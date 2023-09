Subaru BRZ "kén khách" tiếp tục giảm tới 285 triệu đồng tại Việt Nam

Cụ thể, hiện các đại lý chính hãng đang chào bán Subaru BRZ giảm giá thêm 285 triệu đồng (từ 1,899 tỷ đồng xuống 1,614 tỷ đồng). Lần đầu tiên được giới thiệu tại thị trường Việt Nam vào tháng 3/2022, Subaru BRZ thế hệ mới được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Sau thời gian 18 tháng có mặt tại thị trường, Subaru BRZ tại Việt Nam vẫn chưa thể tạo nên điểm sáng và thu hút đông đảo sự chú ý từ phía khách hàng. Ngay cả khi cuộc chơi xe thể thao dưới 2 tỷ đồng ở phân khúc xe chính hãng không có nhiều sự lựa chọn cho các khách hàng Việt, Subaru BRZ vẫn chưa tìm được chỗ đứng. Với mức giá xe Subaru BRZ 2022 chỉ còn 1,67 tỷ đồng, khách hàng sẽ sở hữu phiên bản thế hệ thứ hai của mẫu xe thể thao "huyền thoại" BRZ với những cải tiến đáng kể trong thiết kế. Mặt trước xe được trang bị cản mới và lưới tản nhiệt đơn giản hơn, cùng với việc thu hẹp hốc gió và loại bỏ đèn sương mù. Đèn pha LED mở rộng và cong hơn, cùng với bộ mâm thể thao 5 chấu kép kích thước 18 inch màu đen bí ẩn bên hông, khe thoát gió ở gần bánh trước giúp tối ưu tính khí động học, gương xe tích hợp đèn báo rẽ... Kích thước Subaru BRZ thế hệ mới với 4.265 mm dài, 1.775 mm rộng và 1.310 mm cao, khoảng sáng gầm 130 mm. Trọng lượng xe cũng thấp hơn do việc sử dụng nhiều vật liệu nhôm. Phía sau, đèn hậu được thiết kế mới và ống xả đơn được đặt ở vị trí đối xứng. Bước vào khoang lái, thiết kế Coupe 2+2 vẫn được giữ nguyên, tuy nhiên hàng ghế sau dường như chỉ phù hợp cho trẻ em hơn là người lớn. Nội thất được bọc da vải Ultrasuede và các đường chỉ đỏ tạo điểm nhấn thể thao. Bố trí trong khoang lái cũng được tối ưu hóa để phù hợp với việc sử dụng hàng ngày. Trên vô-lăng bọc da, màn hình TFT 7 inch hiển thị thông tin về công suất, mô-men xoắn, lực G và thời gian đua, thể hiện tinh thần thể thao của xe. Phiên bản mới còn được trang bị màn hình giải trí 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, mang đến trải nghiệm kết nối hiện đại và tiện ích. Về hiệu suất, Subaru BRZ thế hệ thứ hai được trang bị động cơ Boxer, có 4 xi-lanh và dung tích 2.4 lít. Động cơ này tạo ra công suất tối đa lên đến 231 mã lực tại vòng tua máy 7,000 vòng/phút, hơn tới 31 mã lực so với phiên bản cũ. Mô-men xoắn cực đại đạt 250 Nm, với sự bổ sung thêm 45 Nm tại vòng tua 3,700 vòng/phút. Hộp số tự động 6 cấp vẫn tiếp tục là sự lựa chọn cho Subaru BRZ, đi cùng hệ dẫn động cầu sau vẫn được duy trì. Nhờ vào cấu hình này, Subaru BRZ có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong khoảng 6.9 giây. Subaru BRZ thế hệ mới cũng được trang bị gói công nghệ EyeSight, bao gồm nhiều tính năng an toàn như cảnh báo về phương tiện phía trước, cảnh báo đổi làn đường, cảnh báo chuyển làn, kiểm soát bướm ga phòng tránh va chạm PTM, kiểm soát hành trình thích ứng ACC và hệ thống phanh tự động tránh va chạm PCB. Video: Xe thể thao Subaru BRZ sở hữu hiệu năng không kém siêu xe.

