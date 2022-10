Cận cảnh Subaru Forester 2023, từ 969 triệu đồng tại Việt Nam

Subaru Forester 2023 mới đã chính thức ra mắt thị trường Việt Nam tại triển lãm VMS 2022 tại TP HCM. Sau bốn năm có mặt tại dải đất hình chữ S, dòng SUV này đã quay trở lại với phiên bản facelift giữa vòng đời đã chào sân toàn cầu vào cuối năm ngoái ở thị trường quốc tế. Ở nhiều thị trường khác trên Thế giới, Subaru Forester là mẫu SUV nổi bật bởi giá trị thực dụng, bền bỉ và an toàn. Tại Việt Nam, phiên bản cập nhật giúp chiếc xe thu hẹp dần khoảng cách với các đối thủ cùng phân khúc. Đặc biệt, trong thời gian vừa qua mẫu xe này có nhiều ưu đãi về giá bán để dễ tiếp cận hơn với khách hàng. So với người tiền nhiệm, bản nâng cấp giữa vòng đời của Subaru Forester 2023 vừa chào sân thị trường Việt Nam không có quá nhiều thay đổi. Về ngoại thất, phần đầu xe là sự khác biệt lớn nhất với cụm đèn pha mới, lưới tản nhiệt lớn hơn và cản trước có chút điều chỉnh nhẹ. Trong khi hai bên thân và đuôi xe của Subaru Forester 2023 facelift mới gần như vẫn giữ nguyên giống bản cũ. Hai phiên bản thấp nhất được trang bị bộ mâm có kích thước 17 và bộ la-zăng 18inch dành cho 2 bản cao cấp nhất. Nâng cấp đáng chú ý trên mẫu xe SUV Subaru Forester 2023 tại Việt Nam chính là EyeSight 4.0 gồm 9 tính năng. Trong đó có 3 tính năng mới là đánh lái tự động khẩn cấp, hỗ trợ giữ làn,... Subaru Forester giữ nguyên các tùy chọn hệ động lực, gồm bản động cơ đốt trong 4 xy lanh 182 mã lực, 239Nm đi kèm hộp số Lineartronic CVT và bản hybrid (e-Boxer) tích hợp thêm mô tơ điện vào hộp số để tăng hiệu suất nhiên liệu và cải thiện công suất. Nội thất bên trong xe vẫn duy trì phong cách thiết kế trước đây với bảng đồng hồ dạng analog, màn hình trung tâm giải trí kết hợp màn hình phụ hiển thị bên trên cùng nhiều nút bấm và núm xoay vật lý. Khác biệt trong khoang lái giữa các phiên bản là một số chất liệu bọc, ốp và tùy chọn màu sắc nội thất. Mặc dù đã trải qua nhiều bản cập nhật nhưng Subaru Forester vẫn không khác biệt quá nhiều so với người tiền nhiệm. Bên cạnh đó, khoang không gian nội thất bên trong có phần chưa tiện nghi như các đối thủ. Chính vì vậy, tập khách hàng của Forester sẽ bị thu hẹp lại. Tuy nhiên, bù lại xe có không gian bên trong khoang lái rộng rãi đem tới sự thoải mái cho người ngồi. Cùng với đó xe sở hữu khung gầm chắc chắn và cải tiến về công nghệ an toàn mang tới cảm giác lái ổn định và yên tâm cho khách hàng. Ngoài ra, do Subaru Forester 2023 gần như không có sự thay đổi đáng chú ý nào. Chính vì vậy, thiết kế trung tính của xe khó có thể thu hút được khách hàng trẻ tuổi và sẽ phù hợp những người trung tuổi. Mức giá xe Subaru Forester 2023 lần lượt là 969 triệu, 1,099 tỉ và 1,199 tỉ đồng. Xe có 3 phiên bản gồm 2.0i-L, 2.0i-L EyeSight và 2.5i-L EyeSight. Tại Việt Nam, xe sẽ đối thủ cạnh tranh trực tiếp gồm: Honda CR-V, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Mazda CX-5, Ford Territory, Mitsubishi Outlander,… Video: Subaru ra mắt Forester 2023 tại thị trường Việt Nam.

