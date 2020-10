Ngắm bán tải Great Wall Black Bullet siêu hầm hố ở Trung Quốc

Không chỉ giới thiệu những mẫu xe sản xuất thương mại, các thương hiệu nội địa Trung Quốc còn mang tới Triển lãm Ô tô Bắc Kinh nhiều mẫu xe concept thú vị. Một trong những mẫu concept đặc sắc nhất sự kiện lần này là Great Wall Futurist. Great Wall Black Bullet 2021 mới là một mẫu bán tải concept trông rất hầm hố tại hội trường Triển lãm Bắc Kinh 2020. Phía đầu xe có một tấm cản va cứng cáp, và một logo cực lớn, nổi bật ở trung tâm lưới tản nhiệt. Black Bullet dường như được chế tạo dựa trên mẫu bán tải Great Wall Pao có sẵn nhưng nhận được một bộ body kit ấn tượng mới cùng nội thất nâng cấp để trở nên nổi bật hơn. Như tên gọi gợi ý, nó được hoàn thiện trong một sắc thái đen mờ, tô điểm với một số chi tiết mang màu cam tương phản. Nhìn từ phía bên sườn, ta thấy bán tải Great Wall Black Bullet tạo điểm nhấn với bộ la-zăng đường viền màu cam, vòm bánh xe cực rộng. Những sự thay đổi trên concept Black Bullet so với xe nguyên bản bắt đầu với một tấm cản va độ trông không chỉ cứng cáp mà còn sẽ giúp cải thiện khả năng off-road của xe. Bên cạnh đó, chiếc bán tải vừa to vừa đen này còn có phần capô mới với hốc hút gió rất lớn. Nhìn xuống phía dưới, ta thấy Great Wall Black Bullet có trang bị một bộ la-zăng đen xì, viền cam chất thể thao với bộ lốp đi địa hình bùn lầy. Phía đầu xe còn có sự hiện diện của ống thở, thanh đèn LED trên nóc và vòm bánh xe cực rộng. Không chỉ thế, Great Wall cũng đầu tư tâm sức để cải thiện phần đuôi xe khi lắp một tấm cản va mới trông to lớn và chắc chắn hơn, một bộ tời, thiết bị móc câu, và hai đầu ống pô bằng crôm bóng loáng. Phía trên thùng xe có lắp một giá đỡ bánh xe dự phòng. Ở bên trong nội thất, nhà sản xuất cũng đưa ra nhiều sự thay đổi tương xứng với vẻ hầm hố bên ngoài. Nội thất xe là sự hỗn hợp của chất liệu da trắng và đen trên ghế, ốp cửa trong và mặt táp lô. Giống như bên ngoài, một số chi tiết có mang màu cam cá tính. Trong khi mẫu concept Black Bullet mới trông thật sự ấn tượng, nhà sản xuất Great Wall không nói rõ ý định có đưa nó vào sản xuất thương mại hay không. Nếu có, Black Bullet chắc sẽ mang vai trò một chiếc bán tải cao cấp, nhắm tới những người mê off-road và có thừa đủ kinh tế. Video: Bán tải Great Wall Black Bullet siêu hầm hố ở Trung Quốc.

