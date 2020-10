Vario Perfect Platinum 1200, “du thuyền trên cạn” tới hơn 40 tỷ đồng

Năm 2020 đã trở thành quãng thời gian nhiều người khát khao được đi chơi xa nhất, đặc biệt là sau tình trạng phong tỏa thế giới và cấm đi lại kể từ đầu mùa xuân. Đối với những đại gia giàu có, hãng xe Variomobil có một mẫu motorhome hoàn hảo để thỏa mãn cơn khát đi chơi đó. Thế hệ thứ 4 của dòng sản phẩm Vario Perfect thế hệ mới đã được giới thiệu trong tháng trước. Nó to lớn và sang trọng hơn những gì Variomobil đã từng làm trước đây. Điều đó nói lên rất nhiều thứ đối với một công ty mang khẩu hiệu “không gì là không thể”. Các chiếc motorhome Vario Perfect xứng đáng được coi là du thuyền trên cạn chuẩn chỉnh: chúng to lớn, sang trọng, rất tiện nghi và đắt đỏ. Chúng cũng có tích hợp garage để người dùng đỗ một chiếc xe cỡ nhỏ, nhưng bản Platinum 1200 mới ra mắt là mẫu đầu tiên có một garage cỡ XXL. Nói một cách khác, đây là một chiếc motorhome cho phép bạn lên đường với sự thoải mái và sang trọng tột độ, với chiếc xe yêu thích của bạn bên trong và thậm chí là một giá đỡ bên sườn tùy chọn cho một chiếc xe đạp điện. Platinum 1200 là một biệt thự sang trọng trên bánh xe và điều đó không hề có chút cường điệu nào. Chế tạo dựa trên khung gầm ba trục của Mercedes-Benz Actros 2453, chiếc du thuyền trên cạn này giờ đây thậm chí còn có nhiều không gian hơn nhờ ba cửa trượt điện thủy lực kín, giúp mở rộng thêm phòng khách và phòng ngủ chính. Tổng cộng, nó có chỗ ngủ cho 4 người, nhưng có thể dễ dàng tổ chức một bữa tiệc xa hoa cho 6 người mà vẫn giữ khoảng cách xã hội. Dù có chiều dài 12 mét và tổng trọng lượng 26 tấn, Platinum 1200 lại cực kỳ dễ lái, dựa theo chia sẻ của Variomobil. Chiếc xe có trang bị hệ thống treo khí, và trục bánh thứ ba có thể tự bẻ lái, qua đó cải thiện đáng kể khả năng xử lý. Thân vỏ xe là kết cấu sợi thủy tinh tự hỗ trợ, được sơn màu bạc bóng bẩy. Trong khi những nâng cấp về ngoại thất là đáng kinh ngạc (bao gồm cả thiết kế kính chắn gió toàn cảnh), điểm nổi bật nhất của mẫu xe này là garare XXL có thể chứa cả siêu xe. Bên trong, chúng ta có thể tìm thấy một phòng khách/khu vực bếp rộng rãi, một phòng ngủ chính và một phòng tắm đủ thiết bị. Hai cửa trượt là tùy chọn và mở rộng phòng ngủ chính lên tổng cộng 10 mét vuông, trong khi một cửa trượt khác làm cho phòng khách trở nên thông thoáng hơn. Có hai góc ăn uống riêng biệt trong phòng khách và một ghế sofa, với 2 ghế phía trước có thể xoay về phía bên trong nội thất để tạo không gian ăn tiệc cho 6 người. Khu vực nhà bếp có đầy đủ trang bị cần thiết, bao gồm nhiều tủ chứa đồ, bếp kép và lò nướng, tủ lạnh cỡ lớn, cùng tùy chọn máy rửa bát và máy pha cà phê có đế trượt. Phòng tắm có phần nhỏ so với mọi thứ khác nhưng nó vẫn đảm bảo là một phòng khô ráo ngon lành, với buồng tắm vòi sen khép kín, toilet, bồn rửa với bàn trang điểm. Phòng ngủ chính trên xe dành cho hai người, trong khi một chiếc giường khác có thể được kê thêm như một tùy chọn bổ sung trên khu vực tài xế, qua đó tạo chỗ ngủ cho hai người nữa. Các tính năng đáng lưu ý khác bao gồm hệ thống đèn xung quanh có thể lập trình tùy ý, audio đầu bảng, màn hình điều khiển trung tâm LCD, hệ thống ắc quy kép 170-Ah, bồn nước nóng/máy sưởi cabin 17.000 W và bể chứa nước ngọt 500 lít. Những trang bị tiện ích khác bao gồm mọi thứ từ TV đến hệ thống âm thanh, kết nối 4G và Apple TV, pin mặt trời và máy phát điện dự phòng. Nói tóm lại, Variomobil đã mang đến một chiếc motorhome sang trọng hoàn hảo, nhưng bạn có thể hoàn thiện nó hơn nữa bằng cách tùy chỉnh nó, miễn là bạn có đủ khả năng chi trả mọi trang bị bổ sung. Vario Perfect Platinum 1200 có giá khởi điểm 881.020 Euro (24 tỷ đồng) và có thể tăng lên tới 1,5 triệu Euro (41 tỷ đồng) với số trang bị nâng cấp. Video: Vario Perfect Platinum “du thuyền trên cạn” chứa cả siêu xe.

