"Soi" Subaru Forester EyeSight 4.0 lắp ráp Thái Lan, sắp về Việt Nam

Mặc dù đã trưng bày tại Triển lãm VMS 2022 vào cuối tháng 10, nhưng đại diện các cơ quan truyền thông từ Việt Nam cùng với Thái Lan, Malaysia và Campuchia đã được mời đến Bangkok, Thái Lan để trải nghiệm Subaru Forester 2023 mới tại Trường Đua Pathum Thani, cũng như tham quan nhà máy lắp ráp xe Subaru tại Thái Lan của Tập đoàn Tan Chong Quốc tế (TCSAT). So với phiên bản tiền nhiệm, Subaru Forester 2023 bản EyeSight 4.0 đã được nâng cấp bộ stereo camera cải tiến mới có góc quan sát rộng gần gấp đôi, giúp các hành trình được an toàn hơn cũng như thoải mái hơn. Công nghệ hỗ trợ người lái tiên tiến EyeSight 4.0 sẽ bao gồm 9 tính năng trong đó có 3 tính năng mới là: Tính Năng Đánh Lái Tự Động Khẩn Cấp giúp điều hướng Forester tránh khỏi một phương tiện hoặc vật cản phía trước để phòng ngừa va chạm xảy ra (khi xe di chuyển với vận tốc đến 80km/h). Hệ thống Kiểm Soát Hành Trình Thích Ứng (ACC) được nâng cấp chức năng Định Tâm Làn Đường. Chức năng này cho phép giữ xe Forester mới luôn di chuyển ở giữa làn đường, kể cả trên đường thẳng hay đường cong nhẹ. Tính năng Cảnh Báo Chệch Làn được bổ sung chức năng Hỗ Trợ Giữ Làn. Chức năng này cho phép hệ thống tự động điều chỉnh nhẹ vô-lăng hướng vào phía trong làn xe Forester đang đi, khi phát hiện người lái có xu hướng lái xe đè lên vạch kẻ chia làn đường khi di chuyển với vận tốc từ 60km/h trở lên. Tính năng Phanh Tránh Va Chạm và Kiểm Soát Hành Trình Thích Ứng cũng được cải tiến. Đặc biệt tính năng Phanh Tránh Va Chạm bao quát được nhiều tình huống giao thông hơn ở các giao lộ nhờ vào bộ stereo camera cải tiến theo phương ngang, cũng như phương dọc. Từ đó, người lái được hỗ trợ quan sát cả bên trái và phải, trong làn đường của mình cũng như các làn đường lân cận. Subaru Forester 2023 còn trang bị Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau với cảm biến radar, hỗ trợ cảnh báo khi đang chuyển làn hoặc khi đang lùi ở bãi đậu xe. Ngoài ra, tính năng Đèn pha tự động thích ứng chiếc xa – chiếu gần, được nhận diện bởi bộ camera giúp tối ưu tầm quan sát cũng như giảm chói mắt cho những người cùng tham gia giao thông khác. Hệ thống X-MODE trên Forester 2023 cũng được cải tiến với tính năng Auto Reserve (Tự động khôi phục). Tính năng này sẽ chuyển X-MODE sang “chế độ chờ” khi vận tốc trên 40 km/h, và kích hoạt trở lại khi vận tốc xuống dưới 35 km/h. Ngoài ra, tính năng Hỗ trợ Đổ dốc cũng được tinh chỉnh mượt mà hơn khi người lái tăng ga trong quá trình xuống dốc với X-MODE được kích hoạt. Các tinh chỉnh về thiết kế cũng không khác biệt so với phiên bản từng trưng bày tại Triển lãm VMS 2022. Phần lưới tản nhiệt phía trước được tinh chỉnh đem lại diện mạo năng động hơn. Đèn pha cũng có thiết kế mới, trong khi phiên bản i-S EyeSight trang bị mâm xe 18 inch nổi bật. Khoang lái của Subaru Forester 2023 hiện đại hơn với đèn LED nội thất, trong khi khoang hành lý có thêm móc cài trên phía sau, tăng thêm sự tiện dụng và thuận tiện khi kết hợp với 4 móc cài phía dưới để xếp dỡ hành lý chắc chắn hơn. Subaru Forester 2023 còn được trang bị bộ 4 công nghệ cốt lõi Subaru gồm: Động cơ Boxer 2.0L phun xăng trực tiếp kết hợp cùng hộp số biến thiên vô cấp Lineartronic CVT với 7 cấp số ảo. Hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian đối xứng Symmetrical AWD. Hệ khung gầm toàn cầu Subaru (SGP). Công Nghệ Hỗ Trợ Người Lái Tiên Tiến EyeSight 4.0. Tại Việt Nam, giá xe Subaru Forester 2023 sẽ được bán ra tương ứng với 3 phiên bản cụ thể như sau: Subaru Forester 2.0 i-L: 969.000.000 đồng. Subaru Forester 2.0 i-L EyeSight: 1.099.000.000 đồng. Subaru Forester 2.0 i-S EyeSight: 1.199.000.000 đồng. Video: Thử Eyesight 4.0 trên Subaru Forester 2023 ở Việt Nam.

