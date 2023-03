Subaru Forester 2023 từ 969 triệu tại Việt Nam và những điểm "đáng tiền"

Bộ các Công nghệ Cốt lõi của Subaru tuân theo triết lý luôn ưu tiên hàng đầu cho sự an toàn của người lái và mọi hành khách trên xe. Đó là lý do xe Subaru được đặc biệt thiết kế và chế tạo để mang lại sự an toàn, thoải mái và an tâm cho người lái xe. Với Subaru, an toàn là trên hết và đó cũng là lý do Subaru đã không ngừng tinh chỉnh, thử nghiệm và kiểm tra lại các tính năng an toàn tiên tiến của mình trong suốt hơn 50 năm qua.

Với Công nghệ Hỗ Trợ Người Lái Tiên Tiến Eyesight mới nhất và các công nghệ cốt lõi khác như Động Cơ Boxer, Hệ Khung Gầm Toàn Cầu Subaru và Hệ Dẫn Động Bốn Bánh Toàn Thời Gian Đối Xứng-SAWD, Subaru luôn giữ vững chính sách “con người là ưu tiên hàng đầu” bằng việc liên tục cải tiến khả năng đảm bảo An toàn Toàn diện bằng việc giảm thiểu khả năng xảy ra va chạm giao thông tiềm ẩn.