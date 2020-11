Hyundai Kona Electric 2021 chạy điện được ra mắt thế hệ mới

Hãng xe Hàn Quốc vừa ra mắt mẫu ôtô điện Hyundai Kona Electric 2021 phiên bản mới. So với phiên bản cũ, Kona Electric đời 2021 trông mềm mại và trung tính hơn. Hyundai cung cấp cho Kona Electric mới 2 phiên bản động cơ. Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng bộ pin 39,2 kWh kết hợp cùng mô-tơ điện có công suất 134 mã lực và mô-men xoắn cực đại 395 Nm. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 9,9 giây, tốc độ tối đa là 155 km/h. Phiên bản cao hơn được trang bị bộ pin 64 kWh, đi kèm là mô-tơ điện mạnh 201 mã lực, mô-men xoắn cực đại tương tự bản tiêu chuẩn. Động cơ này giúp xe tăng tốc 0-100 km/h trong 7,9 giây, tốc độ tối đa 167 km/h. Hyundai Kona Electric 2021 mới có thời gian sạc pin từ mức pin 10% lên 80% với dòng điện một chiều công suất 50 kW là 48 phút đối với phiên bản tiêu chuẩn và 64 phút đối với phiên bản dùng bộ pin 64 kWh. Nếu dùng bộ sạc nhanh 100 kW, cả 2 phiên bản chỉ mất 47 phút. Phạm vi hoạt động trong một lần được sạc đầy của Kona Electric mới cho 2 phiên bản 39,2 kWh và 64 kWh lần lượt là 305 km và 484 km. So với đời cũ, phiên bản dùng động cơ 64 kWh có phạm vi hoạt động lớn hơn nhờ những cải tiến về chất lượng lốp xe. Hyundai trang bị cho xe hệ thống kết nối BlueLink, cho phép người dùng theo dõi các thông tin của xe như tình trạng pin hay quãng đường di chuyển thông qua điện thoại thông minh. Người dùng cũng có thể quản lý pin để lựa chọn thời gian sạc phù hợp hoặc giảm chi phí sạc bằng cách sạc ở những trạm sạc giá rẻ. Nội thất Kona Electric 2021 có 2 tùy chọn trang trí là tone đen hoặc xám. Xe cũng được trang bị tiêu chuẩn đèn viền nội thất.Giá xe Kona Electric 2021 chưa được công bố, xe sở hữu trang bị an toàn với gói SmartSense (hỗ trợ tránh va chạm phía sau, cảnh báo điểm mù), cảnh báo xe phía trước di chuyển, cảnh báo khi mở cửa, kiểm soát hành trình thông minh, hỗ trợ đổ đèo... Kona Electric mới khả năng cũng được trang bị tính năng eCall, cho phép xe tự động liên hệ với các dịch vụ khẩn cấp khi túi khí bung. Video: Giới thiệu Hyundai Kona Electric 2021 mới chạy điện.

