chú ý. Theo đó, Suzuki S-Presso chỉ được nhận 0 sao về khả năng bảo vệ an toàn cho người trưởng thành trong thử nghiệm của Global NCAP. Kết quả tương ứng trong thử nghiệm khả năng bảo vệ trẻ em là 2 sao. Kết quả thử nghiệm an toàn của Suzuki S-Presso Chiếc xe tham gia thử nghiệm của tổ chức độc lập này thuộc bản tiêu chuẩn tại thị trường Ấn Độ nên chỉ có 1 túi khí và không có dây đai an toàn 3 điểm tiêu chuẩn ở mọi vị trí. Ngoài ra, Suzuki S-Presso tiêu chuẩn còn không có sẵn điểm nối với ghế dành riêng cho trẻ em. Theo đánh giá của Global NCAP, cấu trúc của Suzuki S-Presso "không vững" và "nên được cải thiện". Tương tự như vậy, khu vực sàn xe dưới chân người lái của mẫu SUV cỡ nhỏ này cũng bị đánh giá là "không vững". Suzuki S-Presso bị đánh giá thấp cả về cấu trúc và khu vực sàn xe dưới chân người lái

Cần phải nói thêm rằng, Global NCAP chỉ đánh giá Suzuki S-Presso dành cho thị trường Ấn Độ trong thử nghiệm va chạm trực diện. Trong khi đó, thử nghiệm va chạm bên sườn và bảo vệ người đi bộ không nằm trong thủ tục của Global NCAP khi đánh giá độ an toàn của xe tại Ấn Độ.

"Thật thất vọng khi Maruti Suzuki - hãng sản xuất ô tô có thị phần lớn nhất Ấn Độ - lại mang đến tiêu chuẩn an toàn thấp đến thế cho người tiêu dùng", ông Alejandro Furas, Tổng thư ký của Global NCAP, phát biểu. "Những hãng ô tô nội địa như Mahindra và Tata đều sản xuất xe có độ an toàn cao cũng như bảo vệ tốt cho người tiêu dùng. Xe của cả hai thương hiệu này đều đạt 5 sao an toàn. Chắc chắn đã đến lúc Maruti Suzuki cam kết về độ an toàn với khách hàng của mình".

Hyundai Grand i10 Nios trong thử nghiệm an toàn của Global NCAP

Trong khi đó, ông David Ward, Chủ tịch tổ chức Towards Zero Foundation, khẳng định: "Không có chỗ cho xe đạt 0 sao an toàn tại thị trường Ấn Độ. Thật thất vọng khi một nhà sản xuất ô tô quan trọng như Maruti Suzuki lại không nhận thức được điều này". Ngoài Suzuki S-Presso, còn có 2 mẫu xedành cho thị trường Ấn Độ nữa tham gia thử nghiệm an toàn của Global NCAP lần này, đó là Hyundai Grand i10 Nios và the Kia Seltos. Trong đó, Hyundai Grand i10 thế hệ mới đạt 2 sao an toàn trong thử nghiệm bảo vệ hành khách trưởng thành và trẻ em. Khá hơn một chút là Kia Seltos với 3 sao trong thử nghiệm bảo vệ người trưởng thành và 2 sao trong thử nghiệm bảo vệ trẻ em.