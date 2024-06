Loạt ôtô năng lượng mới của BYD chính thức ra mắt Việt Nam

Tại sự kiện lái thử xe BYD tại Việt Nam “Tuần lễ BYD - Technology Green Future”. Chương trình diễn ra từ ngày 15/06 đến hết ngày 19/06/2024 tại The Global City (Thành phố Thủ Đức, TP HCM) bao gồm các hoạt động chính: trưng bày và lái thử 03 dòng sản phẩm chủ lực BYD SEAL, BYD DOLPHIN và BYD ATTO 3; triển lãm công nghệ và kết nối hệ sinh thái của BYD cũng như các đối tác… Theo ông Võ Minh Lực, Giám đốc điều hành BYD Việt Nam, "BYD - Technology Green Future" là sự kiện tiếp theo của BYD trong hành trình làm quen với thị trường Việt Nam. Thông qua sự kiện này, BYD mong muốn mang đến cho các khách mời cơ hội trải nghiệm thực tế những sản phẩm chất lượng toàn cầu, hiệu quả cao và thân thiện cho môi trường, góp phần mang đến các phương tiện di chuyển xanh, các giải pháp năng lượng sạch, từ đó góp phần hướng đến một tương lai bền vững. Trong đó, "Tuần lễ BYD - Technology Green Future" với điểm nhấn là sự kiện lái thử lần đầu tiên kéo dài đến 05 ngày (15/6 đến hết ngày 19/6/2024), hướng đến đa dạng khách mời trên toàn quốc, từ các cơ quan thông tấn báo chí, các trang thông tin chuyên về xe, đến chủ đầu tư, đối tác, đại lý, khách hàng tiềm năng. Theo đó, khách mời tham dự được lần đầu tận mắt chiêm ngưỡng, lái thử và trải nghiệm trực tiếp 03 dòng xe BYD SEAL (sedan), BYD DOLPHIN (hatchback) và BYD ATTO 3 (SUV đô thị); tham quan triển lãm công nghệ và lắng nghe những chia sẻ của đại diện BYD về những sản phẩm cũng như giải pháp năng lượng mới. Sự xuất hiện của bộ ba BYD SEAL, BYD DOLPHIN và BYD ATTO 3 hứa hẹn mở ra thêm nhiều lựa chọn cho khách hàng, làm phong phú thêm thị trường xe năng lượng mới cũng như góp phần thúc đẩy lối sống xanh. Những khách hàng đầu tiên đăng ký đặt cọc BYD SEAL, BYD DOLPHIN và BYD ATTO 3 từ ngày 15/06 đến hết ngày 18/07/2024 sẽ nhận ngay bộ quà tặng bao gồm: 01 thiết bị sạc cầm tay, 01 bộ sạc treo tường 7 kW và hỗ trợ miễn phí lắp đặt, 01 thiết bị chuyển đổi nguồn điện (tất cả đều là sản phẩm chính hãng của BYD). Đặc biệt, khách hàng đặt cọc xe cũng sẽ nhận thêm hàng loạt ưu đãi như: miễn phí 06 năm dịch vụ cứu hộ 24/7 và bảo dưỡng tiêu chuẩn, 01 năm bảo hiểm vật chất, hỗ trợ ưu đãi vay đến 85% và tặng ngay 10.000.000 VNĐ tiền mặt. Cả ba dòng xe BYD tại Việt Nam góp mặt trong sự kiện đều được trang bị công nghệ pin lưỡi dao an toàn, nền tảng e-Platform 3.0 mới nhất, hệ thống máy nén nhiệt hiệu suất cao và điểm nhấn nội thất từ màn hình cảm ứng trung tâm 15,6 inch có thể xoay linh hoạt. Nổi bật nhất trong bộ ba sản phẩm là BYD SEAL - một trong những mẫu xe bán chạy nhất của BYD trên toàn cầu, khi trang bị động cơ điện 8-trong-1; thiết kế ngoại thất nổi bật với đèn DRL tạo hình ánh sáng chữ U xếp lớp độc đáo; kèm theo công nghệ Cell-To-Body tích hợp pin vào sàn xe, giúp xe nhẹ hơn, tối ưu khí động học để di chuyển nhanh hơn. Trong khi đó, BYD DOLPHIN lại sở hữu khoang hành lý rộng rãi, hàng ghế sau gập linh hoạt cho phép mở rộng dung tích khoang hành lý lên mức tối đa 1.310 lít. Trong đó, tính ưu việt của các dòng xe của BYD đều có thể cung cấp phạm vi lái xe trên 400 km chỉ với 1 lần sạc đầy, giúp khách hàng có thể di chuyển thoải mái suốt 1 tuần trong đô thị mà không cần lo lắng vấn đề trạm sạc. Trong thời gian sắp tới, BYD đang tích cực phối hợp với các đối tác để tìm kiếm sự phát triển trạm sạc một cách phù hợp. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đã và đang có kế hoạch đầu tư vào lĩnh vực này để chung tay xây dựng một hệ sinh thái cho xe năng lượng mới. Theo số liệu của Công ty Nghiên cứu thị trường Statista (Đức), BYD là thương hiệu dẫn đầu thế giới về số lượng xe năng lượng mới bán ra trên toàn cầu trong năm 2023 với hơn 3 triệu xe, tăng trưởng đến 61,9% so với năm 2022. Thành công của BYD đến từ thế mạnh nắm giữ công nghệ pin và đội ngũ kỹ sư nghiên cứu, thiết kế lên đến 102.800 người. Video: Sự kiện lái thử BYD “Tuần lễ BYD - Technology Green Future”.

