Subaru Rex giá rẻ sắp ra mắt, SUV hạng A "đậm chất" Toyota Raize

Toyota Raize cỡ nhỏ có thể nói là một trong những mẫu xe có nhiều "anh em song sinh" nhất trên thị trường hiện nay. Ngoài Daihatsu Rocky, Toyota Raize còn có phiên bản Perodua Ativa hiện đang bán ở thị trường Malaysia. Không dừng ở đó, trong thời gian tới, Toyota Raize dự kiến sẽ có thêm một "anh em song sinh" nữa mang tên Subaru Rex 2023 giá rẻ tại những thị trường đang phát triển như Đông Nam Á. Trong nhiều năm qua, Subaru đã bán không ít mẫu xe được phát triển dựa trên xe Toyota và Daihatsu. Do đó, việc Subaru tung ra mẫu xe mới dựa trên Toyota Raize cũng không có gì lạ. Với sự xuất hiện của Rex, Subaru sẽ có tổng cộng 6 mẫu xe được ra đời từ Toyota và Daihatsu. Theo nhân viên bán hàng của đại lý Subaru, Rex mới sẽ lấp khoảng trống do người anh em XV thế hệ mới để lại. Cụ thể, ở thế hệ mới, Subaru XV tại thị trường Nhật Bản không còn động cơ 1.6L như thế hệ cũ. Thay vào đó, Subaru XV 2023 chỉ có hệ truyền động mild hybrid với động cơ xăng 2.0L. Theo báo chí Nhật Bản, mẫu xe SUV Subaru Rex 2023 sẽ được trang bị động cơ xăng DOHC hút khí tự nhiên, dung tích 1.2L, sản sinh công suất tối đa 87 mã lực và mô-men xoắn cực đại 113 Nm. Trong khi đó, động cơ xăng tăng áp 1.0L và hệ truyền động hybrid mang tên e-Smart của Toyota Raize không được dùng cho Subaru Rex mới. Ngoài ra, Subaru Rex 2023 dự kiến chỉ có hệ dẫn động cầu trước. Các trang bị của Subaru Rex 2023 ở thị trường Nhật Bản có thể cũng sẽ giống Toyota Raize như bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình LCD 7 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, hỗ trợ đàm thoại rảnh tay/kết nối điện thoại thông minh điện AC 100V/1.500W, sưởi ghế trước, kính lái cách âm/ngăn tia cực tím/tia hồng ngoại, 3 cổng USB cho 2 hàng ghế, chìa khóa thông minh, khởi động nút bấm, phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời, vô lăng tích hợp phím chức năng và cốp chứa đồ 369 lít. Thêm vào đó là những tính năng an toàn như cảnh báo va chạm phía trước và hệ thống phanh hỗ trợ tránh va chạm, có thể phát hiện người đi bộ/phương tiện khác cả ngày lẫn đêm. Hệ thống kiểm soát chân ga, camera 360 độ hỗ trợ đỗ xe, đèn pha tự động thích ứng, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, nhận biết biển báo giao thông và 6 túi khí cũng có trên mẫu SUV hạng A này. Tin đồn cho biết, Subaru Rex sẽ chính thức ra mắt tại thị trường Nhật Bản vào tháng 11 năm nay. Giá bán của mẫu xe này dự kiến sẽ tương đương với các phiên bản của Toyota Raize và Daihatsu Rocky ở thị trường Nhật Bản. Như vậy, giá Subaru Rex 2023 sẽ dao động trong khoảng từ 1,7 - 2 triệu Yên (khoảng 285 - 335 triệu đồng). Subaru Rex là mẫu xe kei car đã được bán tại thị trường Nhật Bản từ năm 1972 - 1992 với tổng cộng 3 thế hệ và doanh số hơn 1,9 triệu xe. Trước đây, Subaru Rex là một trong số ít những mẫu xe kei car được trang bị động cơ siêu nạp. Trong quá khứ, Subaru Rex sở hữu thiết kế sedan hoặc hatchback. Tuy nhiên, sau 30 năm vắng bóng, Subaru Rex sẽ quay trở lại thị trường dưới dạng SUV hạng A. Đồng thời, Rex sẽ trở thành mẫu SUV nhỏ nhất và rẻ nhất của Subaru tại thị trường Nhật Bản.