Subaru Forester 2023 mới đã chính thức ra mắt thị trường Việt Nam tại triển lãm VMS 2022 tại TP HCM. Sau bốn năm có mặt tại dải đất hình chữ S, dòng SUV này đã quay trở lại với phiên bản facelift giữa vòng đời đã chào sân toàn cầu vào cuối năm ngoái ở thị trường quốc tế. Ở nhiều thị trường khác trên Thế giới, Subaru Forester là mẫu SUV nổi bật bởi giá trị thực dụng, bền bỉ và an toàn. Tại Việt Nam, phiên bản cập nhật giúp chiếc xe thu hẹp dần khoảng cách với các đối thủ cùng phân khúc. Đặc biệt, trong thời gian vừa qua mẫu xe này có nhiều ưu đãi về giá bán để dễ tiếp cận hơn với khách hàng. So với người tiền nhiệm, bản nâng cấp giữa vòng đời của Subaru Forester 2023 vừa chào sân thị trường Việt Nam không có quá nhiều thay đổi. Về ngoại thất, phần đầu xe là sự khác biệt lớn nhất với cụm đèn pha mới, lưới tản nhiệt lớn hơn và cản trước có chút điều chỉnh nhẹ. Trong khi hai bên thân và đuôi xe của Subaru Forester 2023 facelift mới gần như vẫn giữ nguyên giống bản cũ. Hai phiên bản thấp nhất được trang bị bộ mâm có kích thước 17 và bộ la-zăng 18inch dành cho 2 bản cao cấp nhất. Nâng cấp đáng chú ý trên mẫu xe SUV Subaru Forester 2023 tại Việt Nam chính là EyeSight 4.0 gồm 9 tính năng. Trong đó có 3 tính năng mới là đánh lái tự động khẩn cấp, hỗ trợ giữ làn,... Subaru Forester giữ nguyên các tùy chọn hệ động lực, gồm bản động cơ đốt trong 4 xy lanh 182 mã lực, 239Nm đi kèm hộp số Lineartronic CVT và bản hybrid (e-Boxer) tích hợp thêm mô tơ điện vào hộp số để tăng hiệu suất nhiên liệu và cải thiện công suất. Nội thất bên trong xe vẫn duy trì phong cách thiết kế trước đây với bảng đồng hồ dạng analog, màn hình trung tâm giải trí kết hợp màn hình phụ hiển thị bên trên cùng nhiều nút bấm và núm xoay vật lý. Khác biệt trong khoang lái giữa các phiên bản là một số chất liệu bọc, ốp và tùy chọn màu sắc nội thất. Mặc dù đã trải qua nhiều bản cập nhật nhưng Subaru Forester vẫn không khác biệt quá nhiều so với người tiền nhiệm. Bên cạnh đó, khoang không gian nội thất bên trong có phần chưa tiện nghi như các đối thủ. Chính vì vậy, tập khách hàng của Forester sẽ bị thu hẹp lại. Tuy nhiên, bù lại xe có không gian bên trong khoang lái rộng rãi đem tới sự thoải mái cho người ngồi. Cùng với đó xe sở hữu khung gầm chắc chắn và cải tiến về công nghệ an toàn mang tới cảm giác lái ổn định và yên tâm cho khách hàng. Ngoài ra, do Subaru Forester 2023 gần như không có sự thay đổi đáng chú ý nào. Chính vì vậy, thiết kế trung tính của xe khó có thể thu hút được khách hàng trẻ tuổi và sẽ phù hợp những người trung tuổi. Mức giá xe Subaru Forester 2023 lần lượt là 969 triệu, 1,099 tỉ và 1,199 tỉ đồng. Xe có 3 phiên bản gồm 2.0i-L, 2.0i-L EyeSight và 2.5i-L EyeSight. Tại Việt Nam, xe sẽ đối thủ cạnh tranh trực tiếp gồm: Honda CR-V, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Mazda CX-5, Ford Territory, Mitsubishi Outlander,… Video: Subaru ra mắt Forester 2023 tại thị trường Việt Nam.