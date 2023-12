Subaru Forester giảm đến 230 triệu, khởi điểm ngang Hyundai Tucson

Trong tháng 12/2023, Subaru Forester tiếp tục được nhận chương trình khuyến mãi chính hãng. So với ưu đãi của tháng 11/2023, Subaru Forester giảm giá trong tháng này thấp hơn một chút.

Cụ thể, trong tháng cuối cùng của năm 2023, Subaru Forester bản 2.0 iL tiêu chuẩn được giảm giá 200 triệu đồng. Mức tương ứng của bản 2.0 iL EyeSight và 2.0 iS EyeSight là 230 triệu đồng.

Giá xe Subaru Forester hiện từ 969 triệu đồng cho bản 2.0 iL, 1,099 tỷ đồng với bản 2.0 iL EyeSight và 1,199 tỷ đồng ở bản 2.0 iS EyeSight. Với chương trình ưu đãi của hãng, giá xe Subaru Forester trong tháng 12/2023 chỉ còn dao động từ 769 - 969 triệu đồng.

Như vậy, giá khởi điểm sau ưu đãi của Subaru Forester hiện ngang ngửa Hyundai Tucson và cao hơn Mazda CX-5 (749 triệu đồng). Đồng thời, so với những đối thủ cùng phân khúc như Ford Territory (822 triệu đồng) và Honda CR-V (1,109 tỷ đồng), Subaru Forester rẻ hơn đáng kể.

Chương trình ưu đãi dành cho Subaru Forester sẽ được áp dụng từ nay đến hết ngày 31/12/2023. Mức hỗ trợ lãi suất được quy đổi tiền mặt dựa trên mức hỗ trợ vay 80% giá trị xe và lãi suất 13%/tháng trong suốt 3 năm.

Chi tiết chương trình ưu đãi chính hãng dành cho Subaru Forester trong tháng 12/2023

Là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan nên Subaru Forester có những bất lợi lớn so với các đối thủ cùng phân khúc như giá bán chưa hấp dẫn và không được hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ của Chính phủ. Ngoài ra, mẫu xe Nhật Bản này còn sở hữu ngoại hình kém nịnh mắt hơn so với nhiều đối thủ. Do đó, những chương trình ưu đãi chính hãng là cần thiết để kéo khách đến với Subaru Forester.

Tại Việt Nam, Subaru Forester có những trang bị đáng chú ý như đèn pha LED, đèn LED định vị ban ngày, đèn sương mù LED, đèn hậu LED, gương chiếu hậu chỉnh điện/gập điện/tích hợp đèn báo rẽ, cửa cốp chỉnh điện, ghế bọc da/chỉnh 8 hướng, màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch, điều hòa tự động 2 vùng, hệ thống âm thanh 6 loa, phanh tay điện tử và tự động giữ phanh tạm thời.

Là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan nên Subaru Forester có những bất lợi lớn so với các đối thủ cùng phân khúc như giá bán chưa hấp dẫn và không được hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ của Chính phủ.

Bên cạnh đó là hệ thống trợ lái nâng cao EyeSight 4.0 nổi tiếng. Với camera kép cho tầm quan sát rộng hơn gấp 2 lần, gói EyeSight 4.0 mang đến những tính năng trợ lái ADAS như phanh tự động phòng tránh va chạm, đánh lái khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, định tâm làn đường và hỗ trợ giữ làn đường cho xe.

Chưa hết, Subaru Forester còn được trang bị động cơ xăng Boxer 4 xi-lanh, dung tích 2.0L với công suất tối đa 154 mã lực và mô-men xoắn cực đại 196 Nm. Động cơ đi kèm hộp số biến thiên vô cấp với 7 cấp số ảo và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian S-AWD tiêu chuẩn đặc trưng của thương hiệu Subaru.