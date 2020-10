Gần đây, nhiều nhà sản xuất xe Trung Quốc đang dần rời xa xu hướng lưới tản nhiệt càng to càng tốt. Tuy nhiên, một thương hiệu vẫn không chịu khuất phục, và thậm chí còn tiếp tục làm lưới tản nhiệt trên xe mình to hơn nữa. Thương hiệu đó chính là Trumpchi với mẫu xe MPV Trumpchi M8 Master 2021 mới. Mẫu xe MPV Trumpchi M8 Master sở hữu lưới tản nhiệt "to đập vào mắt" mới được giới thiệu tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2020. Đúng như mong đợi, mẫu xe này có một lưới tản nhiệt khổng lồ, chiếm dụng gần hết đầu xe. Phía dưới lưới tản nhiệt là một thanh kim loại trang trí sáng bóng, kết nối luôn với đường viền của hai hốc gió. Hai cụm đèn pha của nó cũng có kích thước lớn, tạo hình dữ dằn. Cụm đèn pha của Trumpchi M8 Master cũng có kích thước lớn, hầm hố. Trumpchi M8 Master có khoảng sáng gầm khá thấp, góc nhìn bên sườn cho thấy bộ la-zăng bóng bẩy. Mẫu MPV này có khoảng sáng gầm khá thấp, và khoác trên mình một bộ body kit bắt mắt. Nhìn sang bên sườn, ta thấy Trumpchi M8 Master cũng có trang bị một bộ la-zăng bóng bẩy, nhiều chấu tạo cảm giác chuyển động. Tuy nhiên, chỗ ghi điểm thật sự của mẫu MPV này là không gian nội thất rất rộng với ghế cơ trưởng ở hàng thứ hai. Động cơ xe là máy tăng áp dung tích 2.0 lít sản sinh 252 mã lực phối hợp một hộp số tự động 8 cấp. Nội thất của Trumpchi M8 Master trông rộng rãi, cụm điều khiển trung tâm có thiết kế tập trung về hướng người lái, phía trên là một của sổ trời lớn M8 Master là biến bản cao cấp nhất của M8. Phiên bản tiêu chuẩn của nó cũng có trang bị lưới tản nhiệt lớn, nhưng lại có nan trang trí theo chiều ngang thay vì dọc. Đồng thời, nó cũng không nhận được bộ body kit toàn thân. Do vậy, nó trông tẻ nhạt hơn so với bản xe chúng ta thấy ở đây. Phiên bản Trumpchi M8 tiêu chuẩn cũng có lưới tản nhiệt lớn song không ấn tượng như bản MasterGiá xe Trumpchi M8 Master hiện vẫn chưa được công bố, nó sẽ chính thức được bán ở thị trường xe Trung Quốc vào cuối tháng này. Video: Trumpchi M8 Master của Trung Quốc với lưới tản nhiệt “siêu to".

Gần đây, nhiều nhà sản xuất xe Trung Quốc đang dần rời xa xu hướng lưới tản nhiệt càng to càng tốt. Tuy nhiên, một thương hiệu vẫn không chịu khuất phục, và thậm chí còn tiếp tục làm lưới tản nhiệt trên xe mình to hơn nữa. Thương hiệu đó chính là Trumpchi với mẫu xe MPV Trumpchi M8 Master 2021 mới. Mẫu xe MPV Trumpchi M8 Master sở hữu lưới tản nhiệt "to đập vào mắt" mới được giới thiệu tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2020. Đúng như mong đợi, mẫu xe này có một lưới tản nhiệt khổng lồ, chiếm dụng gần hết đầu xe. Phía dưới lưới tản nhiệt là một thanh kim loại trang trí sáng bóng, kết nối luôn với đường viền của hai hốc gió. Hai cụm đèn pha của nó cũng có kích thước lớn, tạo hình dữ dằn. Cụm đèn pha của Trumpchi M8 Master cũng có kích thước lớn, hầm hố. Trumpchi M8 Master có khoảng sáng gầm khá thấp, góc nhìn bên sườn cho thấy bộ la-zăng bóng bẩy. Mẫu MPV này có khoảng sáng gầm khá thấp, và khoác trên mình một bộ body kit bắt mắt. Nhìn sang bên sườn, ta thấy Trumpchi M8 Master cũng có trang bị một bộ la-zăng bóng bẩy, nhiều chấu tạo cảm giác chuyển động. Tuy nhiên, chỗ ghi điểm thật sự của mẫu MPV này là không gian nội thất rất rộng với ghế cơ trưởng ở hàng thứ hai. Động cơ xe là máy tăng áp dung tích 2.0 lít sản sinh 252 mã lực phối hợp một hộp số tự động 8 cấp. Nội thất của Trumpchi M8 Master trông rộng rãi, cụm điều khiển trung tâm có thiết kế tập trung về hướng người lái, phía trên là một của sổ trời lớn M8 Master là biến bản cao cấp nhất của M8. Phiên bản tiêu chuẩn của nó cũng có trang bị lưới tản nhiệt lớn, nhưng lại có nan trang trí theo chiều ngang thay vì dọc. Đồng thời, nó cũng không nhận được bộ body kit toàn thân. Do vậy, nó trông tẻ nhạt hơn so với bản xe chúng ta thấy ở đây. Phiên bản Trumpchi M8 tiêu chuẩn cũng có lưới tản nhiệt lớn song không ấn tượng như bản Master Giá xe Trumpchi M8 Master hiện vẫn chưa được công bố, nó sẽ chính thức được bán ở thị trường xe Trung Quốc vào cuối tháng này. Video: Trumpchi M8 Master của Trung Quốc với lưới tản nhiệt “siêu to".