Toyota Raize cỡ nhỏ có thể nói là một trong những mẫu xe có nhiều "anh em song sinh" nhất trên thị trường hiện nay. Ngoài Daihatsu Rocky, Toyota Raize còn có phiên bản Perodua Ativa hiện đang bán ở thị trường Malaysia. Không dừng ở đó, trong thời gian tới, Toyota Raize dự kiến sẽ có thêm một "anh em song sinh" nữa mang tên Subaru Rex 2023 giá rẻ tại những thị trường đang phát triển như Đông Nam Á. Trong nhiều năm qua, Subaru đã bán không ít mẫu xe được phát triển dựa trên xe Toyota và Daihatsu. Do đó, việc Subaru tung ra mẫu xe mới dựa trên Toyota Raize cũng không có gì lạ. Với sự xuất hiện của Rex, Subaru sẽ có tổng cộng 6 mẫu xe được ra đời từ Toyota và Daihatsu. Theo nhân viên bán hàng của đại lý Subaru, Rex mới sẽ lấp khoảng trống do người anh em XV thế hệ mới để lại. Cụ thể, ở thế hệ mới, Subaru XV tại thị trường Nhật Bản không còn động cơ 1.6L như thế hệ cũ. Thay vào đó, Subaru XV 2023 chỉ có hệ truyền động mild hybrid với động cơ xăng 2.0L. Theo báo chí Nhật Bản, mẫu xe SUV Subaru Rex 2023 sẽ được trang bị động cơ xăng DOHC hút khí tự nhiên, dung tích 1.2L, sản sinh công suất tối đa 87 mã lực và mô-men xoắn cực đại 113 Nm. Trong khi đó, động cơ xăng tăng áp 1.0L và hệ truyền động hybrid mang tên e-Smart của Toyota Raize không được dùng cho Subaru Rex mới. Ngoài ra, Subaru Rex 2023 dự kiến chỉ có hệ dẫn động cầu trước. Các trang bị của Subaru Rex 2023 ở thị trường Nhật Bản có thể cũng sẽ giống Toyota Raize như bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình LCD 7 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, hỗ trợ đàm thoại rảnh tay/kết nối điện thoại thông minh điện AC 100V/1.500W, sưởi ghế trước, kính lái cách âm/ngăn tia cực tím/tia hồng ngoại, 3 cổng USB cho 2 hàng ghế, chìa khóa thông minh, khởi động nút bấm, phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời, vô lăng tích hợp phím chức năng và cốp chứa đồ 369 lít. Thêm vào đó là những tính năng an toàn như cảnh báo va chạm phía trước và hệ thống phanh hỗ trợ tránh va chạm, có thể phát hiện người đi bộ/phương tiện khác cả ngày lẫn đêm. Hệ thống kiểm soát chân ga, camera 360 độ hỗ trợ đỗ xe, đèn pha tự động thích ứng, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, nhận biết biển báo giao thông và 6 túi khí cũng có trên mẫu SUV hạng A này. Tin đồn cho biết, Subaru Rex sẽ chính thức ra mắt tại thị trường Nhật Bản vào tháng 11 năm nay. Giá bán của mẫu xe này dự kiến sẽ tương đương với các phiên bản của Toyota Raize và Daihatsu Rocky ở thị trường Nhật Bản. Như vậy, giá Subaru Rex 2023 sẽ dao động trong khoảng từ 1,7 - 2 triệu Yên (khoảng 285 - 335 triệu đồng). Subaru Rex là mẫu xe kei car đã được bán tại thị trường Nhật Bản từ năm 1972 - 1992 với tổng cộng 3 thế hệ và doanh số hơn 1,9 triệu xe. Trước đây, Subaru Rex là một trong số ít những mẫu xe kei car được trang bị động cơ siêu nạp. Trong quá khứ, Subaru Rex sở hữu thiết kế sedan hoặc hatchback. Tuy nhiên, sau 30 năm vắng bóng, Subaru Rex sẽ quay trở lại thị trường dưới dạng SUV hạng A. Đồng thời, Rex sẽ trở thành mẫu SUV nhỏ nhất và rẻ nhất của Subaru tại thị trường Nhật Bản.