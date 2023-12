Wuling Starlight - sedan "sang chảnh" chỉ 307 triệu có về Việt Nam?

Wuling của Trung Quốc là 1 thương hiệu con do liên doanh SAIC-GM-Wuling phát triển và điều hành, hướng đi của hãng xe còn khá non trẻ tại thị trường tỷ dân là hướng đến xe năng lượng mới (NEV), trong đó, sản phẩm từng làm mưa làm gió tại thị trường tỷ dân này cũng như các thị trường quốc tế chính là Hongguang Mini EV. Quá hiểu việc 1 mẫu xe không thể nào cứu doanh số của hãng trong thời gian lâu dài, vì thế, Wuling đã xây dựng ra đội xe trải dài các phân khúc, và 1 trong số đó có chiếc Wuling Starlight 2024 mới sắp được ra mắt, được định vị trong phân khúc xe sedan cỡ vừa.





Gần đây, chúng tôi được biết từ các kênh chính thức rằng Wuling Starlight sẽ chính thức ra mắt vào đầu tháng 12. Chiếc xe này là mẫu sedan năng lượng mới đầu tiên của Wuling, hứa hẹn sẽ mở ra rất nhiều hy vọng về bảng xếp hạng doanh số cho hãng.





Hiện tại, giá xe Wuling Starlight 2024 công bố từ 93.800 nhân dân tệ đến 109.800 nhân dân tệ, tương đương là 307 triệu đồng đến 360 triệu đồng. Dự kiến lịch phân phối chiếc xe sedan năng lượng mới đầu tiên của Wuling ban đầu sẽ ra mắt phiên bản plug-in hybrid, trong khi Wuling Starlight phiên bản thuần điện sẽ ra mắt vào đầu năm 2024.





Về hình thức bên ngoài, Wuling Starlight áp dụng khái niệm thiết kế thẩm mỹ cánh sao, với phong cách tổng thể tiên phong và thời trang cùng logo Wuling màu bạc. Trong số đó, phiên bản plug-in hybrid sử dụng lưới tản nhiệt phía trước dạng cánh với đèn chạy ban ngày hình ngôi sao.





Phiên bản điện có thiết kế lưới tản nhiệt khép kín, dù đều sử dụng đèn pha chia đôi nhưng các chi tiết cụ thể của cụm đèn rõ ràng có sự khác biệt so với phiên bản plug-in hybrid. Các đường nét ở bên thân xe của Wuling Starlight mượt mà và năng động, được trang bị bánh xe hình sao 18 inch và áp dụng thiết kế theo phong cách fastback.







Ở phía sau, đèn hậu hình ngôi sao xuyên thấu mang lại cảm giác tương lai nhất định, được bao quanh bởi một vùng màu đen rộng lớn bên dưới, phong cách tổng thể cũng rất thể thao. Tổng thể, Wuling Starlight rất sang trọng và bắt mắt.







Về kích thước thân xe, chiều dài, chiều rộng và chiều cao của xe Wuling Starlight 2024 lần lượt sẽ là 4.835 mm x 1.860 mm x 1.515 mm, chiều dài cơ sở là 2.800 mm.







Khách hàng khi chọn mua xe sedan năng lượng mới Wuling Starlight 2024 sẽ có 5 lựa chọn màu sơn cho ngoại thất, nó sẽ bao gồm màu trắng Star, xám Hoshino, bạc cà phê, xanh huyền diệu, tím tinh hán tử và màu đen Star.





Về nội thất, chiếc xe sedan năng lượng mới Wuling Starlight 2024 có 2 màu nội thất là đen sẫm và cát nhạt, rất nhẹ nhàng và trầm lắng. Xe có bố chí 5 chỗ ngồi, hàng ghế sau đủ khoảng rộng để 3 người lớn ngồi, khoảng duỗi chân cũng rất thoải mái, ghế ngồi bọc da.





Wuling Starlight 2024 được bố trí bảng điều khiển trung tâm đơn giản và kéo dài với màn hình điều khiển trung tâm 15,6 inch và đồng hồ LCD 8,8 inch. Màn hình còn có phần mềm giải trí xã hội phong phú như Qiyi và QQ Music, chuyên dụng cho các khách hàng tại Trung Quốc.





Wuling Starlight 2024 còn có "thiết kế ghế tựa" độc đáo. Hàng ghế trước có thể gập lại 180° và có thể kết nối phẳng với đệm ghế sau để tạo thành ghế tựa. Thể tích cốp xe của chiếc sedan năng lượng mới Wuling Starlight 2024 có thể đạt tới 540 lít. Ngoài ra, còn có một ghế ẩn 33 lít dưới thảm, có ngăn chứa đồ.





Xe có nhiều hộc để đồ, cần số dạng núm xoay, rất sang trọng, phanh tay điện tử. Về sức mạnh, Wuling Starlight 2024 sẽ chia thành 2 bản, đầu tiên chính là phiên bản thuần điện, lúc này xe sẽ được trang bị mô-tơ điện có công suất tối đa 100 kW, tương đương 134 mã lực.





Nếu như sợ lái xe Wuling Starlight 2024 mà dọc đường không có trạm sạc, pin chỉ còn vài phần trăm, thì bạn có thể chọn bản plug-in hybrid. Lúc này, Wuling Starlight PHEV 2024 sẽ được trang bị hệ thống plug-in hybrid gồm động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5 lít và mô-tơ điện.







Đáng tiếc là hệ truyền động này chỉ sản sinh ra công suất tối đa 78 kilowatt, khoảng 104 mã lực, nhưng bù lại, không lo hết điện là nằm xe giữa đường.







Video: Xem chi tiết Wuling Starlight 2024 của Trung Quốc.





