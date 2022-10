Xem dàn xe Subaru "làm xiếc" cùng tay đua Russ Swift ở Hà Nội

Vào 2 ngày 22-2/10/2022, Motor Image Việt Nam (MIV) đã tổ chức sự kiện trải nghiệm các công nghệ an toàn của các dòng xe ôtô Subaru tại Việt Nam và giới thiệu sự tái xuất của Russ Swift – kỷ lục gia Guinness huyền thoại người Anh nổi tiếng với những màn trình diễn ôtô chính xác cao. Từng đến Việt Nam biểu diễn vào các năm 2016 và 2019, lần này là lần thứ ba kỷ lục gia trở lại Việt Nam với 3 chuyến biểu diễn ở 3 thành phố Đà Nẵng, Hà Nội và TP.HCM trong các tháng 9 và 10 năm nay. Tại sự kiện Subaru SATD 2022 diễn ra tại Hà Nội này, ông Russ Swift sử dụng ba xe phục vụ biểu diễn gồm hai chiếc Subaru WRX 2022 màu xanh dương và đỏ, chiếc còn lại là Subaru BRZ 2022 màu trắng. Kỷ lục gia này trình diễn khả năng vận hành phi thường của các mẫu xe như đậu xe phong cách Swift, Đỗ xe ngược chữ J, Quay xe hình Donut, Vũ khúc xe và lái xe trên 2 bánh. Sau Hà Nội, tay đua người Anh vẫn sẽ còn một lần trình diễn những tiết mục này tại sự kiện Triển lãm ôtô Việt Nam (VMS 2022) tại TP.HCM vào cuối tháng 10. Mặc dù thời tiết không ủng hộ nhưng vẫn có rất đông người dân Hà Nội đến xem màn biểu diễn tại SVĐ Mỹ Đình. Một vài khán giả may mắn sẽ được vị “ảo thuật gia ôtô” mời lên xe, trải nghiệm những màn drift hay quay xe tốc độ cao cùng ông. Bên cạnh chương trình biểu diễn ôtô mạo hiểm của tay đua người Anh, khán giả còn có thể đăng ký trải nghiệm lái thử xe để tìm hiểu thêm về lợi ích, những tính năng an toàn và khả năng vận hành ưu việt của xe Subaru. Theo đó, khách tham dự sẽ được hướng dẫn điều khiển mẫu xe SUV Subaru Forester đi qua các sa hình, tăng tốc để cảm nhận khả năng tăng tốc mượt mà của xe Subaru Forester, công nghệ EyeSight Kiểm soát bướm ga phòng tránh va chạm, vượt chướng ngại vật mô phỏng địa hình trơn trượt, vượt chướng ngại vật mô phỏng địa hình gập ghềnh, bài địa hình zíc zắc, bài EyeSight – Phanh tự động phòng tránh va chạm, bài địa hình dốc nghiêng. Video: Russ Swift "làm xiếc" cùng xe Subaru ở Hà Nội.

