Cận cảnh Subaru Forester 2023 tại Hà Nội, từ 969 triệu đồng

Tại Triển Lãm Ô tô Việt Nam 2022, Motor Image Việt Nam, nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền xe và sản phẩm Subaru tại thị trường Việt Nam, đã công bố và trưng bày mẫu xe Forester mới. Và sau gần 2 tháng ra mắt, Subaru Forester 2023 mới đã cập bến đại lý trên toàn quốc. Tại thị trường Việt Nam, giá xe Subaru Forester 2023 tương ứng cho 3 phiên bản, gồm: 2.0 i-L giá 969 triệu đồng, 2.0 i-L Eyesight giá 1,099 tỷ đồng và 2.0 i-S EyeSight giá 1,199 tỷ đồng. Mẫu xe SUV Subaru Forester 2023 là phiên bản nâng cấp vòng đời nên xe không có nhiều thay đổi so với thế hệ hiện tại đang bán tại Việt Nam. Về ngoại hình, xe được thiết kế mang phong cách hiện đại, cá tính. Điểm nhấn là phần đầu với cụm đèn pha mới đi kèm đèn định vị ban ngày được tinh chỉnh, lưới tản nhiệt mở rộng, cản trước tương tự bản trước. Riêng phần đuôi xe và bên hông vẫn giữ nguyên, la zăng xe vẫn là loại 18 inch cho bản cao và 17 inch cho bản thấp. Về nội thất, khoang cabin được giữ y nguyên. Forester vẫn trung thành với thiết kế kiểu truyền thống, với đồng hồ analog sau vô lăng, màn hình trung tâm và màn hình nhỏ hiển thị nhiều thông tin vận hành. Bên cạnh đó, xe có những cải thiện đáng kể như đèn LED ở khoang lái chính cho khả năng chiếu sáng tốt hơn nhưng tiêu thụ điện năng ít hơn hay móc cài trên phía sau ở khoang hành lý giúp tăng thêm sự tiện dụng và thuận tiện ngoài 4 móc cài phía sau đã có (tiện ích hoàn hảo dành cho gia đình trong những chuyến phiêu lưu). Forester thế hệ thứ 5 gây ấn tượng với những tính năng an toàn và khả năng lái linh hoạt và ứng dụng hệ khung gầm Subaru toàn cầu hiện đại và tiên tiến nhất, nay được trang bị thêm hệ thống an toàn hỗ trợ người lái tân tiến nhất của Subaru – EyeSight 4.0. EyeSight 4.0 trên Subaru Forester 2023 bao gồm 9 tính năng, trong đó có 3 tính năng mới là: Đánh lái tự động khẩn cấp, Định tâm làn đường và Hỗ trợ giữ làn tích hợp trong tính năng phanh phòng tránh va chạm và kiểm soát hành trình thích ứng cải tiến. Xe trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian đối xứng (SAWD) độc quyền của Subaru có nhiệm vụ truyền lực đến từng bánh xe để mang lại sự ổn định và kiểm soát tối đa, cho phép người lái xe di chuyển an toàn trên các địa hình và điều kiện đường đầy thử thách. Subaru Forester 2023 sử dụng động cơ Boxer 2.0 lít phun xăng trực tiếp với có các pít-tông đối xứng theo chiều ngang giúp xe có trọng tâm thấp, cân bằng tuyệt vời và độ rung tối thiểu. Hộp số biến thiên vô cấp Lineartronic (CVT) với 7 cấp số giả lập tối ưu hóa khả năng phân phối công suất, tăng tốc và tiết kiệm nhiên liệu.Ở nhiều thị trường khác trên Thế giới, Subaru Forester là mẫu SUV nổi bật bởi giá trị thực dụng, bền bỉ và an toàn. Tại Việt Nam, phiên bản cập nhật giúp chiếc xe thu hẹp dần khoảng cách với các đối thủ cùng phân khúc. Đặc biệt, trong thời gian vừa qua mẫu xe này có nhiều ưu đãi về giá bán để dễ tiếp cận hơn với khách hàng. Video: Trên tay Subaru Forester 2023 thế hệ mới tại Việt Nam.

