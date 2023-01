Subaru Forester tai nạn “nát đầu” có thực sự an toàn cho khách Việt?

Mới đây trên mạng xã hội đã lan truyền một bức ảnh chụp chiếc Subaru Forester iL-2.0 tai nạn trưng bày ở showroom của Subaru Việt Nam tại Quận 7, Tp. HCM. Sẽ không có gì bàn tán nếu như chiếc Subaru Forester trong ảnh không bị tình trạng nát đầu và móp méo nhiều chi tiết.

Subaru Forester tai nạn "nát đầu" được khoe tại đại lý

Theo tìm hiểu được biết chiếc Subaru Forester tai nạn nát đầu này từng xuất hiện từ hồi tháng 8/2022 trong quá trình khách hàng lái thử xe cùng nhân viên tư vấn ngồi ở ghế phụ. Vụ tai nạn khá nghiêm trọng nên đã khiến cho chiếc xe bị đâm và lăn nhiều vòng dẫn đến biến dạng nhiều chi tiết của xe. Tuy nhiên khách hàng và tư vấn bán hàng ngồi trong chiếc xe này may mắn không bị thương.

Chiếc xe Subaru Forester gặp tai nạn hồi tháng 8/2022 được đem ra khoe với khách hàng tại một đại lý chính hãng ở TP. HCM.

Việc đưa chiếc xe Subaru Forester bị tai nạn ra trưng bày, cùng với việc mô tả lại tình trạng xe, đồng thời đề cập đến khung xe nguyên vẹn và động cơBoxer thiết kế trượt gầm khi va chạm trực diện,… được xem là một chiêu marketing nhằm thể hiện sự an toàn của mẫu xe này ngay cả trong trường hợp xảy ra tai nạn.

Rõ ràng, việc trưng bày Subaru Forester tai nạn khi lái thử là hành vi marketing có chủ đích của Công ty TNHH Hình tượng ôtô Việt Nam - (MIV), nhà nhập khẩu và phân phối sản phẩm và dịch vụ xe Subaru tại Việt Nam.

Ý kiến trái chiều về chiếc Subaru Forester tai nạn

Sau khi hình ảnh chiếc xe Subaru Forester nát đầu này được đưa lên mạng, rất nhiều ý kiến trái chiều đã được đem ra bàn luận. Trong đó, nhiều độc giả bày tỏ ngạc nhiên, thú vị với màn "PR trá hình" này. Đồng thời cũng dành nhiều lời khen ngợi cho chất lượng xe.

Trên mạng xã hội, một số người cho rằng một hãng xe luôn đề cao sự an toàn như Subaru thì việc xe của họ có thể bảo vệ cho hành khách trên xe khi gặp va chạm là điều rất nên công khai. Việc này cũng sẽ giúp gia tăng sự tin tưởng của khách hàng với thương hiệu Subaru cũng như mẫu xe Forester.

Một số ý kiến trái chiều cho rằng việc đưa một chiếc xe sau khi bị tai nạn như Subaru Forester để giới thiệu sự an toàn là không nhân văn.

Tuy nhiên, một số ý kiến trái chiều cho rằng việc đưa một chiếc xe sau khi bị tai nạn như Subaru Forester để giới thiệu sự an toàn là không nhân văn và cũng không hợp lý. Chưa kể, việc khoe khoang về sự an toàn của một chiếc xe gặp tai nạn cũng có thể khiến nhiều khách hàng lầm tưởng về độ an toàn hay tính năng của những công nghệ mà hãng xe Subaru quảng cáo có thể gây ra những hệ luỵ khôn lường.

Chiếc Subaru Forester do khách hàng lái thử tại Hà Nội tháng 7/2020.

Đáng chú ý, vào tháng 7/2020 từng có một chiếc Subaru Forester cũng gặp tai nạn (lại là nát đầu) khi khách hàng tại Hà Nội lái thử xe đã lao thẳng lên vỉa hè và đâm đầu vào gốc cây khiến chiếc xe hư hỏng nặng.

